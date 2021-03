Nähe zu kriminellem Clan verhindert Einstellung bei Polizei

Berlin. Steht ein Bewerber für den Polizeivollzugsdienst im Verdacht der Nähe zum kriminellen Milieu, darf seine Einstellung bei der Berliner Polizei bis zur Klärung der Vorwürfe verweigert werden. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht bereits am 21. März, wie es am Montag bekannt gab. Konkret geht es um einen 1998 geborenen Mann, dessen Bewerbung um die Aufnahme in den Vorbereitungs- für den mittleren Polizeivollzugsdienst zum 1. März abgelehnt wurde, weil er enge Kontakte zu kriminellen Mitgliedern eines arabischstämmigen Clans haben soll.

Der Bewerber selbst sei zwar strafrechtlich nicht vorbelastet, wie es vom Gericht weiter heißt. Allerdings sei „eine große räumliche, freundschaftliche und verwandtschaftliche Nähe zu kriminalitätsbelasteten Milieus festgestellt“ worden. Daher besteht „das erhebliche Risiko eines Interessenkonflikts, der im unauflösbaren Widerspruch zum Polizeiberuf“ stehe. Ferner werde auch eine Einflussnahme auf andere Beamte befürchtet und „Zweifel an der charakterlichen Eignung eines Bewerbers“ gesehen.

Enger Kontakt zu Tatverdächtigem von 24 Gewaltdelikten

Konkret soll der junge Mann engen Kontakt zu einer Person haben, die bei der Polizei in 24 Fällen als Tatverdächtiger von Gewaltdelikten sowie bei sieben Betrugs-, weiteren Diebstahls- und Bedrohungsdelikten geführt wird. Unter den Mittätern hätten sich weitere Personen befunden, deren Straftaten der Clankriminalität zuzuordnen seien, heißt es vom Gericht weiter. Außerdem soll der Bewerber diese Verbindung im Vorfeld bestritten haben. Die Entscheidung könne auch auf ähnlich gelagerte Fälle Anwendung finden, sagt ein Gerichtssprecher.

Der Bewerber hatte gegen die Ablehnung der Polizei geklagt und einen Eilantrag dagegen gestellt. Der wurde nun vom Gericht abgelehnt. Ein endgültiges „Nein“ bedeutet das jedoch nicht, da zur Klärung der Vorwürfe gegen den Antragsteller weitere Aufklärung im Rahmen eines Klageverfahrens notwendig sei. Erst dort müsse final die Frage beantwortet werden, „ob es hinreichende Anhaltspunkte für einen Interessenkonflikt beziehungsweise die Einflussnahme Dritter auf seine Dienstausübung des Antragstellers“ zu befürchten ist. Ferner kann der Bewerber Beschwerde gegen den Beschluss beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.