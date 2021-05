Drei bedrohte Leben im Berliner Exil

Berlin. In Belarus ist nichts ist mehr so, wie es mal war. Der Sommer 2020 hat alles verändert – davon ist zumindest Vitali Alekseenok überzeugt. „Es gibt kein Zurück mehr. Die Belarussen sind aufgewacht“, sagt er. Der 30-Jährige wohnt seit kurzem in Berlin. Sein Heimatland Belarus, das ihn frustrierte und einengte, hat der studierte Dirigent schon vor mehreren Jahren verlassen. In seinem Zufluchtsland Deutschland betätigt er sich mittlerweile auch als politischer Aktivist.

Ob er Belarus, das durch die erzwungene Flugzeuglandung und die Inhaftierung des Journalisten Roman Protasewitsch gerade erst wieder für einen neuen internationalen Proteststurm sorgte, zurzeit überhaupt betreten dürfte, kann Vitali Alekseenok nicht sagen. „Ich weiß wirklich nicht, was passieren würde, wenn ich jetzt dorthin fliegen würde, ob ich vielleicht festgenommen würde“, sagt er. „Das ist ein schweres Gefühl.“

Alekseenok will sich einbringen, mit friedlichem, energischem Protest

Eigentlich lebt er ganz für die Musik, verehrt Gustav Mahler und überhaupt die deutschen Komponisten. Aber er ist auch ein junger Belarusse im Exil, eine Stimme der Opposition. Weil er so empört war über die Massenverhaftungen und die extreme Brutalität, die er in den Medien sah, wollte er sich einbringen – mit friedlichem, aber energischem Protest.

Zuletzt war er im August und September 2020 in Minsk, begleitete dort die großen Märsche gegen Staatspräsident Alexander Lukaschenko. Und veranstaltete gemeinsam mit weiteren Belarussen schon Wochen zuvor, im Juni, Kundgebungen in Berlin – etwa an der Bernauer Straße, wo sich eine 300 Meter lange Menschenkette mit Plakaten aufstellte. Hunderte Menschen nahmen daran teil, auch einige Bundestagsabgeordnete – obwohl Alekseenok nur mit wenigen Leuten gerechnet hatte.

„Berlin ist die Stadt Nummer eins für Proteste“

Überwältigend sei das gewesen. „Berlin ist die Stadt Nummer eins für Proteste“, sagt er anerkennend. Als er und seine Mitstreiter einen Marsch vom Brandenburger Tor bis zum Alexanderplatz organisierten, sei er besonders dankbar dafür gewesen, dass deutsche Behörden für sie die zentralen Straßen sperrten und sie vor möglichen Provokationen schützten, sagt er, „statt unsere Meinung zu unterdrücken und uns zu verhaften, wie es in Belarus geschehen wäre.“

Den gesamten Juli über drohte sein Handy dann aus allen Nähten zu platzen, erzählt der 30-Jährige. „So viele Nachrichten aus Deutschland und Neuigkeiten aus Belarus prasselten auf mich ein.“ Er sei beinahe froh gewesen, dass in dieser Zeit wegen der pandemiebedingten Auflagen fast alle seine musikalischen Projekte abgesagt werden mussten, „sonst hätte ich nicht meine volle Kraft für mein Heimatland gehabt und das hätte mich innerlich zerrissen.“

In dem ohnehin schon aufwühlenden Jahr erkrankte er dann auch noch an Covid-19 und nahm in kurzer Zeit 17 Kilogramm ab. Schließlich schrieb er auch noch das Buch „Die weißen Tage von Minsk“ (2021, S. Fischer, 190 Seiten), in dem er seinen Traum von einem freien Belarus formuliert.

Alekseenok sprach mit Zeitungen, Organisationen, Europaabgeordneten. Nach einem großen Interview mit einer belarussischen Regionalzeitung rief ihn seine Mutter an. Die Familie lebt noch größtenteils in seiner Geburtsstadt Vilejka nördlich von Minsk. Als sie ihren Sohn auf dem Titelbild sah, sei ihr klar geworden, dass er als Oppositioneller in seiner Heimat in Gefahr sein könnte. „Jetzt kommst du nicht mehr nach Belarus zurück“, habe sie zu ihm gesagt.

