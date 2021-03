Corona in Berlin: Inzidenz bei 91,3 - 662 neue Infizierte - zwei Ampeln rot

Seit März 2020 grassiert das Coronavirus. Seitdem haben sich in Berlin nachweislich 135.779 Menschen mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert. 2947 Menschen sind bislang in Berlin mit oder an Covid-19 gestorben. 127.046 Patienten gelten inzwischen als genesen. Aktuell sind in Berlin 5786 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin zurzeit bei 91,3.

Inzidenzen, Todesfälle, Neuinfektionen, Impfungen, Tests: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Seit März 2020 grassiert das Coronavirus in Berlin. Inzidenz, Impfungen, Fallzahlen, Lockdown: In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

19.28 Uhr: In Berlins Schulen wird es ab Mittwoch wieder voller

Die 10. bis 13. Klassen kommen am Mittwoch zurück in die Schulen. So wie schon die 1. bis 6. Klassen haben sie dann regulär Wechselunterricht in verkleinerten Lerngruppen, also einen Mix aus Unterricht im Klassenzimmer und am Laptop zu Hause. In vielen Schulen wird es damit wieder deutlich voller. Der weitere Öffnungsschritt ist deshalb vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie umstritten.

Nach einer Entscheidung des Senats vom Dienstag müssen die 7. bis 9. Klassen dagegen noch warten. Sie sollen erst nach den Osterferien Wechselunterricht bekommen. Bis dahin müssen sie darauf verzichten, ihre Lehrer und Mitschüler außerhalb von Videokonferenzen zu sehen.

Gleichzeitig sollen ab Mittwoch Schülerinnen und Schüler ab der 11. Klasse beginnen, zweimal wöchentlich Selbsttests anzuwenden. Damit sollen Corona-Fälle schneller erkannt und möglichst verhindert werden, dass Infizierte Mitschüler anstecken. In der Anfangsphase sind die Selbsttests nur für Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Oberstufenzentren gedacht. Danach sollen nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung weitere Jahrgangsstufen folgen.

19.08 Uhr: Staatsoper Unter den Linden sagt Vorstellungen bis Ende April ab

Die Berliner Staatsoper Unter den Linden hat alle regulären Vorstellungen bis Ende April abgesagt. Die Oper müsse nach Abstimmung der Intendanten mit der zuständigen Senatsverwaltung den Vorstellungsbetrieb bis einschließlich 30. April einstellen, hieß es am Dienstag in einer Mail der Staatsoper. „Wir richten unsere ganze Energie auf den Mai und hoffen auf ein Wiedersehen mit unserem Publikum in dieser Spielzeit.“

Nicht betroffen ist die Aufführung von Mozarts „Le nozze di Figaro“ am 2. April unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim im Rahmen eines Pilotprojektes mehrerer Berliner Bühnen mit getestetem Publikum. Geplant sind dabei von diesem Freitag an bis Anfang April neun Veranstaltungen.

18.52 Uhr: Berlins DRK-Präsident und Impfzentren-Chef Czaja für Sputnik-Impfstoff

In Berlin mehren sich Stimmen, die für einen Einsatz des russischen Impfstoffs „Sputnik V“ sind. „Wir benötigen noch mehr Anstrengungen, dass alle wissenschaftlich geprüften Impfstoffe unideologisch für eine schnelle Zulassung vorbereitet werden“, sagte der Berliner Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Mario Czaja, dem „Tagesspiegel“. Das gelte auch für den russischen Sputnik-Impfstoff. Das DRK organisiert die Arbeit in den Berliner Impfzentren, in denen zuletzt auch Zehntausende mit Astrazeneca geimpft wurden. Derzeit sind die Zentren in den Ex-Flughäfen Tempelhof und Tegel, in denen Astrazeneca eingesetzt wurde, geschlossen.

18.50 Uhr: Zukunftsmuseum Futurium öffnet am Sonnabend

Das neue Berliner Zukunftsmuseum Futurium öffnet ab Sonnabend (20. März) nach der Corona-Zwangspause wieder seine Türen. Neben der 3000 Quadratmeter großen Ausstellung ist als besonderes Highlight bis Ende April das Kunstwerk „Earth Speakr“ von Olafur Eliasson im Foyer zu sehen, wie das Museum am Dienstag ankündigte. Besuche müssen vorab online gebucht werden. Dafür gibt es ab Donnerstag Tickets für Zeitfenster.

17.42 Uhr: Senioren beklagen - Zu wenig Teststellen in Treptow-Köpenick

Seit rund einer Woche können sich alle Bürgerinnen und Bürger in Zentren und Standorten für Corona-Schnelltests einmal die Woche kostenlos testen lassen. Neben den Einrichtungen der Senatsverwaltung für Gesundheit wie das Testzentrum Treptow-Köpenick an der Spreestraße 6 in Schöneweide gibt es private Anbieter, die sich bei der Senatsverwaltung zertifizieren lassen, sogenannte Test-To-Go-Stationen. Auch einige Apotheken bieten die Schnelltests an. Im ganzen Bezirk Treptow-Köpenick gibt es (Stand 16. März) derzeit fünf Standorte, an denen ein Bürgertest möglich ist.

