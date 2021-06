Lehrkräfteverbände fordern zügig Verbeamtung

Berlins fünf wichtige Schulleiterverbände – darunter die Vorsitzende der Vereinigung der Berliner Schulleiter in der GEW – haben sich gemeinsam für eine zügige Verbeamtung der Lehrkräfte in der Hauptstadt ausgesprochen. Der Lehrkräftemangel werde von Jahr zu Jahr größer und Berlin könne nicht mehr mit den andern Bundesländern konkurrieren, denn als letztes und einziges Bundesland sieht man hier von einer Verbeamtung ab. Das wirke sich aus – auch die neu ausgebildeten Junglehrer, die Studium und Referat in der Hauptstadt absolvierten, wanderten ab; entweder nach Brandenburg oder weiter weg. „Das sind ja junge Leute, die sind beweglich“, sagte Gunilla Neukirchen, Vorsitzende des GEW-Schuleiterverbandes.

Klassisch ausgebildete Lehrkräfte landen kaum noch in Berlins Schulen

Sven Zimmerschied vom Interessenverband Berliner Schulleitungen (IBS) und wie alle anderen Verbandsvertreter auch selbst Schulleiter, machte konkret klar, wie dramatisch aktuell die Lage ist. So habe man in Charlottenburg an bislang kaum einer Sekundarschule auch nur einen Laufbahnbewerber, also eine klassisch ausgebildete Lehrkraft, für das kommende Schuljahr ergattern können. „Die sind alle schon weg.“ In anderen Bezirken sähe es noch schlimmer aus. Und von den bislang eingestellten Grundschullehrkräften für das kommende Jahr haben nur 13,6 Prozent klassisch das Lehramt absolviert. Das sind 161 von 1180 Personen.

Die Schulleiter hoffen nun auf die Zeit nach der Wahl. Dann müsse die Wende kommen. Aktuell seien Politiker – außer von den Linken – bei dem Thema zwar im direkten Dialog verständnisvoll, trauten sich aber nicht, die Pro-Beamtenposition öffentlich zu vertreten. Senatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte sich zuletzt für die Verbeamtung ausgesprochen. „Wenn außer Berlin alle anderen Bundesländer verbeamten, muss die Politik sich der Realität stellen“, sagte sie. Aktuell scheitere das aber an den Koalitionspartnern.