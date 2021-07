Bauarbeiten: Flughafen-Express zum BER fällt ab 10. Juli aus

In den Sommerferien werden Weichen erneuert. Der Flughafen-Express zum BER fällt im Juli teilweise aus. Alternative ist die S-Bahn.

Berlin. Wer ab dem Wochenende aus der Berliner Innenstadt zum Flughafen Berlin Brandenburg (BER) fahren will, der sollte sich besser nicht auf den sogenannten Flughafen-Express FEX verlassen. Die Linie der Deutschen Bahn, die eigentlich vom Berliner Hauptbahnhof über Gesundbrunnen und Ostkreuz zum Terminal 1-2 des Airports fährt, fällt ab dem 10. Juli aus und fährt erst ab Montag, 19. Juli, wieder – dann jedoch auch nur stündlich, statt wie eigentlich vorgesehen zweimal pro Stunde.

Hintergrund für den zunächst kompletten Ausfall des Flughafen-Express sind Bauarbeiten an Gleisen im Bereich Grünau. Unter anderem werden dort auch Weichen erneuert. Im Anschluss wird der Zug von Arbeiten am Bahnhof Spandau beeinflusst. Dort werden acht Weichen ausgetauscht, was zur Folge hat, dass Fernbahngleise zwischen Spandau und Charlottenburg bzw. Jungfernheide gesperrt werden müssen, wie die Deutsche Bahn erklärt.

Fahrgäste zum BER sollen auf die S-Bahn umsteigen

Dort fährt der FEX zwar gar nicht, dennoch spielt die Streckensperrung für ihn eine Rolle. „Infolgedessen werden Züge, die normalerweise von Spandau auf die Stadtbahn fahren, über den Nordring und teilweise den Ostring umgeleitet“, erklärt ein Bahn-Sprecher. Das betrifft zum Beispiel den Fernverkehr, der nach Hamburg, Köln oder auch zum Ostseebad Binz fährt, sowie im Regionalverkehr die RE2. „Es kommt hier also zu stark belegten Gleisen, weshalb der FEX dann nur im Stundentakt fahren kann“, so der Bahn-Sprecher. Die Einschränkung gilt zunächst bis zum 30. Juli.

Die Deutsche Bahn empfiehlt, bei der Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen BER auf die S-Bahn auszuweichen. Zum BER fahren die Linien S45 vom Bahnhof Südkreuz und S9 vom Bahnhof Spandau, die unter anderem auch am Hauptbahnhof hält. Die S-Bahn ist allerdings deutlich langsamer als der Flughafen-Express: Vom Hauptbahnhof dauert die Fahrt mit der S9 gut 50 Minuten, mit dem FEX ist es nur eine gute halbe Stunde.