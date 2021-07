Konzert: Foo Fighters live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die Foo Fighters spielen am 8. Juni 2022 ein Open-Air-Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzert: Die Foo Fighters spielen am 8. Juni in Berlin

Flughafen Tempelhof Foo Fighters live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Darauf haben ihre Fans lange gewartet: Die Foo Fighters kommen für ein exklusives Konzert nach Berlin. Seit einem Vierteljahrhundert gelten die Foo Fighters als ein Phänomen der Indie-Rockszene. Seitdem stürmen die Musiker aus Seattle mit ihren eingängigen Rocksongs nicht nur die internationalen Charts, sondern auch die größten Konzertbühnen.

Im Februar 2021 veröffentlichten die Musiker um den ehemaligen Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl ihr zehntes Studioalbum „Medicine At Midnight“. Für ihren Auftritt in Berlin haben die Foo Fighters neue Songs wie "Shame, Shame" und "No Son of Mine" im Gepäck. natürlich dürfen sich die Fans aber auch auf eine Auswahl der größten Hits wie "Everlong", "The Pretender" und "Best of You" freuen.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Konzert war ursprünglich für den Juni 2020 in der Berliner Waldbühne geplant gewesen und zwischenzeitlich in den Juni 2021 verschoben worden. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 8. Juni 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits erworbene Tickets für diese Show behalten ihre Gültigkeit."

Wo werden die Foo Fighters in Berlin auftreten?

Das Open-Air-Konzert der Foo Fighters findet auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof (Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin) statt. Der Flughafen Tempelhof wurde 2008 für den Flugverkehr geschlossen und bietet seitdem eine der spektakulärsten und historisch bedeutendsten Eventlocations Berlins auf dem Messen, Musik- und Sportveranstaltungen ihren Platz finden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert der Foo Fighters in Tempelhof sind noch Karten erhältlich. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 115,61 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (8. Juni 2022) um 13.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 17.00 Uhr.

Der Sänger Dave Grohl der US-amerikanischen Band Foo Fighters

Foto: Britta Pedersen / ZB

Welche Songs werden die Foo Fighters in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert am Flughafen Tempelhof davon abweichen, aber diese Songs spielten die Foo Fighters bei ihrem Auftritt 2021 in New York:

Times Like These The Pretender Learn to Fly No Son of Mine The Sky Is a Neighborhood Shame Shame Rope Run My Hero These Days Medicine at Midnight Walk Somebody to Love Monkey Wrench Arlandria Breakout Creep All My Life Aurora This Is a Call Best of You

Zugabe:

Making a Fire You Should Be Dancing Everlong

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es ein Hygienekonzept am Flughafen Tempelhof?

Bitte informieren Sie sich über den Veranstalter rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln. Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Hier finden Sie die aktuellen Besuchs- und Hygienehinweise

Wie komme ich zum Flughafen Tempelhof?

Für Autofahrer stehen auf dem ehemaligen Flughafengelände drei Parkplatzzonen bereit. Die Betreiber empfehlen allerdings dennoch die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Standort ist optimal an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Die U-Bahnstationen Platz der Luftbrücke und Paradestraße (U6) sowie die S-Bahn-Station Tempelhof liegen in fußläufiger Entfernung zum ehemaligen Flughafenareal. Mehrere Bushaltestellen (Linien 104, 248, M46) befinden sich in unmittelbarer Umgebung.

Foo Fighter live in Berlin, Mittwoch, 8. Juni 2022, Einlass ab 13.30 Uhr, Konzertbeginn 17:00 Uhr, Flughafen Tempelhof, Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin