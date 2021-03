Corona in Berlin: Senat berät über Umsetzung der Corona-Beschlüsse

Die Infektionszahlen steigen wieder an und Lockerungen sind nicht in Sicht. Ob die Friseure wieder schließen müssen? Das Video gibt einen Überblick.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Berlin bislang nachweislich 138.982 Menschen mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert. 2998 Menschen sind in Berlin in Verbindung mit Covid-19 gestorben. 129.295 Patienten gelten inzwischen als genesen. Aktuell sind in Berlin 6689 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 98,6.

Inzidenz, Neuinfektionen, Impfungen, Tests: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Nach einem Jahr Corona in Berlin steigen die Infektionszahlen wieder. Inzidenz, Impfungen, Fallzahlen, Lockdown: In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Lage zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

4.05 Uhr: Senat berät über Anti-Corona-Strategie - Müller: „Paradigmenwechsel“

Längerer Lockdown, fünf Tage Oster-Ruhe und eine mögliche Notbremse: Der Berliner Senat berät am Dienstag (Pressekonferenz um 13 Uhr) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Grundlage sind die Vereinbarungen, die Bund und Länder in der Nacht nach rund zwölfstündigen Beratungen geschlossen haben.

Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verständigten sich darauf, den Lockdown zur Eindämmung der Pandemie vor dem Hintergrund wieder steigender Infektionszahlen bis zum 18. April zu verlängern. Über Ostern soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben in Deutschland so stark heruntergefahren werden wie nie zuvor in der Krise.

Gleichzeitig wird in dem Beschluss betont, dass die Anfang März vereinbarte Notbremse angesichts der Infektionsdynamik konsequent umgesetzt werden müsse. Bei einer stabilen Inzidenz von über 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen müssen demnach erste Lockerungen der vergangenen Wochen wieder zurückgenommen werden. Berlin lag in den vergangenen Tagen knapp unter diesem Wert.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller wertete den Bund-Länder-Beschluss als „Paradigmenwechsel“. „Es geht nicht mehr nur um Einschränkungen, es geht nicht mehr nur um 'auf - zu, auf - zu'“, sagte der SPD-Politiker am frühen Dienstagmorgen nach den Beratungen. „Sondern wir sind jetzt in einer Phase, wo wir ein Gefühl dafür entwickeln, was geht wie, (...) wie können wir die ersten Schritte in die Normalität wieder gehen mit welchen begleitenden Maßnahmen.“ Dabei spielten Impfen, Testen und Kontaktnachverfolgung eine entscheidende Rolle.

Bei der Teststrategie sieht Müller auch die Unternehmen in der Pflicht. Viele Firmen machten hier ihren Beschäftigten schon Angebote. „Aber es können und müssen deutlich mehr werden“, sagte er. Die Einschätzung der Wissenschaft sei hier eindeutig. „Es gibt großes Infektionsgeschehen an den Punkten, wo sich Menschen sicher glauben.“ Das sei in der Familie der Fall, aber auch in Unternehmen am Arbeitsplatz.

Deshalb sei es richtig zu sagen: „Wir brauchen die Hilfe der Unternehmen, und es soll auch ein Testangebot geben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass die Unternehmen umzusetzen haben, zweimal die Woche“, so Müller. „So ein Testangebot für die Beschäftigten zu machen, das finde ich, kann man erwarten.“

Allerdings setzen Bund und Länder laut Beschlusspapier bei den Corona-Tests für Beschäftigte zunächst weiter auf die Freiwilligkeit. Anfang April würden die Wirtschaftsverbände einen ersten Umsetzungsbericht vorlegen, wie viele Unternehmen sich beteiligen, sagte Merkel. Auf dieser Grundlage und auf Basis einer eigenen Erhebung werde die Bundesregierung dann bewerten, ob regulatorischer Handlungsbedarf in der Arbeitsschutzverordnung bestehe.

+++ Montag, 22. März 2021 +++

19.35 Uhr: Impfstreit zwischen Berliner Senat und Ärzten eskaliert

Die Debatte um die die richtige Impfstrategie ist in Berlin eskaliert. Nach Informationen der Berliner Morgenpost ist Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nicht bereit, den von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) favorisierten Weg einzuschlagen und ab Mai die Impfungen im Wesentlichen in die Arztpraxen zu verlagern. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

19.30 Uhr: Berliner Firmen sehen Hürden bei Corona-Schnelltests

Berlins Wirtschaft bietet verstärkt regelmäßige Corona-Tests für Mitarbeiter an. Probleme gibt es aber bei der Beschaffung und den Kosten. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

16.57 Uhr: 83 Arztpraxen in Brandenburg bieten Impfungen gegen das Coronavirus

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) hat das Modellprojekt mit Impfungen in Arztpraxen ausgeweitet. Seit Montag beteiligen sich 83 Arztpraxen und wollen in dieser Woche rund 8300 Impfungen durchführen, wie die KVBB mitteilte. In der vergangenen Woche seien in 43 Arztpraxen mehr als 4200 Menschen mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer geimpft worden. Gleichzeitig böten die niedergelassenen Ärzte an, auch nicht genutzte Dosen des Herstellers Astrazeneca zu impfen.

