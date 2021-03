Czaja ist FDP-Spitzenkandidat für Abgeordnetenhauswahl

Berlin. Die Berliner FDP zieht mit Sebastian Czaja als Spitzenkandidat in die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 26. September. Auf einem Online-Parteitag am Samstag votierten rund 94 Prozent der Delegierten für den 37-jährigen FDP-Fraktionschef.

Für Czaja ist die Aufgabe nicht neu. Er war bereits 2016 Spitzenkandidat und führte die Partei damals nach fünf Jahren Abstinenz zurück in das Landesparlament. Seither prägt er dort als Vorsitzender das Gesicht seiner Fraktion. Bei der Wahl 2016 zog die FDP mit 6,7 Prozent der Zweitstimmen in das Abgeordnetenhaus ein. Sie bildet dort mit elf Abgeordneten die kleinste der sechs Fraktionen.

