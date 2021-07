Seit 2015 fast 700 Verfahren gegen Rocker in Berlin

Berlin. Die Berliner Polizei hat seit 2015 fast 700 Strafverfahren gegen Rocker eingeleitet. Das berichtet die „Deutsche Presseagentur“ (dpa) und beruft sich dabei auf eine Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber. Allein im Vorjahr waren es demnach 114 neue Verfahren, in diesem wurden bis zum 25. Juni 39 eröffnet. Die meisten gab es mit 141 im Jahr 2018.

Im vergangenen Jahr standen insgesamt 30 Gruppen sogenannter „Outlaw Motorcycle Gangs“ (OMCG) und entsprechende Unterstützerclubs im Fokus der Ermittler – drei mehr als noch 2019. Das Bundeskriminalamt zählt hierzu insbesondere der Hells Angels Motorcycle Club (HAMC), der Bandidos MC (BMC), Outlaws MC (OMC) und Gremium MC (GMC) sowie ihre Unterstützer- beziehungsweise Supporterclubs.

Bereits vor mehreren Jahren wurden die Logos etwa der Hells Angels verboten, was das Bundesverfassungsgericht im August 2020 bestätigte. Demnach dürfen sie auch nicht in abgewandelter Form getragen werden. Vor diesem Hintergrund wurden in Berlin im vergangenen Jahr 15 und in diesem bereits sechs Verfahren eingeleitet.

Dabei soll es sich um Bilder im Internet, Tätowierungen und Schmuckanhänger handeln. Die letzte „Kutte“, also die Jacken oder Westen der Clubmitglieder mit den entsprechenden Logos, sei 2017 beschlagnahmt worden.

Schreiber: Rockerkriminalität passt sich Druck der Verfolgungsbehörden an

Der SPD-Abgeordnete Schreiber sagte der dpa, die Zunahme der Gruppen und ihrer Supporterclubs in Berlin zeige, dass dieser Bereich der Organisierten Kriminalität eine wandelnde Hydra sei. Diese passe sich dem repressiven Druck der Strafverfolgungsbehörden an und suche sich neue legale Geschäftsfelder, um schmutziges Geld zu waschen.

In Berlin sitzen derzeit 33 Personen aus dem Bereich der Rockerkriminalität in Haft, wie aus einer Antwort der Senatsjustizverwaltung auf eine andere Anfrage ebenfalls von Tom Schreiber hervorgeht. Das Bundesinnenministerium hatte Anfang der Woche die als kriminell eingestufte Rockergruppe „Bandidos MC Federation West Central“ verboten und aufgelöst, die vor allem in den westlichen Bundesländern aktiv war.