„Im Land Brandenburg impfen rund 2200 Praxen regelmäßig“, sagte der Vorstandsvorsitzende Peter Noack. „Sobald ausreichend Impfstoff verfügbar ist, muss dieses große Potenzial schnellst- und größtmöglich in die Impfkampagne einbezogen werden.“ Die vom Bund angekündigten wöchentlich 20 Dosen pro Woche seien aber bei weitem nicht ausreichend. „Ich halte bis zu 200.000 Impfungen pro Woche in den Praxen für möglich“, erklärte Nock. Er forderte, den Praxen deutlich mehr Impfdosen zur Verfügung zu stellen, damit die Menschen landesweit nahe ihres Wohnorts geimpft werden könnten.

16.53 Uhr: Corona-Notbremse greift in fünf Landkreisen und in Cottbus

Nach dem Landkreis Elbe-Elster müssen vier weitere Landkreise und die Stadt Cottbus die jüngsten Corona-Lockerungen wieder zurücknehmen: Seit Montag greift auch in den Landkreisen Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Oder-Spree die sogenannte Notbremse, weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 100 überstiegen hatte. Die Kommunen informierten die Bürger aber nur teilweise auf ihren Webseiten über die erneuten Kontaktbeschränkungen und Schließungen von Geschäften und Museen.

Nach der Eindämmungsverordnung des Landes sind dort private Zusammenkünfte nur noch mit einer Person eines fremden Haushalts möglich und der Einzelhandel wird weitgehend geschlossen. Geöffnet bleiben nur Geschäfte des täglichen Bedarfs, Bau- und Gartenfachmärkte sowie Floristikgeschäfte. Eine Schließung von Kitas und weiterführenden Schulen ist dagegen nicht vorgesehen. Auch Friseure und Kosmetikstudios dürfen geöffnet bleiben.

16.52 Uhr: Gesundheitssenatorin Kalayci - Berliner Impfzentren bleiben in Betrieb

Corona-Impfungen soll es in Berlin auf absehbare Zeit parallel in den Impfzentren und in Arztpraxen geben. Darauf wies Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag hin. „Die Impfzentren werden solange im Betrieb sein, wie wir sie brauchen“, sagte Kalayci auf Anfrage. „Die Kanzlerin hat es auch betont: Es geht beim Impfen in Impfzentren und Arztpraxen nicht um "Entweder Oder", sondern um "sowohl als auch"“. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin hatte den Vertrag mit dem Senat über die Zusammenarbeit bei den Berliner Impfzentren in der vergangenen Woche zum 30. April gekündigt.

„Es ist richtig, dass die KV Berlin der Senatsverwaltung für Gesundheit ein entsprechendes Schreiben geschickt hat“, teilte die Ärztevertretung am Montag auf Anfrage mit. „Bei diesem Schreiben handelt es sich um ein formales Kündigungsschreiben. Da sich der Vertrag ohne Kündigung um weitere drei Monate verlängert hätte, wurde dieser formale Schritt notwendig.“

In dem Schreiben, über das zunächst der RBB (Freitag) berichtet hatte, heißt es: „Dies bedeutet nicht, dass wir unsere Mitarbeit vollständig einstellen. Jedoch können wir ab diesem Zeitpunkt keine Verpflichtung mehr übernehmen, die Dienste in einzelnen Impfzentren zu besetzen oder einen weiteren Ausbau des Schichtsystems zu gewährleisten.“ Gesundheitssenatorin Kalayci betonte, die Kassenärztlichen Vereinigungen seien laut der Corona-Impfverordnung des Bundes zur Mitwirkung bei der Errichtung, Organisation und dem Betrieb der Impfzentren verpflichtet, wenn das Land das bestimme.

