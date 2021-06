Mädchen bedrängt: Bushido entschuldigt sich

Berlin. Nach der Veröffentlichung eines älteren Videos, in dem zu sehen ist, wie Bushido ein Mädchen bedrängt, hat sich der Rapper bei Instagram für sein Verhalten gegenüber Frauen entschuldigt. Mit einer 28-minütigen Video-Erklärung reagierte er am Sonnabend auf die Veröffentlichung eines Videos, das mindestens 16 Jahre alt sei. Der Clip zeige, wie er in einem Hotelzimmer ein Mädchen verbal sexuell bedrängt habe, räumte Bushido (42), dessen bürgerlicher Name Anis Ferchichi lautet, ein. „Ja, das was dort gezeigt wurde, ist tatsächlich passiert.“

Zu seinem „Lebensstil“ und „Rapstyle“ hätten Konzerte und „Mädels abschleppen“ gehört. Bushido betonte: „Die Art und Weise wie man damals mit Mädchen, mit Frauen umgegangen ist, ist absolut nicht in Ordnung. (...) Ich möchte mich an dieser Stelle, nicht nur, aber vor allem bei diesem Mädchen entschuldigen.“ Es sei ausschließlich sein Fehler und seine Schuld gewesen, was dem Mädchen „im Hotelzimmer verbal angetan wurde“. Bushido sagte: „Und dafür übernehme ich persönlich die Verantwortung.“

Inzwischen hoffe er als älterer Mensch und Vater von Kindern, dass seine Töchter „nicht solchen Menschen über den Weg laufen, wie mir, wie ich damals gewesen bin“, sagte Bushido. Er tue viel dafür, um entsprechende Verhaltensweisen abzulegen. Er habe auch seine Ehefrau lange Zeit nicht respektiert, was ihm sehr leid tue. Heute könne er sagen: „Diese Zeiten sind vorbei.“

Das Video aus dem Hotelzimmer wurde von Rapper Cashmo veröffentlicht. Bushido warf Cashmo vor, damit nicht Aufklärung betreiben zu wollen, sondern nur Marketing für sich selbst. „Du hast keine Sekunde daran gedacht, diesen Opfern zu helfen.“

Rapper Bushido - lesen Sie auch: