Bündnis ruft zu Demo gegen Mietnachzahlungen an Akelius auf

Berlin. Das Ende des Mietendeckels bedeutet für viele Mieter in Berlin erhebliche Nachzahlungen, teilweise in vierstelliger Höhe. Unter dem Motto "Keine Kohle für Akelius & Co" hat ein Aktionsbündnis für Freitag um 15.30 Uhr zu einer Demonstration vor dem Akelius-Büro am Erkelenzdamm aufgerufen.

"Wir, Mieter*innen von Akelius und anderen Immobilienkonzernen, haben es satt. Gerade jetzt,

während der Corona-Pandemie mit Kurzarbeit, prekärer Beschäftigung und Homeschooling hätten wir eine Verschnaufspause dringend gebraucht", heißt es in dem Aufruf.

Im Anschluss wollen die Teilnehmer in einem Fahrradkorso in den Wedding fahren, um dort an der Demonstration "Von der Krise zur Enteignung" teilzunehmen.