Rot und Weiß sind die Farben des bürgerlichen Protests

Dafür trägt er die weiß-rot-weiße Fahne seiner Heimat immer bei sich, hängt sie in seinen Zimmern auf. Rot und weiß sind die Farben des bürgerlichen Protestes, sagt er, die Farben der Opposition. Die offizielle Staatsflagge ist grün-rot. Alekseenok betont: „Das ist nicht die Fahne des belarussischen Volkes.“ Für ihn symbolisiert sie dagegen das totalitäre, undemokratische Regime.

Der Dirigent wohnt in einer Mansarde im Stadtzentrum, sie wurde ihm von befreundeten Künstlern vermittelt. Er hat kaum Möbel, aber Mineralwasser und Zartbitterschokolade. Seine Wohnung liegt im Dachgeschoss eines hohen Altbaugebäudes mit traumhaftem Ausblick – es ist eine recht bekannte Adresse, doch Alekseenok bittet darum, sie nicht zu nennen. Er will vorsichtig sein.

Alekseenok brauchte Wochen, um seine Angst abzulegen

Als er im Herbst wieder nach Deutschland kam, habe er Wochen gebraucht, um seine Angst vor vorbeifahrenden Autos abzulegen. Der nur kurze Aufenthalt in Belarus hatte ihm das Gefühl gegeben, nie sicher sein zu können. „Erst nach einigen Wochen war ich in der Lage, normal auf den Straßen Berlins und anderer Städte zu gehen, ohne mich alle paar Sekunden umschauen zu müssen.“

Er habe jeden Kleinbus angestarrt, den er sah, und ihn innerlich einem Check unterzogen: Hat er Nummernschilder, sind die Scheiben getönt, sitzen vermummte Leute darin? „Nach jedem scharf bremsenden Auto an Ampeln oder sich hektisch bewegenden Menschen musste ich mir ständig sagen: „Stopp, du bist hier in Deutschland, so etwas gibt es hier nicht, hier ist es sicher.“

Die Bilder der Präsidentschaftswahl 2020 gingen um die Welt

Belarus ist für die meisten Deutschen ein fernes Land mit knapp zehn Millionen Einwohnern, gelegen in Osteuropa, nicht in der Europäischen Union. Die Bilder rund um die Präsidentschaftswahl im August 2020 gingen um die Welt. Machthaber Lukaschenko schickte schwarz gekleidete Polizisten, die friedliche Demonstranten prügelten, in Kleinbusse zogen und inhaftierten – und selbst Spaziergänger, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren.

Viele Staaten prangern das skandalöse Vorgehen an, auch Deutschland. In Alekseenoks Buch kommt unter anderem die belarussische Lyrikerin Valzhyna Mort zu Wort, auch eine Exilantin. Sie wirbt für eine europäische Solidarität mit Belarus: „Nach dem, was seit August hier geschieht, sollte Belarus für niemanden in Europa ein fernes Land sein.“ Denn: „Wer einmal die Fotos von Körpern gesehen hat, die von Hämatomen kobaltblau verfärbt sind, für den gibt es keine Fremden mehr. Dies ist die Geschichte der Gegenwart, die sich mitten auf dem europäischen Kontinent ereignet.“

Der Verein Razam bietet Menschen aus Belarus Hilfe

Die Solidarität verstärken möchte auch der Berliner Verein Razam, der hervorgegangen ist aus der belarussischen Diaspora in Deutschland. „Razam“ heißt übersetzt „gemeinsam“. Der Verein ist jung, wurde am 9. August 2020, dem Tag der umstrittenen Präsidentschaftswahl, gegründet. Auf der Homepage werden Protest-Veranstaltungen angekündigt.

„Aufmerksamkeit schützt die Menschen in Belarus und kann einer weiteren Eskalation entgegenwirken.“ Razam vermittelt auch kostenlose Hilfe an Menschen aus Belarus. An das mächtige Nachbarland Russland richtet der Verein übrigens auch eine klare Forderung: „Hört auf, Lukaschenkos Verbrechen zu unterstützen!“

Sein Buch widmet Alekseenok allen, „für die die Suche nach Wahrheit und Freiheit wichtiger ist als Bequemlichkeit und Angst.“ Er kennt viele, die im Exil sind. Die meisten Belarussen steuern Ukraine, Litauen und Polen an, dort sind die Sprachbarrieren niedrig. Alekseenok spricht nahezu perfektes Deutsch, er lernt die Sprache seit acht Jahren. Den Drang, aus Belarus wegzugehen, beschreibt er als eine Mischung aus Neugier und Enttäuschung.