16.51 Uhr: Wenig Andrang am Impfzentrum in Tegel

Nur wenige Impfberechtigte haben sich am Montagmittag auf den Weg zum Flughafengelände in Tegel gemacht. Zusammen mit nicht mal einer Handvoll Menschen stieg David Pabst aus dem Shuttlebus zum Impfzentrum aus. „Es ist überall absolut leer“, sagte der 24 Jahre alte Mitarbeiter einer Zahnarztpraxis aus Mitte. Auch im großen Warteraum, wo die Geimpften, nachdem sie ihre Spritze erhalten haben, kurz noch zur Beobachtung bleiben, hätten gerade einmal sieben weitere Menschen mit ihm gesessen. Er musste kaum warten, „alles ging relativ fix“, so Pabst. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

16.38 Uhr: Finale der Darts Premier League 2021 steigt wegen Corona doch nicht in Berlin

Der Finalabend der Darts Premier League 2021 kann doch nicht wie geplant in Berlin stattfinden. Über diesen coronabedingten Wechsel informierte der Weltverband PDC am Montag. Stattdessen sollen alle 17 Abende des im Ligaformat ausgetragenen Wettbewerbs im englischen Milton Keynes veranstaltet werden, darunter auch das ursprünglich in der deutschen Hauptstadt geplante Finale am 28. Mai. Die Premier League beginnt in diesem Jahr verspätet am Ostermontag (5. April), weil die PDC auf eine Entspannung der Corona-Lage und damit die Rückkehr von Zuschauern in den Arenen gehofft hatte.

16.35 Uhr: Nach AfD-Parteitag - Landtag fordert Abgeordnete zu Schnelltests auf

Der Landesparteitag der Brandenburger AfD am vergangenen Wochenende hat ein Nachspiel im Landtag. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke forderte die Abgeordneten am Montag dazu auf, vor den Plenarsitzungen in dieser Woche Corona-Schnelltests durchzuführen. Mehrere Fraktionen im Landtag hatten nach dem AfD-Parteitag in Frankfurt (Oder) mit mehr als 300 Teilnehmern verpflichtende Schnelltests gefordert. Im Livestream war deutlich zu sehen, dass zahlreiche Teilnehmer während des zweitägigen Parteitags Hygieneregeln wie Abstandhalten und das Tragen einer Maske missachtet hatten. Abgeordnete hätten als Volksvertreter eine Vorbildfunktion, hieß es dazu aus dem Landtag.

Die AfD-Fraktion plant laut ihrer Vize-Fraktionschefin Birgit Bessin nicht, der Aufforderung zum Test nachzukommen. „Ob wir Schnelltests nutzen würden vor der Plenarsitzung? Sicherlich nicht bei einer derartigen Fehlerquote“, erklärte Bessin in einer Mitteilung am Montagabend. Auch Vorwürfe bezüglich des Parteitags wies die AfD-Fraktion zurück. Die Durchführung der Versammlung beruhe auf der Eindämmungsverordnung und sei durch das zuständige Gesundheitsamt genehmigt gewesen.

16.09 Uhr: 545 Neuinfektionen, sechs weitere Tote, Inzidenz bei 98,6

In Berlin sind sechs weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2998.

545 neue Infektionen wurden bestätigt, 219 waren es am Sonntag. Marzahn-Hellersdorf hat keine Daten übermittelt. 6689 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 6595 waren es am Sonntag. 129.295 Menschen gelten inzwischen als genesen.

186 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, acht Personen mehr als am Sonntag. 570 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 15 Patienten mehr als am Sonntag.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 15,8 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 98,6 weiter rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl steht mit 1,06 weiter auf Grün.

In Berlin wurden nach aktuellen Angaben des Robert Koch-Instituts bislang 507.197 Impfdosen verabreicht. Die Impfquote liegt damit bei 9,4 Prozent für die Erstimpfung und bei 4,4 Prozent für Menschen, die beide Impfungen erhalten haben.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Die Corona-Inzidenzen in den Berliner Bezirken

16.08 Uhr: BVV in Tempelhof-Schöneberg wird erstmals auf Youtube übertragen

Viele Bezirke tagen bereits digital, nun zieht auch Tempelhof-Schöneberg nach: Die Sitzung der Bezirksverordneten am Mittwoch (24. März) findet erstmals als Video-Konferenz mit Live-Übertragung statt. Statt wie bisher in der Sporthalle in Schöneberg können Interessierte die Entscheidungen der Bezirkspolitiker live im Internet verfolgen. Ab 17 Uhr kann man im Youtube-Kanal der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) zusehen. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

16 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog zum Coronavirus in Berlin

Alle bisherigen Nachrichten zu Inzidenzen, 3. Welle, Lockdown und Impfungen in Berlin und Brandenburg finden Sie in unserem vorherigen Corona-Newsblog.