Nicht genug, sagen die Seniorinnen und Senioren im Bezirk. Sie appellieren daran, zu berücksichtigen, dass Treptow-Köpenick der flächenmäßig größte Bezirk Berlins ist. Ein offizielles Testzentrum an der Spreestraße 6 reiche nicht aus, schreiben sie in einer Mitteilung an die Presse. „Das ist für unseren Flächenbezirk zu wenig.“ Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

17.39 Uhr: Bußgeld-Bescheide für Pankower Bars

Weil sich in Pankow nicht alle Wirte dem Schließzwang zum Stopp der Ausbreitung des Coronavirus beugen wollen, geht das Ordnungsamt inzwischen regelmäßig mit der Polizei auf Streife und prüft, ob das Partyverbot auch beherzigt wird. Gleich mehrere Fälle in den vergangenen Monaten haben nun ein Bußgeldverfahren zur Folge, wie Stadtrat Daniel Krüger (für AfD) berichtet. Um welche Bars es sich handelt, lesen Sie im ausführlichen Artikel.

17.28 Uhr: Immer mehr Berliner haben einen Hund

Seit der Corona-Pandemie sind deutlich mehr Hunde in Berlin unterwegs, als noch in den Jahren zuvor. Insgesamt ist die Anzahl der steuerlich gemeldeten Hunde in der Hauptstadt von 108.715 (im Jahr 2019) bis September 2020 auf 114.968 gestiegen, was einen Zuwachs von 5,8 Prozent entspricht. Das geht aus den Zahlen der Senatsverwaltung für Finanzen nach einer schriftlichen Anfrage des CDU-Abgeordneten Andreas Statzkowski vom 12. Februar hervor. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

16.59 Uhr: Sebastian Czaja - "Der Dauer-Lockdown muss endlich ein Ende finden"

Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, hat die Entscheidungen des Senats zur Aussetzung weiterer Lockerungen scharf kritisiert. „Erst blamiert sich die Bundesregierung mit ihrem kommunikativen Desaster rund um den Impfstopp für Astrazeneca und die Verschiebung des Impfgipfels in Grund und Boden, jetzt kapituliert der Senat vor den eigenen Unzulänglichkeiten." Der Senat dürfe sich nicht allein auf die Inzidenzwerte konzentrieren. Stattdessen müsse die Entwicklung auf den Intensivstationen und die Gesamtverteilung der Krankheit im Blick behalten werden, so Czaja. "Der aktuelle Lockdown war vermeidbar, wenn der Senat seine Hausaufgaben bei den Testkapazitäten, der Kontaktnachverfolgung und bei technischen Maßnahmen wie der Etablierung von Luftfiltern in den Schulen gemacht hätte." Weiter teilte Czaja mit: "Der Dauer-Lockdown muss endlich ein Ende finden. Wir brauchen mehr Freiheit durch neue Regeln.“

16.58 Uhr: Problemlose Terminvergabe in Covid-Testzentren in Berlin

Die Anzahl der Zentren, in denen sich die Berliner einmal pro Woche kostenlos und auch ohne Symptome auf das Coronavirus untersuchen lassen können, ist deutlich gestiegen. Mehr als 100 sind es inzwischen, in der vergangenen Woche waren es noch etwa 40. Dieser Zuwachs ist bei der Terminvergabe deutlich spürbar: Einen Termin zu bekommen, der bei den meisten Testzentren erforderlich ist, ist mit ein paar Tagen Vorlauf problemlos machbar. Doch auch wer es spontan versucht, kann Glück haben. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

16.31 Uhr: Keine weiteren Corona-Lockerungen in Brandenburg

Angesichts gestiegener Infektionszahlen wird es in Brandenburg vorerst keine weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen geben. Damit werde es die nach dem Beschluss der Bund-Länder-Konferenz frühestens ab dem 22. März möglichen Öffnungen der Außengastronomie und von weiteren Kultureinrichtungen nicht geben, teilte die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung am Dienstag mit. Der Wechselunterricht zwischen Präsenz in den Schulen und Zuhause werde bis zu den Osterferien fortgesetzt. Das Testangebot für Lehrkräfte und Schüler soll schrittweise auf zwei Test pro Woche ausgeweitet werden.

„Die Entwicklung des Infektionsgeschehens in Brandenburg ermöglicht trotz der sinkenden Fallzahlen in den Krankenhäusern und der positiven Entwicklung der Infektionslage in der Altersgruppe über 65 Jahre derzeit keine weiteren Öffnungsschritte“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Zudem gäben die steigenden Infektionszahlen in einigen Landkreisen Anlasse zur Sorge. Daher will Woidke mit den Landräten und Oberbürgermeistern über erforderliche Maßnahmen beraten. In den Landkreisen Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Oberhavel lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am Dienstag über dem Wert 100.

