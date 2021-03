Verfassungsgericht kippt Regeln für kleine Parteien

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

Berlin. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat die wegen Corona gerade geänderten Regeln zur Teilnahme kleinerer Parteien an den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen am 26. September verworfen. Die Vorgaben im Wahlgesetz für die Zahl der Unterstützerunterschriften, die nicht im Parlament vertretene Parteien beibringen müssen, seien verfassungswidrig, teilte das Gericht am Donnerstag mit.

Unter den außergewöhnlichen Bedingungen der Corona-Pandemie, in denen Kontakte so weit wie möglich vermieden werden müssten, seien die Quoren zu hoch. Die Richter regten eine Absenkung auf 20 bis 30 Prozent des Niveaus vor der Corona-Krise an (Az.: VerfGH 4/21, VerfGH 20 und 20 A/21).

Das Abgeordnetenhaus hatte hingegen am 11. Februar eine Halbierung der Mindestzahl beschlossen, also eine Absenkung um 50 Prozent. Für das Einreichen von Wahlkreisvorschlägen sollten demnach 25 Unterschriften, für Bezirkslisten 100 und für Landeslisten 1100 Unterschriften nötig sein.

Dagegen hatten fünf kleinere Parteien geklagt: ÖDP, Piratenpartei, Freie Wähler, Tierschutzpartei und Mieterschutzpartei. Sie sahen ihr Recht auf Chancengleichheit verletzt und bezeichneten die Quoren als zu hoch. Das Verfassungsgericht sah das als begründet an, so dass das Gesetz nun geändert werden muss.