Die „staubigen Konventionen des Alltags, denen ich blindlings folgen musste“ machten ihn wütend. „Ich wollte eine andere Welt entdecken.“ Von staatlicher Seite gebe es kaum Möglichkeiten, künstlerisch in neue Bahnen auszubrechen, meint er. „In Belarus gibt es wenig Alternativen, sich zu verwirklichen.“

Alekseenok: Jetzt könne sich wirklich etwas ändern

Es gab schon früher Proteste in dem osteuropäischen Land, etwa 2006 oder 2010. Immer ging es auch um das Thema Wahlbetrug. Immer schaffte es das Regime aber, sich nach außen gefestigt zu zeigen. „Jetzt ist es anders“, sagt Alekseenok überzeugt. Jetzt werde Lukaschenko international nicht mehr anerkannt. „Die politische Lobby ist breiter geworden, es gibt auf jeden Fall mehr Interesse in der deutschen Öffentlichkeit“, sagt der Exil-Belarusse. Er und viele andere würden jetzt daran glauben, dass sich etwas ändern werde. Klar sei: „Belarus kann nicht im Vakuum leben.“

Aus Syrien geflüchtet, um die Sexualität auszuleben

Darvish ist Tänzer und Choreograph

Foto: Reto Klar

Darvish, 25, stolziert in silbernen Metallic-High-Heels durch den Wedding. Ein enger Bodysuit, silbernes Augen-Make-Up und eine Attitüde, die nicht erahnen lässt, dass dieser Mensch sich und seine Sexualität jemals verstecken musste. Heute ist Darvish ein kleiner Star auf Instagram und ein großer Star der queeren Community in Berlin. Er tritt als Bauchtänzer auf und denkt sich Choreographien für Drag Performer aus. Außerdem ist er queer. In seine Heimat kann er deshalb nicht zurück.

Darvish wurde 1996 in der syrischen Hafenstadt Latakia geboren. „Ich hatte eine schöne Kindheit“, berichtet der Choreograph heute. Mit 15 entdeckte der damalige Teenager seine Homosexualität. Damit wurde eine unbeschwerte Kindheit zu einer Zeit, die von Brüchen und Veränderungen geprägt sein sollte: „Ich hatte Angst, wie meine Zukunft aussehen würde.“

In Syrien ist Homosexualität seit 1949 per Strafgesetzbuch verboten und gilt als gesellschaftliches Tabu. Haftstrafen von bis zu drei Jahren können ausgesprochen werden. Außerdem sollen homosexuelle Menschen vom Geheimdienst überwacht und verhaftet werden. Wer homosexuell ist, gilt in vielen arabischen Kulturen zudem als Schande für die Familie, berichtet Darvish.

„Ich habe dadurch schon als Kind verstanden, dass ich meine Sexualität verstecken müsste. Ich hatte Freunde, die mir zu verstehen gaben, dass Homosexualität in der Welt zwar existiert, aber dass das nicht okay ist.“ Ihm half es zumindest zu erkennen, dass es Menschen wie ihn auf der Welt gibt. Dadurch fühlte er sich weniger allein. Als ein Freund ihn jedoch in der Schule outete, wurde er gemobbt und ausgegrenzt. In dieser Zeit verfestigte sich der Gedanke, sich selbst verstecken müssen.

Wenn er mit 18 ein Date hatte, musste dies hinter verschlossenen Türen oder im Dunkeln stattfinden. Männer lernte er über Freunde oder Bekannte kennen. Online-Dating, Bars oder Clubs mied er. Händchen halten oder am Tag auf der Straße küssen war nicht möglich. Sex hatte er mit seinem ersten Freund, mit dem er anderthalb Jahre zusammen war, nicht.

Im Alter von 20 Jahren kam Darvish mit einem Studierendenvisa nach Berlin. Er belegte einen einjährigen Sprachkurs, um danach studieren zu können. Aus dem Studium wurde nichts. „Nach zwei Jahren lief das Visa aus, was ein Fehler der Ausländerbehörde war. Danach musste ich Asyl beantragen.“ Wegen seiner Sexualität konnte er nicht zurück nach Syrien. Er hatte Angst, dass ihn jemand bei der Regierung anschwärzen würde. Das Studium ließ er sausen, um für einen großen Versandhandel zu arbeiten.

