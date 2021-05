Kriegsende vor 76 Jahren: Berlin gedenkt der Opfer

Am Wochenende haben Menschen in Berlin und Brandenburg an die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 76 Jahren erinnert.

Staatssekretärin Sawsan Chebli während einer Veranstaltung am Ehrenmal an der Straße des 17. Juni

Berlin. Am 8. Mai 1945 ging mit der deutschen Kapitulation der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Knapp 60 Millionen Menschen verloren das Leben, unter ihnen waren auch rund sechs Millionen europäische Juden, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Am Wochenende haben Menschen in Berlin und Brandenburg an die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 76 Jahren erinnert.

Da coronabedingt öffentliche Gedenkveranstaltungen nur bedingt möglich waren, wurden an Gedenkorten in aller Stille Blumen und Kränze niedergelegt, für die Gefallenen, Nazi-Opfer oder Zwangsarbeiter – so wie an mehreren Sowjetischen Ehrenmalen in der Hauptstadt.

In und um Berlin sind knapp 80.000 sowjetische Soldaten gefallen

Am Sonntag gedachte unter anderem Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) während einer Veranstaltung am Ehrenmal an der Straße des 17. Juni und legte Blumen nieder. Über 2000 Menschen, darunter viele Russen, marschierten durch den Treptower Park, um am Sowjetischen Ehrenmal Blumen für die gefallenen Soldaten der Roten Armee im Frühjahr 1945 niederzulegen. In und um Berlin sind knapp 80.000 sowjetische Soldaten gefallen – die Befreier der Stadt. Mehr als 7000 von ihnen liegen in den Gräbern des Treptower Ehrenmals. Unter den Teilnehmern waren auch einige Anhänger des größten russischen Motorrad- und Rockerclubs, die Nachtwölfe. Die Mitglieder des Clubs vertreten nationalistische und christlich-orthodoxe Ansichten.