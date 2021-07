Berlin unterstützt Einsatzkräfte im Hochwassergebiet

Berlin. Im Hochwassergebiet erhalten die Einsatzkräfte Unterstützung auch aus Berlin. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte der Berliner Morgenpost, jetzt müssten „alle solidarisch und unbürokratisch unterstützen“. Berlin stehe dafür bereit. Die erste Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei habe sich am Sonnabend auf den Weg nach Rheinland-Pfalz gemacht. „Weiteres Personal haben wir angeboten, unter anderem von der Feuerwehr, der DLRG und vom THW.“ Er sei auch in engem Kontakt mit der Charité, so Müller weiter. „Diese steht ebenfalls bereit, entweder Patienten aufzunehmen oder mit Personal zu unterstützen.“

Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Berlin sind auch vor Ort. Einem DRK-Sprecher zufolge sind zehn Kraftfahrer bei Hilfsfahrten im Hochwassergebiet im Einsatz. Zudem würden zwei weitere DRK-Kräfte aus dem Führungs- und Lagezentrum bei der bundesweiten Koordinierung der Einsätze helfen. Mario Czaja, Präsident des DRK, stellte weitere Unterstützung in Aussicht. „Sobald Hilfe angefordert wird, können wir Unterstützung schicken“, sagte er der Berliner Morgenpost. Unter anderem verfüge das DRK über eine Rettungshundestaffel zur Suche von verschütteten Personen. Alle Berichte zur Hochwasserkatastrophe finden Sie hier.

Bundeskanzlerin Merkel verspricht schnelle Hilfe

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) versprach bei ihrem Besuch im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz den Betroffenen schnelle Hilfe und kündigte mehr Engagement beim Klimaschutz an. „Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die hier angerichtet ist“, sagte sie am Sonntag in Adenau im Kreis Ahrweiler. Merkel war am Mittag in dem besonders betroffenen Ort Schuld eingetroffen, wo sie mit Einsatzkräften und Einwohnern sprach. „Wir stehen an Ihrer Seite“, versprach sie. Sie sei gekommen, um sich ein reales Bild von den surrealen, „gespenstischen Bildern“ vor Ort zu verschaffen, sagte Merkel später in Adenau. Die Bilder seien unfassbar gewesen. Bund und Land würden Hand in Hand arbeiten, „um die Welt wieder Schritt für Schritt in Ordnung zu bringen in dieser wunderschönen Gegend“.

Am Mittwoch werde die Bundesregierung ein Programm für schnelle Hilfen, mittelfristige Aufgaben und zur Wiederherstellung der Infrastruktur verabschieden, versicherte Merkel: „Wir sehen, mit welcher Gewalt die Natur agieren kann. Wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen – kurzfristig, aber auch mittel- und langfristig.“ Es bedürfe einer Politik, „die die Natur und das Klima mehr in Betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben“. Zum Weiterlesen:Diese Karte zeigt, welche Kreise und Städte vom Hochwasser betroffen sind

Merkel und Dreyer: Rettungsarbeiten haben Priorität

Begleitet wurde Merkel von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Es wird lange dauern, bis die Leute wieder sagen können, ich erkenne meine Heimat wieder“, sagte Dreyer. Vorrang habe aktuell die Suche nach den noch immer Vermissten. „Wir werden nicht ruhen, bis die Menschen, die vermisst werden, gefunden werden.“ Auch Merkel betonte, die Rettungsarbeiten hätten Priorität. Bei der Hochwasser-Katastrophe sind in Rheinland-Pfalz und dem ebenfalls stark betroffenen Nordrhein-Westfalen mindestens 159 ums Leben gekommen. „Es ist zu befürchten, dass noch weitere Todesopfer hinzukommen“, hieß es von der Polizei.

Bei der Hochwasserlage in Bayern ist vorerst keine Entspannung in Sicht. Im besonders betroffenen Landkreis Berchtesgadener Land galt auch am Sonntag noch der Katastrophenfall. Zwei Menschen kamen ums Leben. Ein Opfer starb nach Angaben von Landrat Bernhard Kern (CSU) an einer natürlichen Ursache. Ein Zusammenhang mit dem Unwetter sei aber nicht ausgeschlossen. 135 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Gleiches Bild in Österreich: Wassermassen hatten am Sonnabend unter anderem Teile der Altstadt von Hallein südlich von Salzburg überflutet. Auch in Kufstein in Tirol standen Teile der Stadt unter Wasser.

Extreme Unwetter haben auch in der Sächsischen Schweiz Straßen und Keller geflutet, Hänge abrutschen und Flüsse rapide anschwellen lassen. Von Verletzten war der Polizei am Sonntag nichts bekannt.

Auch am Sonntag war die Empörung über das Lachen von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet vieldiskutiertes Thema. Laschet hatte beim Besuch in Erftstadt während einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Hintergrund gelacht. Wenig später entschuldigte er sich dafür.