Vor etwa drei Jahren Jahren outete sich Darvish vor seiner Familie per Textnachricht. Erst bei seiner Mutter, dann bei seinen Brüdern. Seine Brüder verstießen ihn, obwohl sie selbst homosexuelle Freunde haben. „Das ist paradox. Aber bei der Familie ist es etwas anderes. Sie sehen mich als Schande.“ Auch die Beziehung zu Darvish‘ Vater ist vorbelastet. Sie hatten nie eine richtige Verbindung, weil Darvish nicht der typische Junge war. „Ich habe trotzdem irgendwie die Stärke in mir entwickelt, zu mir zu stehen. Meine Sexualität ist ein Teil von mir, den ich nicht unterdrücken kann.“ Auch wenn er dafür seine Familie hinter sich lassen musste.

Ein anderer Grund, wieso er nicht mehr zurück nach Syrien kann, ist, dass er von der Armee eingezogen würde. „An der Grenze kennen sie meinen Namen. Sie würden mich direkt einziehen, wenn ich das Land betrete.“ Wegen des Krieges würden junge Männer ohne Training und Ausbildung an die Front gestellt. „Selbst wenn ich dem Militär entkommen könnte, wäre ich bei meinen Eltern nicht sicher.“ Sie würden ihn wahrscheinlich willkommen heißen, doch alle Menschen in der Nachbarschaft wüssten, dass er queer ist. Damit würde er Schande über seine Familie bringen. „Meine Familie würde mich einsperren“, vermutet Darvish. Bei einem Bekannten sei es zumindest so gewesen.

Angst vor einem Diktator

Auch die Diktatur Assads mache ihm Angst. „Ich traue den Behörden nicht. Die Polizeigewalt ist angsteinflößend – weltweit.“ In Syrien sei das Machtgefälle besonders unausgeglichen. Aktivisten und Aktivistinnen würden verhaftet. Queere Menschen seien nicht sicher, auch wenn sich immer mehr von ihnen auflehnten. Dass überhaupt rebelliert wird, sieht Darvish jedoch positiv.

In Berlin führte er selbst vor etwa vier Jahren seine eigene Rebellion durch. Er entdeckte den Bauchtanz, Performance, Make-up und ausgefallene Outfits. Darin konnte er ein Stück Heimat finden. Vor allem der Bauchtanz verbinde ihn mit seinen arabischen Wurzeln. „Dieser Mensch war immer in mir. Ich habe als Kind die Schuhe meine Mutter angezogen, Nagellack aufgetragen und ihre Röcke getragen.“ Die queere Szene in Berlin half ihm dabei, diesen Teil von sich wiederzuentdecken. „Ich sah auf einmal die Magie, die daraus entsteht, man selbst zu sein und sich wohlzufühlen.“ Ihm wurde in der Hauptstadt die Möglichkeit gegeben, sich selbst neu zu erkunden: seine Persönlichkeit, seine Sexualität und seine Freiheit. „In Syrien versuchte ich immer diesen männlichen Typen darzustellen. Das war ein Bild für die Gesellschaft, hinter dem ich mich versteckt habe.“ Heute sei er okay damit, da er dieses Bild kreierte, um zu überleben und nicht angegriffen zu werden. Heute brauche er diese Bewältigungsstrategie nicht mehr.

Berlin als Zufluchtsort

Frieden konnte er weder in Syrien noch in seiner Familie finden. Dafür in seiner bunten, queeren Community in Berlin. Er besucht das „Schwuz“, das „SO 36“ und das „Berghain“. Als Aktivist engagiert er sich für „Queens against borders“ und „Enough is enough“. Initiativen, die sich für queere Menschen einsetzen. Unter anderen queeren Menschen fühlt sich Darvish verstanden, sicher und unterstützt. Ein Gefühl, das er nie wieder missen möchte. „Gott sei Dank respektiert Deutschland queere Flüchtlinge, nicht so wie andere Länder. Es ist eines der besten Systeme.“ Auch wenn in Deutschland und auch in Berlin Homofeindlichkeit weiterhin ein Problem ist, wird er hier von dem Gesetz größtenteils geschützt. Abgeschoben wird er nicht.

Ob nun im rosa Zweiteiler, mit Handtasche, Perlenkette und hochhackigen Sandalen oder im Kleid, Darvish kann heute der Mensch sein, der schon immer da war, sich nur lange versteckt halten musste. Wenn der Performer heute die Straße entlangläuft, dann sieht er die Blicke als etwas Positives, nicht als Verurteilung. „Ich bin heute die purste Version von mir selbst“, freut er sich.

