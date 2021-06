Mobilitätsgesetz: Rad-Aktivisten ziehen „verheerende Bilanz“

Berlin. Drei Jahre ist es her, dass das Berliner Abgeordnetenhaus das Mobilitätsgesetz beschlossen hat, um die Verkehrswende in der Stadt voranzutreiben. Doch die Bilanz, die der Verein Changing Cities mit Blick auf den Radverkehr nun gezogen hat, fällt „verheerend“ aus: Neue Radwege seien im vergangenen Jahr kaum entstanden, Fortschritte bei der Verkehrssicherheit habe es keine gegeben und grundlegende Verwaltungsdokumente wie ein Radverkehrsplan würden noch immer fehlen. Drei Jahre gebe es das Mobilitätsgesetz nun, „aber de facto ist nichts passiert“, sagte Changing-Cities-Sprecherin Ragnhild Sørensen.

Dem Verein zufolge wurden 2020 auf einer Länge von 39,5 Kilometern an Berliner Hauptstraßen Radwege geschaffen, bei den Nebenstraßen waren es 5,5 Kilometer. Damit sei weniger als ein Prozent des Berliner Radverkehrsnetzes, wie es ein Entwurf vorsieht, fertiggestellt worden, so der Verein. Das Mobilitätsgesetz gibt vor, dass dessen Herstellung bis zum Jahr 2030 abgeschlossen sein soll. „Wenn wir in der Geschwindigkeit weiterbauen, brauchen wir aber 100 bis 200 Jahre, bis wir fertig sind“, sagte Denis Petri von Changing Cities. Als Problem benannte der Verein dabei auch, dass es oft zeitraubende Mehrfachplanungen gebe, weil sich erste Planungen für Radwege als ungenügend herausstellen.

Verkehrssicherheit in Berlin laut Changing Cities kaum verbessert

Konkrete Vorgaben zum Bau der Radinfrastruktur soll der Radverkehrsplan beinhalten. Dieser soll laut Gesetz Jahresziele für den Ausbau wie auch Mindestanforderungen an Sicherheit und Qualität der Wege beinhalten. Erstmalig sollte dieser Plan innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes aufgestellt werden, das wäre im Sommer 2020 gewesen. Beschlossen ist er jedoch bis heute nicht – auch das sorgt für Kritik bei Changing Cities. Zumal der Verein auch inhaltlich mit dem, was er bisher vom Radverkehrsplan wisse, nicht zufrieden ist. Voraussichtlich werde darin ein Maßnahmenplan fehlen, so Petri. „Das heißt, es gibt keine Konkretisierungen, was wo passieren soll in den nächsten fünf Jahren.“

Weiterer Kritikpunkt ist die Verkehrssicherheit. Die Zahl der schweren Zusammenstöße habe in den vergangenen Jahren eigentlich nicht abgenommen, sagte Petri. Auch die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten bewegte sich zuletzt auf etwa gleichbleibendem Niveau – obwohl das letzte Verkehrssicherheitsprogramm Berlins das Ziel vorgab, die Zahl Schwerverletzter und Getöteter seit 2011 um 30 Prozent zu senken.

Die Programme seien damit gescheitert, so Petri. Und das Mobilitätsgesetz schreibe zwar eine Reihe von Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit vor, aber: „Die werden nicht gezogen.“ Bei der Berliner Unfallkommission, die nach tödlichen Zusammenstößen mögliche notwendige Konsequenzen für die jeweiligen Unfallorte prüfen soll, fehle zudem eine „Infrastruktursensibilität“, so Petri. Dort werde zu oft auf individuelle Fehler verwiesen, statt die Infrastruktur „fehlerverzeihend“ zu bauen.

Changing Cities fordert neue Organisation der Radverkehrsplanung

Als wenige positive Punkte hebt Changing Cities hervor, dass 70 Planerstellen für den Ausbau der Radinfrastruktur geschaffen worden seien und zudem die Radschnellverbindungen bislang fast im Zeitplan liegen würden. Auch Friedrichshain-Kreuzberg habe im vergangenen Jahr vorbildlich agiert – sei aber ebenfalls vom Soll des Mobilitätsgesetzes entfernt, so Vereinssprecherin Sørensen.

Gefordert wird nun, die Planungsprozesse für Radwege in der Stadt neu zu organisieren. Eine stadtweite Taskforce könne als positives Beispiel vorangehen und Projekte umsetzen. Um die Zahl der Zusammenstöße bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren, sollen Changing Cities zufolge unter anderem Sofortmaßnahmen nach schweren Unfällen ergriffen werden.

Dass mehr für die Fahrradsicherheit getan werden müsse, betonte auch Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, in einer Mitteilung. „Es ist beachtlich, mit welcher Dynamik der Radverkehr in den letzten Jahren zugenommen hat. Dieser Entwicklung ist Rot-Rot-Grün leider nie gerecht geworden“, so der Abgeordnete. „Wir wollen den Fahrradverkehr so weit wie möglich vom restlichen Verkehr separieren, um Sicherheit zu schaffen.“ Zudem nannte er den Ausbau der Verkehrsschulen oder sensorgesteuerte Warnlichter zum Verhindern von Abbiegeunfällen als Maßnahmen.

Berliner Verkehrsverwaltung weist Kritik an langsamer Umsetzung zurück

Die Senatsverkehrsverwaltung weist die Kritik an der langsamen Umsetzung des Mobilitätsgesetzes zurück. So hätten zunächst die Ressourcen dafür geschaffen werden müssen, erklärte Sprecher Jan Thomsen. Neben den neuen Planerstellen sei beispielsweise die Unfallkommission personell aufgestockt und mehrere Leitfäden zur beschleunigten Umsetzung von Radprojekten in den Bezirken erarbeitet worden. Er verweist zudem auf 6450 Fahrradstellplätze, die 2020 geschaffen worden seien, die inzwischen 25 Fahrradstraßen in Berlin und auf die mehr als 25-Kilometer umfassenden Pop-up-Radwege, die nun verstetigt werden sollen.

„Dass die Berliner Struktur der anordnenden Hauptverwaltung und der planenden sowie umsetzenden Bezirke ungünstig ist, um Abläufe zu beschleunigen, ist bekannt“, so Thomsen weiter. Senatorin Regine Günther (Grüne) habe deshalb bereits vorgeschlagen, die Verantwortung für die Radinfrastruktur an Hauptverkehrsstraßen komplett in die Senatsverwaltung zu verlagern, „selbstverständlich mit den dafür nötigen Ressourcen“, sagte der Sprecher. Der Radverkehrsplan entsprechend des Mobilitätsgesetzes liege inzwischen vor und werde demnächst in die Mitzeichnung der anderen Senatsverwaltungen gehen. Laut Thomsen wird damit gerechnet, dass der Senatsbeschluss noch vor der Wahl im September erfolgt.