Berlin-Tourismus erholt sich bis 2024

Touristen stehen vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Mit der Lockerung von Corona-Maßnahmen strömen zunehmend Touristen in die Hauptstadt.

Berlin. Der Berlin-Tourismus wird in drei Jahren wieder auf dem Niveau aus der Zeit vor der Corona-Krise liegen. 2019 wurden 34,1 Millionen Übernachtungen in den Hotels und Pensionen der Stadt gezählt. „Ich gehe davon aus, dass wir diese Zahlen 2024 wieder erreichen werden“, sagte Berlins oberster Tourismus-Werber Burkhard Kieker im Interview mit der Berliner Morgenpost.

Die „Marke Berlin“ habe die Pandemie unbeschadet überstanden, sagte der Chef von „Visit Berlin“. Die Menschen wollten weiterhin nach Berlin, weil das Versprechen der Stadt, die Atmosphäre und das kulturelle Angebot weltweit seinesgleichen suche. Der Blick auf den Flugplan am Airport BER stimme ihn optimistisch, sagte Kieker. Die Airlines begännen wieder, die deutsche Hauptstadt mit Europa zu verbinden. Auch die Bahn sei wieder verstärkt mit gut gefüllten ICE nach Berlin unterwegs.

Flughafen BER: Rekordwert bei den Passagierzahlen

Tatsächlich vermeldete der BER am Sonnabend einen Rekordwert bei den Passagierzahlen. Erstmals wurden an dem erst nach Ausbruch der Pandemie eröffneten Flughafen in Schönefeld mehr als 50.000 Passagiere an einem Tag abgefertigt. „Der positive Trend der letzten Wochen setzt sich in den Ferien deutlich fort“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup.

Vor einem Jahr starteten und landeten im Krisenmonat Juni nur knapp 170.000 Passagiere an den seinerzeit noch zwei Berliner Airports Tegel und Schönefeld. In diesem Jahr waren es im Juni am BER 652.000. Zum Vergleich: Vor Corona im Juni 2019 lag die Passagierzahl in Berlin bei 3,3 Millionen. Kieker forderte die Bundesregierung auf, nicht länger die Flughäfen in München und Frankfurt am Main „auf fast schon skandalöse Weise“ zu protegieren. Airlines aus Asien und Arabien sollten zusätzliche Landerechte in der Hauptstadt genehmigt werden.

Jede Woche 150 Millionen Euro verloren

Die Krise, von der sich der Berlin-Tourismus erholen muss, war sehr groß. Im Juni dieses Jahres habe die Stadt lediglich 26,5 Prozent der Übernachtungsgäste von 2019 erreicht. „Für den weiteren Juli und auch den August gehe ich aber von einem stärkeren Zulauf aus“, sagte Kieker. Während des Total-Lockdowns habe die Tourismus-Wirtschaft der Stadt jede Woche etwa 150 Millionen Euro verloren.

Der „Visit Berlin“-Chef stellte auch klar, dass die Stadt gegen die Auswüchse des Party-Tourismus vorgehen werde. „Wir möchten keine Besucher haben, denen nur das Bier gut schmeckt und denen es eigentlich herzlich egal ist, ob sie das nun in Tallin, Palma oder Berlin trinken“, sagte Kieker. Auch die „prolligen Bierbikes“ sollten wie in anderen Städten verboten werden. Es gehe darum, bestimmte Party-Hotspots zu entschärfen.