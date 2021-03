Corona in Berlin: Shopping nur noch mit negativem Corona-Test

Wer in Berlin einkaufen will, braucht künftig einen negativen Corona-Test. Die neue Regel gilt aber nicht für Supermärkte.

Kunden vor einem Geschäft an der Schloßstraße in Steglitz. Zur Bekämpfung der dritten Corona-Welle ist künftig ein negativer Schnelltest für das Shoppen Vorschrift. Ausnahmen sind Supermärkte, Drogerien und Apotheken.

Berlin. Trotz steigender Corona-Zahlen und der zunehmenden Ausbreitung der gefährlicheren britischen Virus-Variante nimmt der Berliner Senat die jüngsten Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen nicht zurück. Er will sie aber durch eine deutliche Ausweitung von Corona-Tests absichern. Das teilten der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sowie seine Stellvertreter Klaus Lederer (Linke) und Ramona Pop (Grüne) am Sonnabend nach einer Sondersitzung des Senats mit.

So ist ab Mittwoch für jeden Berliner ein negativer Corona-Test Voraussetzung, um in Geschäften einkaufen gehen zu können. Das gilt auch für Friseurbesuche und Museen, nicht jedoch für sogenannte systemrelevante Handelsstrukturen wie Supermärkte, Apotheken oder Drogerien, die auch im Lockdown immer geöffnet waren. Eine Terminbuchung zum Shoppen ist nicht mehr notwendig, die maximalen Kundenzahlen gelten aber weiterhin.

Senat beschließt Homeoffice-Pflicht für Unternehmen

Handelsverband reagiert erfreut auf Corona-Beschlüsse des Senats

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) reagierte erfreut auf die Beschlüsse: Einzelhändler hätten mit der neuen Regelung die Möglichkeit, ihre Geschäfte richtig zu öffnen. „Bei den Kunden ist somit auch das Bedürfnis wieder auslebbarer, von Geschäft zu Geschäft zu bummeln“, sagte HBB-Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen der Berliner Morgenpost. Kunden könnten sich am Morgen in einer Apotheke auf Corona testen lassen und dann in ein Einkaufszentrum gehen. „Ich finde, das ist ein Fortschritt und deutlich besser als ,Click and meet’“, sagte er.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) betonte, man habe sich trotz steigender Infektionszahlen nicht dazu entschieden, alles wieder zu schließen. Man wolle aber auf die gefährlichen Kontakte im privaten und beruflichen Umfeld reagieren. An den aktuellen Kontaktbeschränkungen soll sich nichts ändern. Auch über Ostern sind demnach Zusammenkünfte mit fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt, plus Kinder unter 14 Jahren.

Müller rief aber dazu auf, über die Feiertage die Kontakte zu reduzieren: „Inzidenzen und Risiken steigen und wir müssen darauf gemeinsam reagieren. Es ist jeder aufgefordert, sich bewusst zu machen, dass man etwas tun kann, um sich und andere zu schützen.“

Corona in Berlin: Homeoffice-Pflicht für Unternehmen

Eine Verschärfung der Regeln gibt es für Unternehmen. Sie werden Müller zufolge verpflichtet, ihren Mitarbeitern künftig zwei Mal in der Woche einen Corona-Test zu ermöglichen. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht keine Testpflicht. Außerdem will der Senat eine Homeoffice-Pflicht für Unternehmen, weil ihm die bundesweiten Regeln nicht ausreichen. Demnach sollen Firmen künftig 50 Prozent ihrer Büroarbeitsplätze im Homeoffice anbieten. Dadurch soll der Anteil der Beschäftigten, die nicht mehr zum Arbeitsplatz pendeln müssen, sondern zu Hause arbeiten, deutlich erhöht werden. So könnten sich Kontakte verringern lassen und die Corona-Pandemie ausgebremst werden, hieß es.

Die Berliner Wirtschaft kritisierte in einer ersten Reaktion die Entscheidungen. „Wir bezweifeln, dass der Senatsbeschluss zur 50-Prozent-Präsenz in Unternehmen einen wesentlichen Beitrag leistet“, sagte die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm. Vielmehr sorge er mit seinen bürokratischen Auflagen für zusätzliche Belastung und Verunsicherung bei den Betrieben und auch bei den Beschäftigten. Hinzu komme die Frage nach der praktischen Überprüfbarkeit der neuen Verordnungen, schon jetzt würden doch die bestehenden Regeln etwa zu den Kontaktbeschränkungen nicht so kontrolliert, wie es zur Eindämmung der Pandemie notwendig wäre. Darüber hinaus stelle sich die Frage nach der Umsetzbarkeit der 50-Prozent-Regel, wenn in einem Betrieb mehr als die Hälfte der Beschäftigten das Homeoffice-Angebot ablehne, so Kramm.

Brandenburg plant Ausgangsbeschränkung über Ostern

Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angesichts schnell steigender Coronavirus-Infektionszahlen für einen erneuten Lockdown plädiert. „Wenn wir die Zahlen nehmen, auch die Entwicklungen heute, brauchen wir eigentlich noch mal zehn, 14 Tage mindestens richtiges Runterfahren unserer Kontakte, unserer Mobilität“, sagte der Politiker am Sonnabend auf einer Online-Diskussionsveranstaltung der Bundesregierung, bei der Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen konnten.

Das Land Brandenburg will seine Corona-Regeln für die Osterzeit verschärfen. Vom 1. bis 6. April solle es eine nächtliche Ausgangsbeschränkung ab einer Inzidenz von 100 an drei Tagen hintereinander geben, teilte die Staatskanzlei in Potsdam mit. Ausnahmen aus triftigem Grund seien wie schon im Winter möglich, hieß es weiter. Darauf habe sich das Kabinett am Freitag verständigt, der Beschluss soll voraussichtlich am kommenden Dienstag fallen. Die Ausgangsbeschränkung soll von Gründonnerstag bis Dienstag nach Ostern von 22 Uhr bis 5 Uhr in den Kreisen und kreisfreien Städten gelten, die über dem Wert 100 liegen.

