Coronavirus in Berlin: Mehrere Demos verboten - trotzdem Großeinsatz der Polizei

Berlin. Trotz der Verbote mehrerer großer Demonstrationen an Pfingsten in Berlin plant die Polizei einen Großeinsatz. Rund 3000 Polizisten sollen am Samstag und Montag eingesetzt werden. Unterstützung komme am Samstag aus acht anderen Bundesländern und von der Bundespolizei, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Die Planung für Sonntag laufe noch. Über die Verbote der Demonstrationen von Kritikern der Corona-Gesetze sowie einer pro-palästinensischen Demonstration müssten unter Umständen noch Gerichte entscheiden. Zudem sei nicht sicher, dass sich alle Menschen an die Demonstrationsverbote halten würden.

Die Polizei hatte fünf Demonstrationen von Kritikern der Corona-Gesetze am Samstag, Sonntag und Montag untersagt. Frühere Kundgebungen hätten gezeigt, dass die Teilnehmer bewusst Regeln wie das Maskentragen und Abstandhalten ignorieren würden, sagte der Sprecher. Darunter waren zwei große Demonstrationen am Samstag und Sonntag mit jeweils 16.000 angemeldeten Teilnehmern, außerdem drei Kundgebungen mit Teilnehmerzahlen zwischen 500 und 1000 am Montag am Brandenburger Tor, auf dem Potsdamer Platz und auf dem Alexanderplatz. Bei der Demo unter dem Motto „Für Frieden Freiheit und Grundrechte“ am Sonnabend wollten Teilnehmer aus drei Richtungen zum Großen Stern und der Straße des 17. Juni laufen.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Demos in Berlin: Organisatoren wollen gegen Verbote vorgehen

Die Organisatoren kündigten daraufhin an, gegen die Verbote vor dem Verwaltungsgericht vorzugehen. „Wir bestreiten den vollen Rechtsweg“, teilten sie auf ihrer Internet-Seite „Pfingsten in Berlin“ mit. Weitere Informationen wollten sie auf Anfrage nicht bekannt geben, „da es sich ja um ein laufendes Verfahren handelt und wir hier nicht vorgreifen wollen. (...) Während eines schwebenden Verfahren ist das kontraproduktiv. Jetzt sind die Anwälte dran.“ Weiter hieß es: „Wir hoffen, dass die Grundrechte auf Versammlungsfreiheit weiterhin zur Anwendung kommen und setzen unser volles Vertrauen in die Justiz.“

Beim Berliner Verwaltungsgericht sind laut einer Sprecherin bis Donnerstagvormittag allerdings noch keine Klagen gegen die Entscheidungen eingegangen. Bei der Polizei war auch bis zum Nachmittag noch nichts von einem Einspruch bekannt. Mehrere Autokorsos der gleichen Veranstalter am Freitagabend mit einer Abschlusskundgebung in Charlottenburg sowie eine ganze Reihe kleinerer Kundgebung am Montagmittag an vielen verschiedenen Stellen in Berlin wurden nicht verboten.

Polizei bereitet sich auf versammlungsreiches Wochenende vor

Ein Polizeisprecher betonte: „Wir planen und bereiten ein versammlungsreiches Wochenende vor.“ Die Polizei behalte die Situation im Auge und beobachte, wie im Internet mobilisiert werde und ob die Leute trotz der Verbote anreisen oder sich versammeln würden. Entsprechend müsse man die Zahl der Einsatzkräfte rechtzeitig planen. Zudem ist auch ein großer Protestzug gegen hohe Mieten mit 10.000 Teilnehmern am Sonntag geplant sowie eine Fahrrad-Demonstration gegen den Weiterbau der Autobahn A100 am Montag.

Vor den Demo-Verboten wurde in einem Youtube-Video dafür geworben, am Wochenende nach Berlin zu kommen. Dutzende Demonstrationen von Querdenkern, Verschwörungstheoretikern und sonstigen Corona-Leugnern waren geplant. Allein am Sonnabend waren zehn Proteste angemeldet. Auch außerhalb des Milieus der Corona-Leugner wurde mobil gemacht. So finden mehrere Partys im Treptower Park statt, die als Protestveranstaltungen angemeldet wurden.

Der in der vergangenen Woche erschienene Jahresbericht des Berliner Verfassungsschutzes warnt eindringlich vor den Verschwörungstheorien, wie sie immer wieder bei den Anti-Corona-Protesten geäußert werden. „Es ist ein ganz erhebliches Mittel, um verfassungsfeindliche Ideologien zu transportieren“, sagte der Leiter der Behörde Michael Fischer.

Am Rande der Demonstrationen von Corona-Leugnern, unter die sich auch immer wieder Rechtsextremisten und Reichsbürger mischen, kam es in der Vergangenheit zu unschönen Szenen. Im August 2020 übersprangen einige die Absperrung des Reichstags und stürmten zum Teil mit Reichskriegsflaggen auf die Treppen vor dem Gebäude. Weil sich die Teilnehmer am 18. November weigerten, Masken zu tragen und Abstände einzuhalten, setzte die Polizei erstmals seit sieben Jahren wieder Wasserwerfer ein.