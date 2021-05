Berlin: Fahrraddemo soll heute über die Stadtautobahn fahren

Berlin. Mehrere Initiativen rufen am Pfingstmontag zu einer Fahrraddemo durch Berlin auf, die auch über die Berliner Stadtautobahn führen soll. „A100 stoppen – für ein lebenswertes Berlin“ lautet das Motto der Protestfahrt, zu der Changing Cities, Fridays for Future, ADFC Berlin und weitere Initiativen aufrufen. Angemeldet sind 4000 Teilnehmer. Während der Fahrt über die A100 ist die Autobahn in beiden Richtungen zwischen Tempelhofer Damm und Buschkrugallee gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

"Der Weiterbau der A100 muss sofort gestoppt werden, da er in keinster Weise den Pariser Klimazielen entspricht. Auch das aktuelle Urteil des Verfassungsgerichts hat darauf bestanden, dass auf die Freiheit der zukünftigen Generationen schon heute Rücksicht genommen werden muss. Die A100 ist Teil einer fossilen Vergangenheit, die heute unsere Zukunft gefährdet“, teilte Ragnhild Sørensen von Changing Cities mit.

Fahrrad-Demo in Berlin: Das ist die Route

Start der Veranstaltung um 14 Uhr am Invalidenpark, Abfahrt: 14.30 Uhr

Invalidenstraße

Luisenstraße

Wilhelmstraße

Dorotheenstraße

Ebertstraße

Potsdamer Platz

Stresemannstraße

Niederkirchnerstraße

Wilhelmstraße

Mehringdamm

Blücherstraße

Zossener Straße

Gneisenaustraße

Mehringdamm

Tempelhofer Damm

A100 Richtung Dreieck Neukölln und Ausfahrt Buschkrugallee

Grenzallee

Sonnenallee

Hermannplatz

Das Ende der Demo ist für 19 Uhr vorgesehen. Die Veranstaltung ist polizeilich angemeldet. Während der Veranstaltung gilt Maskenpflicht sowie das Einhalten der Abstandsregeln. Bei einem Fahrrad-Protest gegen die A100 im April waren Tausende Teilnehmer dabei.

Die grüne Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl, Bettina Jarasch, hatte im März mit ihrer Kritik an der A100 für Wirbel gesorgt. Sie hatte sich für den Rückbau der A100 auf dem Teilstück bis zum Treptower Park ausgesprochen und mit ihren Äußerungen nicht zuletzt Kritik aus der Berliner Wirtschaft provoziert. Die Linke in Berlin forderte einen sofortigen Stopp der Bauarbeiten zwischen dem Dreieck Neukölln und der Anschlussstelle in Treptow gefordert.

Start der Arbeiten am 16. Bauabschnitt, einem rund drei Kilometer langen Teilstück der A100, war bereits 2013. Nach Angaben der Autobahngesellschaft von Mitte März ist mit einer Freigabe für den Verkehr nach derzeitigem Bauablauf Ende 2024 zu rechnen.