„Was Uiguren passiert, ist unvorstellbar grauenhaft“

Haiyuer Kuerban lebt seit elf Jahren in Berlin.

Foto: Sergej Glanze

Eine Erzählung seiner Mutter prägte Haiyuer Kuerbans Kindheit in Yarkant, einer Gemeinde im Osten der chinesischen Provinz Xinjang: Die Metapher des Steins und des Eis. „Der Stein, das hat meine Mutter immer wieder gesagt, sei die chinesische Regierung – und das Ei seien wir, die Uiguren“, erzählt Kuerban. Als er die Worte seine Mutter wiederholt, breitet er die Hände aus. Er hält die Handflächen nach oben, als würde er in der rechten Hand ein Ei und in der linken einen Stein halten. Plötzlich klatscht er mit der linken in die rechte Hand. Er richtet den Blick auf die geschlossenen Hände, hebt ihn dann wieder und sagt: „Das passiert, wenn man den Stein auf das Ei wirft: Es zerschmettert.“

Mit fester Stimme erzählt Kuerban von dieser Erinnerung. Es scheint so, als wolle er Stärke beweisen, gegen die Zerbrechlichkeit ankämpfen, die ihm in seiner Kindheit immer wieder vor Augen geführt wurde. Kuerban sitzt an diesem Dienstagnachmittag in einen silbergrauen Anzug gekleidet in einem schwarzen Ledersessel in seinem Büro an der Schillingstraße im Berliner Bezirk Mitte. Chinesischen Boden hat er seit 2006 nicht mehr betreten, seit seinem Umzug nach Deutschland. Berlin ist vor elf Jahren seine Wahlheimat geworden. In Kaulsdorf gründete er seine Familie. Dort lebt er mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen. Wenn er ins Ausland verreise, habe er mehr Sehnsucht nach der deutschen Hauptstadt als nach seiner Geburtsstadt in Xinjiang. „Hier kann ich meine Freiheit genießen“, sagt Kuerban und strahlt vor Freude. Diese Freiheit konnte er in China nicht spüren, wo er und seine Familie unterdrückt wurden, weil sie dem uigurischen Volk angehören.

Mit welcher Härte China etwa eine Millionen Uiguren im eigenen Land verfolgt und bestraft, wurde in den vergangenen Jahren durch internationale Berichte über Internierungslager in Xinjiang bekannt. Das kommunistische Regime in Peking gründete die Lager nach offiziellen Angaben, um religiöser Radikalisierung der uigurischen Minderheit, die dem islamischen Glauben angehört, entgegenzuwirken. Ziel ist die Assimilation an die Ideale der kommunistischen Einheitspartei um den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Erreicht werden soll dieses Ziel laut Berichten mit Folter, Zwangsarbeit und der Zwangssterilisation junger Frauen. Peking spricht hingegen lediglich von „Umerziehungslagern“ und dementiert die Ausübung von Gewalt. Dennoch hat nach den USA auch die EU Anfang dieses Jahres Sanktionen gegen China verhängt. Sie ließ Konten von vier Männern, denen sie die Verantwortung für die Lager in Xinjiang zuschreibt, einfrieren.

„Was den Uiguren in den Lagern passiert, ist unvorstellbar grauenhaft“, sagt Kuerban. Dann schließt er die Augen. Man kann sich ausmalen, welche Bilder in diesem Moment durch seinen Kopf gehen, wenn er die Internierungslager anschließend mit den Konzentrationslagern vergleicht, in denen das NS-Regime sechs Millionen Juden ermordete. Kuerban hat sein Leben dem Kampf gegen die Unterdrückung seines Volkes verschrieben. Er kündigte 2019 seinen Job als Hauptbuchhalter bei dem privaten Krankenhausanbieter Median, um hauptberuflich als Büroleiter für den Weltkongress der Uiguren in Berlin zu arbeiten. Der Weltkongress ist eine internationale Organisation von Exil-Uiguren, die sich für die Rechte der Minderheit in China einsetzen. Peking stuft den Weltkongress als „Terrororganisation“ ein, die Organisation selbst bezeichnet sich als friedliche Interessenvertretung. Finanziert wird sie unter anderem von der halbstaatlichen US-Denkfabrik National Endowment for Democracy. In seinem Büro an der Schillingstraße hat Kuerban gerahmte Fotos von uigurischen Demonstrationen und Konferenzen in aller Welt aufgehängt. Sie bilden Etappen seines Kampfes ab, sind Zeichen des Zusammenhalts der Exil-Uiguren.

