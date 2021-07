Berliner Verkehrsverwaltung fördert 100 Parklets in Kiezen

Berlin. Sie sind umstritten, sollen künftig aber vermehrt in den Kiezen Berlins zu finden sein: sogenannte Parklets, die als Stadtmöbel auf Parkplätzen aufgestellt werden. Die Senatsverkehrsverwaltung hat dazu ein neues Förderprogramm gestartet, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Mit 350.000 Euro ist dieses ausgestattet, ein Parklet kann mit bis zu 3500 Euro gefördert werden.

Das Projekt richtet sich an Vereine, Initiativen und öffentliche Einrichtungen, die Parklets im öffentlichen Raum aufstellen lassen wollen. „Das Förderprogramm soll das Zusammenleben in den Kiezen unterstützen“, erklärte Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese in der Mitteilung. „Es ermöglicht den Berlinerinnen und Berlinern, die Mobilitätswende mitzugestalten.“

Los geht es mit einer Pilotphase in Friedrichshain-Kreuzberg; zunächst sind also nur Initiativen aus dem Bezirk berechtigt, sich um Mittel zu bewerben. In Friedrichshain-Kreuzberg hat man bereits Erfahrung mit Parklets – seit Anfang des Jahres stehen zwei von ihnen am Straßenland vor der Ferdinand-Freiligrath-Schule, die zuvor während der Testphase der Begegnungszone im Bergmannkiez platziert waren.

Dort hatten bis 2019 insgesamt 15 der Stadtmöbel gestanden, die jedoch immer wieder für Kritik sorgten: Anwohner beschwerten sich, weil Menschen dort bis in die Nacht hinein lautstark gefeiert hätten, auch von der Sicherheit, insbesondere für Kinder, und der Optik zeigten sich nicht alle von den Parklets überzeugt. Befürworter wiederum sahen die Möbel als ein Mittel, Stadtraum umzunutzen und den Verkehr in der Straße zu beruhigen.

Pro Parklet fallen ein bis zwei Parkplätze weg. Vor Start des Förderprogramms haben die Vereine Berlin 21 und NaturFreunde Berlin verschiedene Modelle entworfen; genutzt werden können die Parklets demnach als einfache Sitzgelegenheiten, aber auch für Beete oder Spielflächen. Im dicht besiedelten Friedrichshain-Kreuzberg setze man sich für mehr Flächengerechtigkeit ein, so Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne). „Dazu gehört, dass wir auch Belange wie Spielen, Aufenthalt und Grünelemente gleichberechtigt zum Abstellen von Autos berücksichtigen.“