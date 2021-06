Brandschutzprüfung in "Rigaer 94": Protest-Demo gestartet

Berlin. Nach der von gewaltsamen Auseinandersetzungen begleiteten Brandschutzkontrolle in dem teilbesetzten Haus "Rigaer 94" ist in Berlin-Friedrichshain eine Demonstration von Unterstützern der Bewohner gestartet. Die Demonstranten wollten am Donnerstagabend vom Boxhagener Platz bis zu Bänschstraße ziehen. Auch durch die Rigaer Straße sollte es gehen, allerdings nicht an dem Hausprojekt vorbei. Nach Angaben der Polizei waren 150 Teilnehmer zu dem Protest angemeldet worden, es kamen aber deutlich mehr.

Ganz vorne liefen schwarz vermummte Teilnehmer. Der Demozug skandierte unter anderem: "Bullenschweine raus aus der Rigaer!" Ein Rauchtopf wurde gezündet. Die Polizei mahnte per Durchsage, die wegen der Corona-Pandemie vorgeschriebenen Abstände einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Am Vormittag hatte sich die Polizei gewaltsam Zutritt zu dem verbarrikadierten Haus verschafft. Polizisten brachen mit schwerem Gerät Türen auf. Bewohner aus der linksradikalen Szene, die seit langem zum Widerstand aufgerufen hatten, besprühten sie mit Pulver aus einem Feuerlöscher und bewarfen sie mit Farbe. Am Nachmittag wurde die Prüfung beendet. Ein Sprecher der Polizei sagte, im Gebäude sei die Arbeit des Brandschutzprüfers ruhig und störungsfrei abgelaufen. Der Brandschutzexperte habe die vorgesehenen Räume begutachten und die Prüfung beenden können.

Die linksradikalen Bewohner des besetzten und verbarrikadierten Hauses hatten im Vorfeld der Begehung Widerstand angekündigt. Am Mittwoch hatte es in der Rigaer Straße Ausschreitungen und Attacken unter anderem mit Steinen auf Polizisten gegeben.

