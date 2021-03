Berlin Lichtenberg: Polizei-Razzia gegen deutsch-vietnamesische Schleuser

Berlin. Seit dem frühen Mittwochmorgen haben Bundespolizisten insgesamt fünf Objekte in Berlin und weitere in Norddeutschland durchsucht. Der Einsatz richtete sich gegen eine deutsch-vietnamesische Tätergruppe. Die Ermittlungen laufen seit einem Jahr. Es geht unter anderen um den Vorwurf des Menschenhandels und der Zwangsprostitution. Rund 160 Polizeibeamte waren im Einsatz.

Tatverdächtig sind zwei vietnamesische Frauen im Alter von 25 und 43 Jahren und ein Deutscher (63). Ihnen wird vorgeworfen, Vietnamesinnen illegal über Polen nach Deutschland gebracht und sie dann zur Prostitution gezwungen zu haben. Die Frauen sollten in einem Wohnungsbordell an der Landsberger Allee so ihre Schulden abbezahlen. Gegen die 43-Jährige wurde in der Wohnung ein Haftbefehl vollstreckt, wie die Berliner Morgenpost erfuhr. Die Frau soll bereits als Schleuserin vorbestraft sein.

Im Auftrag der @GStABerlin durchsuchen wir heute acht Objekte in #Berlin, #Hamburg & #TimmendorferStrand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern sowie der #Zwangsprostitution richten sich gegen drei Beschuldigte. pic.twitter.com/x5OCbkecE0 — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) March 17, 2021

Auch ein Massagesalon an der Möllendorffstraße in Lichtenberg und eine Wohnung an der Straße Zum Hechtgraben in Hohenschönhausen wurden durchsucht, insgesamt handelte es sich in Berlin um acht Objekte. Darunter war auch ein sogenanntes "Safehouse", eine Unterkunft, in der die geschleusten Frauen vorübergehend untergebracht wurden. Weitere Einsätze der Bundespolizei fanden in Berlin-Mitte, Hamburg und Timmendorfer Strand in Schleswig Holstein statt.

Ganz in der Nähe der Landsberger Allee befindet sich auch das Dong Xuan Center. Auf dem früheren Industriegelände verkaufen vor allem vietnamesische Händler asiatische Produkte. Neben Restaurants befinden sich auch Friseurläden und Nagelstudios auf dem Grundstück.

BKA: Riesiges Schleuser-Netzwerk in ganz Europa tätig

Berlin gilt nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes als Drehscheibe vietnamesischer Menschenhändler in Westeuropa. Von zentraler Bedeutung sei dabei das Industrie- und Gewerbegebiet in Lichtenberg, auf dem sich auch viele vietnamesischstämmige Geschäftsleute angesiedelt haben, sagte Carsten Moritz, Referatsleiter Menschenhandel beim Bundeskriminalamt (BKA), kürzlich dem Sender RBB.

In einem Wohnhaus in Lichtenberg wurde eine Frau verhaftet.

Foto: Alexander Dinger

Hinter den Schleusungen stecke, so das BKA, „ein riesiges Netzwerk“, dass „in ganz Europa aktiv“ sei und „gewaltige Summen“ umsetze. In Deutschland seien die vietnamesisch-stämmigen Gruppierungen, „die im Bereich des Menschenhandels und der Arbeitsausbeutung aktiv sind“ inzwischen im gesamten Bundesgebiet vertreten.

(Mit mime)

