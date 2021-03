Wahlen Fahrradlobbyist Strößenreuther tritt in CDU ein

Berlin. Rund ein halbes Jahr vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zum Bundestag ist der bekannte Berliner Fahrradlobbyist und Klimaaktivist Heinrich Strößenreuther in die CDU eingetreten. In der Klimapolitik sei die Union aus CDU und CSU der "entscheidende Hebel" im Bemühen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, erklärte der 53-Jährige am Mittwoch. Er wolle die gesamte Union für das Ziel der Klimaneutralität 2035 gewinnen.

Der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Kai Wegner bemühe sich erkennbar um eine wirksame, aber ideologiefreie Klimapolitik, ergänzte Strößenreuther. "Diesen Kurs pro 1,5-Grad-Klimapolitik möchte ich gerne unterstützen."

Wegner erklärte, er freue sich über ein "prominentes und spannendes" Neumitglied. "Herr Strößenreuther hat in Deutschland maßgeblich dazu beigetragen, den Diskurs zu den notwendigen Klimaschutz-Bemühungen ideologiefrei und wertebasiert zu verändern", so Wegner. "Auch in Berlin wollen wir über Verkehrswende und Klimaziele ohne Scheuklappen, mit Realismus und einer gesunden Portion Pragmatismus diskutieren. Vor allem wollen wir Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, statt nur darüber zu reden."