Vor seinem Umzug nach Deutschland erfuhr Kuerban die Repressionen der kommunistischen Einheitspartei am eigenen Leib. Zwar hat es bis vor einigen Jahren noch keine Internierungslager gegeben. Allerdings habe der Staat auf ihn und seine Familie psychischen Druck ausgeübt, damit sie ihre Kultur, Sprache und Religion nicht ausüben, sagt er. Seine Kindheit habe er dennoch als „normal“ empfunden, bis er nach Deutschland kam, versichert Kuerban – demokratische Institutionen habe er zuvor nicht gekannt, genauso wenig wie kritische Literatur über Chinas Diktatur. So war es für Kuerban als Kind normal, dass regelmäßig Militärparaden an dem Haus seiner Familie in Yarkant vorbeizogen. Auf den Militärfahrzeugen wurden zum Tode verurteilte Uiguren, kurz vor ihrer Hinrichtung, an den Pranger gestellt. Ihre Hände waren auf dem Rücken gefesselt, Soldaten drückten ihre Köpfe nach unten. An ihren Hälsen hingen Schilder, dort stand etwa „Mörder“ oder „Vergewaltiger.“ Diese Worte schrien die Soldaten durch ein Megafon, wenn sie die Straße passierten. Als Kind habe er neugierig zugeschaut und den Soldaten dort oben auf den Wagen geglaubt, sagt Kuerban.

Zur Normalität seiner Kindheit gehörte auch, dass er nach der Schule auf Baustellen arbeiten musste, politische Umerziehungsprogramme der Einheitspartei besuchte und von seinen Eltern gebeten wurde, seinen islamischen Glauben nicht öffentlich zur Schau zu tragen. Falls er und seine Klassenkameraden im muslimischen Fastenmonat Ramadan nicht essen wollten, wurden sie in der Schule zwangsernährt. „Für mich war es leider auch normal, in ständiger Angst zu leben“, erzählt Kuerben, „der härteste Schlag traf mich aber erst, als ich die Schule abgeschlossen hatte.“ Kuerban besuchte nach dem Schulabschluss 2000 fünf Jahre lang die Xinjiang University of Finance and Economics in Urumtschi, der Hauptstadt Xinjiangs. Dort studierte er Finanzwirtschaft. Kurz darauf brachte das kommunistische Regime eine Gesetz auf den Weg, das den Uiguren den Zugang zu einem Großteil des Arbeitsmarkts verwehrte. Seine einzige Chance auf einen gut bezahlten Job sei damals ein Studium im Ausland gewesen, erzählt Kuerban. „Das wurde damals vom chinesischen Staat hoch anerkannt. Und im Gegensatz zu heute gab es für Uiguren noch die Möglichkeit, im Ausland zu studieren“, sagt Kuerban.

Da seine Familie ihn finanziell unterstützen konnte, entschloss sich Kuerban, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Wirtschaftsinformatik zu studieren. Sein Studentenvisum bekam er 2006. „In Deutschland hatte ich endlich eine faire Chance auf Bildung und eine Karriere“, erklärt Kuerban. Eigentlich habe er nach dem Abschluss des Studiums wieder nach Yarkant zurückkehren wollen. Da die chinesische Regierung jedoch immer repressivere Maßnahmen gegen die Uiguren verhängte, habe er sich schließlich dagegen entschieden. Nach dem Abschluss seines Studiums entschied sich Kuerban, politisches Asyl zu beantragen und anschließend nach Berlin zu ziehen. „Ich habe Berlin 2009 während eines Kurztrips zum ersten Mal besucht und mich sofort in die Stadt und ihre Geschichte verliebt“, sagt er und lacht. Wie kein anderer Ort stehe die deutsche Hauptstadt für Freiheit. Allerdings, sagt Kuerban und wird wieder ernst, müsse er für die Freiheit einen hohen Preis bezahlen: „Ich habe kaum noch Kontakt zu meiner Familie in China.“ Die chinesische Regierung drohe bei Anrufen ins Ausland Strafen an. „Ich bin froh, dass meine Mama sich traut, alle paar Monate kurz mit mir zu telefonieren“, sagt Kuerban.