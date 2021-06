Wetter Berlin und Brandenburg am Wochenende weitestgehend trocken

Berlin. Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich am Wochenende auf größtenteils ausflugtaugliches Wetter freuen. Am Samstag werde zwar nur ab und zu die Sonne durchkommen, jedoch bleibe es dafür weitestgehend trocken, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Nur wer im Südosten Brandenburgs unterwegs ist, sollte sicherheitshalber einen Regenschirm einpacken - denn dort kann der DWD vereinzelte Schauer und Gewitter nicht ausschließen. Zudem komme es immer wieder zur Bildung von Quellwolken. Die Temperaturen klettern bei schwachem Nordwestwind voraussichtlich auf Höchstwerte zwischen 25 und 27 Grad.

Richtig sommerlich wird es der Prognose zufolge dann wieder am Sonntag: Bei wenigen Wolken schafft es das Thermometer auf bis zu 30 Grad. Wer zudem am Abend die Fußball-Europameisterschaft im Freien verfolgen will, muss sich keine großen Sorgen machen: Laut DWD bleibt es trocken.

© dpa-infocom, dpa:210626-99-150643/2