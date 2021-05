Neukölln: Raubüberfall auf Deutsche Bank - Zwei Verletzte

Die Polizei ist in Neukölln im Großeinsatz: Zwei Täter wollten eine Bank in den Gropius-Passagen überfallen. Dabei fiel ein Schuss.

Einsatzkräfte der Berliner Polizei am Mittwochmittag vor den Gropius-Passagen im Neuköllner Ortsteil Rudow.

Berlin. Zwei Männer haben am Mittwochvormittag versucht, die Filiale der Deutschen Bank in den Gropius-Passagen im Neuköllner Ortsteil Rudow zu überfallen. Sie griffen einen Geldboten im Vorraum der Bank mit Reizgas an.

Der Geldbote gab daraufhin einen Schuss ab. Dadurch wurde einer der Täter schwer verletzt. Er konnte von alarmierten Polizisten festgenommen werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der verletzte Geldbote musste nach der Reizgas-Attacke ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der zweite Täter konnte ohne Beute fliehen. Nach ihm fahndet die Polizei. Unklar ist bisher, ob er mit einem Auto entkam und ob es möglicherweise weitere Täter gab. Kunden und Mitarbeiter der Bank wurden laut Polizei nicht verletzt.

Banküberfall in Neukölln: Ermittler hoffen auf Videos und Bilder

Bei dem Raubüberfall auf einen Geldboten in der Bank ist ein Täter angeschossen und schwer verletzt worden. Ein zweiter Täter konnte entkommen. Nach ihm fahndet die Polizei.

Foto: dpa

Bei Twitter meldete die Polizei: "Wir haben aktuell einen Polizeieinsatz in Rudow. Unsere Kolleg. wurden gg. 10.30 Uhr zu einer Bankfiliale in die Johannisthaler Chaussee alarmiert. Dort soll im Vorraum ein Überfall stattgefunden haben. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt."

Wir haben aktuell einen Polizeieinsatz in #Rudow.

Unsere Kolleg. wurden gg. 10.30 Uhr zu einer Bankfiliale in die Johannisthaler Chaussee alarmiert. Dort soll im Vorraum ein Überfall stattgefunden haben. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 26, 2021

Auf Bildern des Polizeieinsatzes waren mehrere behelmte Polizisten mit Maschinenpistolen zu sehen. Auch Krankenwagen fuhren vor dem Einkaufszentrum vor. Die Kriminalpolizei befragte Zeugen.

Sie suchte auch nach Fotos oder Videos von dem Überfall, die möglicherweise von Beobachtern gemacht wurden. Zu diesem Zweck verwies die Polizei auf ihr Hinweisportal, über das Bilder oder Videos an die Ermittler übermittelt werden können.

Die Johannisthaler Chaussee ist derzeit gesperrt, Buslinien der BVG werden deshalb umgeleitet.

Überfälle auf Geldboten und Banken in Berlin - eine Übersicht

Im vergangenen Jahr und auch Anfang dieses Jahres gab es eine ganze Reihe von Überfällen auf Geldboten und Banken.