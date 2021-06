Berlin: Uber startet Pilotprojekt in Außenbezirken

Ab sofort bietet Uber Fahrten von den U-Bahn-Endhaltestellen in die Außenbezirke an. Was das Nutzern kosten soll.

Berlin. Der Fahrdienstleister Uber startet in Berlin ein Pilotprojekt zur besseren Anbindung der Außenbezirke. Über die App werden ab sofort Fahrten von allen U-Bahn-Endhaltestellen außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings zu einem Festpreis von sechs Euro vermittelt. Der Preis gilt ab den Haltestellen bis zu Zielen im Umkreis von 2,5 Kilometern. Zum Start ist das Angebot an elf U-Bahn-Endhaltestellen außerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin verfügbar. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, will Uber damit die sogenannte „letzte Meile”-Anbindung zwischen dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Wohnorten der Berlinerinnen und Berliner verbessern sowie Alternativen zum Privatauto anbieten.

Uber in Berlin: An diesen U-Bahn-Haltestellen gibt es das Angebot

Rathaus Spandau

Ruhleben

Krumme Lanke

Rathaus Steglitz

Alt-Mariendorf, Rudow

Hoenow

Wittenau

Alt-Tegel

Osloer Straße

Pankow

Uber: Positive Erfahrungen bei ähnlichem Pilotprojekt in Falkensee

Schon jetzt würden die Hälfte der Fahrten, die Uber an Mietwagenpartner vermittle, außerhalb des S-Bahn-Rings stattfinden. „Dies zeigt, wie wichtig es ist, neue Mobilitätsangebote auch jenseits der Stadtzentren zu stärken“, sagt Uber-Deutschlandchef Christoph Weigler.

Der neue Service basiere auf den Erfahrungen von Pilotprojekten, etwa in Falkensee. Dort hatte Uber im Juni 2020 Zubringer-Fahrten zwischen dem Bahnhof Spandau und Falkensee in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr für einen Festpreis von 15 Euro angeboten. Bei der Auswertung des Pilotprojekts teilte Uber mit, dass die Erwartungen übertroffen worden seien. Innerhalb der ersten drei Monate seien fast 3000 Fahrten gebucht worden. Der neue „Heimbringer”-Service soll nun aber eine breitere Zielgruppe in sämtlichen Berliner Außenbezirken ansprechen.

CDU-Abgeordneter übt Kritik an Verkehrspolitik des Berliner Senats

Der Berliner CDU-Abgeordnete Christian Gräff begrüßt das Pilotprojekt von Uber. Es gebe nun weitere Möglichkeiten, schneller von den Endpunkten der Berliner U-Bahn in die Kieze und das Umland zu kommen, so Gräff. Er übt aber auch Kritik an der Berliner Politik. Die Erschließung der Außenbezirke sei ausbaufähig. Gerade auf den Wegen von und zur S- oder U-Bahn seien viele Gebiete in Marzahn-Hellersdorf abgehängt, da die Bewohner weite Wege zur nächsten Haltestelle zurücklegen müssten. „Mit Uber setzt nun ein privater Anbieter das um, was der Senat seit vier Jahren nicht geschafft hat“, sagt Gräff.