Abitur 2021 Berlin - So haben die Schulen abgeschnitten

Trotz Corona haben Berlins Schülerinnen und Schüler ihr Abitur mit Bravour gemeistert. So haben die Berliner Schulen abgeschnitten.

Berlins Schüler haben auch in Corona-Zeiten samt Maskenpflicht und Abstandsregeln erfolgreich ihr Abitur abgelegt. Der stadtweite Abi-Schnitt liegt auf dem Niveau des Vorjahrs bei 2,3. 421 Schüler schaffen ihr Abi mit 1,0.

Berlinweit schnitt bei den staatlichen Gymnasien das Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Pankow am besten ab. Dort lag der Notendurchschnitt bei 1,66. Bei den beruflichen Gymnasien lag die Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin mit einem Wert von 1,76 vorn.

Bei den integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen punktete die Nelson-Mandela-Schule in Wilmersdorf mit einem Abitur-Schnitt von 1,68.

Mit einem Durchschnitt von 1,47 erreichten die Abiturienten der Jüdischen Traditionsschule in Westend bei den Schulen in freier Trägerschaft einen Top-Wert, den besten von allen Schulen in ganz Berlin. Und bei den Kollegs und Abendschulen lag das Abendgymnasium Prenzlauer Berg mit einem Wert von 2,01 vorn.

Hier finden Sie die Abitur-Ergebnisse 2021 in Berlin, unterteilt in berufliche Gymnasien, Gymnasien, Integrierte Sekundarschulen/Gemeinschaftsschulen, Schulen in freier Trägerschaft und Kollegs/Abendgymnasien.

Berufliche Gymnasien in Berlin (Notenschnitt/Bestandene Prüfungen)

1. Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin 1,76/10

2. Rahel-Hirsch-Schule 2,21/68

3. Max-Bill-Schule 2,26/69

4. Elinor-Ostrom-Schule 2,28/46

4. Jane-Addams-Schule 2,39/92

6. Anna-Freud-Schule 2,49/89

7. Max-Taut-Schule 2,50/23

8. Lise-Meitner-Schule 2,52/45

9. Emil-Fischer-Schule 2,53/65

10. OSZ Informations- und Medizintechnik 2,55/32

11. Wilhelm-Ostwald-Schule 2,56/20

12. Hermann-Scheer-Schule 2,60/54

13. Louise-Schroeder-Schule 2,64/36

14. Hans-Litten-Schule 2,64/58

15. OSZ Kommunikations-, Informations- Medientechnik 2,67/61

Gymnasien in Berlin (Notenschnitt/Bestandene Prüfungen

1. Rosa-Luxemburg-Gymnasium 1,66/122

2. Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium 1,68/55

3.Werner-von-Siemens-Gymnasium 1,75/105

4. Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1,76/109

5. Paul-Natorp-Gymnasium 1,80/111

6. Heinrich-Hertz-Gymnasium 1,82/87

7. Heinz-Berggruen-Gymnasium 1,89/130

8. Arndt-Gymnasium Dahlem 1,90/106

9. Beethoven-Gymnasium 1,91/129

10. Gymnasium Steglitz 1,91/89

11. Otto-Nagel-Gymnasium 1,93/109

12. Schadow-Gymnasium 1,94/171

13. Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium 1,97/108

14. Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 1,98/139

15. Humboldt-Gymnasium 1,99/153

Integrierte Sekundarschulen/Gemeinschaftsschulen (Notenschnitt/Bestandene Prüfungen)

1. Nelson-Mandela-Schule 1,68/47

2. John-F.-Kennedy-Schule 1,90/85

3. Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule 1,93/37

4. Flatow-Oberschule 2,13/29

5. Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum) 2,14/78

6. Martin-Buber-Oberschule (ISS) 2,17/106

7. Kurt-Tucholsky-Schule (ISS) 2,23/94

8. Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule 2,24/52

9. Sophie-Scholl-Schule 2,26/107

10. Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule 2,28/43

11. Kurt-Schwitters-Schule 2,28/92

12. Merian-Schule (ISS) 2,31/90

13. Mildred-Harnack-Schule 2,38/81

14. Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule) 2,43/93

15. Robert-Jungk-Schule 2,43/71

Schulen in freier Trägerschaft (Notenschnitt/Bestandene Prüfungen)

1. Jüdische Traditionsschule 1,47/3

2. Evangelische Schule Frohnau 1,49/62

3. Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster 1,66/83

4. Bilinguale Schule Phorms Berlin Süd 1,67/23

5. Bilinguale Schule Phorms Berlin Mitte 1,71/20

6. Berlin Cosmopolitan School 1,88/9

7. Katholische Schule Salvator 1,93/82

8. Katholische Schule Liebfrauen (Gymnasium) 1,98/93

9. Klax-Schule 1,98/9

10. Evangelische Schule Köpenick (Gymnasium) 1,99/73

11. Moser-Schule - Schweizer Gymnasium 2,01/36

12. Königin-Luise-Stiftung (Gymnasium) 2,10/75

13. Freie Schule Anne-Sophie Berlin 2,14/21

14. SchuleEins 2,17/7

15. Corrie-ten-Boom-Schule (Christburg Campus gGmbH) 2,19/16

Kollegs/Abendgymnasien (Notenschnitt/Bestandene Prüfungen)

1. Abendgymnasium Prenzlauer Berg 2,01/20

2. Berlin-Kolleg 2,05/76

3. Charlotte-Wolff-Kolleg 2,06/27

4. Treptow-Kolleg 2,08/32

5. Kolleg Schöneberg 2,08/48

6. Victor-Klemperer-Kolleg 2,15/67

7. Peter-A.-Silbermann-Schule 2,35/15