16.16 Uhr: Über 650 neue Covid-Fälle in Berlin - zwei Ampeln wieder rot

In Berlin sind fünf weitere Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2947. 662 neue Infektionen wurden bestätigt, 366 waren es gestern. 5786 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 5558 waren es gestern. 127.046 Menschen gelten inzwischen als genesen.

190 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, acht Personen weniger als gestern. 587 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, fünf Patienten mehr als gestern. Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 16,0 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 91,3 weiter rot. Auch die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl ist mit 1,42 auf Rot gesprungen.

In Berlin wurden nach aktuellen Angaben des Robert Koch-Instituts bislang 447.470 Impfdosen verabreicht. Die Impfquote liegt damit bei 8,3 Prozent für die Erstimpfung und bei 3,9 Prozent für Menschen, die beide Impfungen erhalten haben.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Foto: Senatsgesundheitsverwaltung

Die Corona-Inzidenzen in den Berliner Bezirken

Foto: Senatsgesundheitsverwaltung

15.51 Uhr: Müller - Impfstopp ist ein bitterer Rückschlag

Den Impfstopp für das Präparat des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca hat Berlins Regierender Bürgermeister als „bitteren Rückschlag“ bezeichnet. „Da gibt es nichts rumzureden“, sagte Müller. „Ein bisschen darf man sich als Laie auch wundern über die Prüfungen und Testverfahren der entsprechenden Wissenschaftsinstitutionen“, sagte Müller. Er sei zumindest davon ausgegangen, dass sie alle Risiken und Gefahren im Blick hätten.

Müller räumte ein, dass der Impfstopp in der Hauptstadt erhebliche Auswirkungen habe: „Berlin hat Stand heute 437.000 Impfungen gesetzt, davon waren 57.000 von Astrazeneca bei den Erstimpfungen“, sagte er. „Das ist doch nicht nichts. Und wenn ich die jetzt, heute, morgen, übermorgen nicht zur Verfügung habe, entsteht hier eine Riesenlücke.“ Sie lasse sich durch andere Vakzine nicht schließen, weil es dafür keine ausreichenden Mengen gebe.

Müller schloss aber aus, dass Berlin sich dazu entschließen könnte, Astrazeneca derzeit weiter einzusetzen: Man könne von einem Politiker jetzt nicht erwarten zu sagen: „Setz dich über alle wissenschaftlichen Meinungen hinweg und sag' einfach 'Wir machen lustig weiter.'“

Müller rechnet aber nicht damit, dass das Vertrauen in den Impfstoff komplett verloren ist: „Die Gefahr, dass ich schwerst erkranken kann, die Gefahr, dass ich auf der Intensivstation lande, die Gefahr, dass ich zwangsbeatmet werden muss, die Gefahr, dass ich sterbe - das werden viele ausschließen wollen durch diese Impfung“, sagte er.

15.39 Uhr: Berlin will Kontakte mit Luca-App verfolgen

Auch im Land Berlin sollen die Gesundheitsämter Kontakte von Corona-Infizierten mit Hilfe der Luca-App verfolgen. Er habe entschieden, wie Mecklenburg-Vorpommern die App in eigener Verantwortung in Berlin zu organisieren, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach einer Senatssitzung am Dienstag. „Mecklenburg-Vorpommern macht's, ich will es dann jetzt auch machen“, sagte Müller. Er wolle nicht mehr auf eine Verständigung auf Bundesebene warten.

Die App können in Mecklenburg-Vorpommern seit Freitag Einrichtungen mit Publikumsverkehr nutzen, etwa Geschäfte, Gaststätten, Kulturbetriebe, Hotels und Behörden. Die Ämter können im Fall eines nachgewiesenen Corona-Falls auf die verschlüsselten Daten zur Kontaktverfolgung zurückgreifen.

Am Luca-System sind drei Seiten beteiligt: Gast, Gastgeber und Gesundheitsämter. Für die Gäste ist es am bequemsten, sich die dazugehörige Luca-App auf ihrem Smartphone zu installieren. Man kann aber auch über das Web seine eigenen Kontaktdaten eintragen. Das Einchecken vor Ort läuft mit Hilfe der Smartphone-Kamera, die einen grafischen Code (QR-Code) einliest.

15.35 Uhr: Kassenärztliche Vereinigung fordert Transparenz wegen Astrazeneca-Stopp

Nach dem vorläufigen Impfstopp für das Präparat von Astrazeneca fordert die Kassenärztliche Vereinigung Berlin eine schnelle Klärung der offenen Fragen. Die bisherige Aufklärung zu den Beweggründen des Paul-Ehrlich-Instituts sei nicht ausreichend, teilte die KV Berlin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag auf Anfrage mit. Die impfenden Ärzte erhielten viele Nachfragen ihrer Patienten - auch von Personengruppen, die bereits mit Astrazeneca geimpft wurden. „Hier sollte mehr Transparenz stattfinden und nicht nur eine kurze Meldung veröffentlicht werden, die zu der aktuell großen Verunsicherung beiträgt.“

In rund 100 von der Gesundheitsverwaltung mit dem Impfen beauftragten Arztpraxen waren die Impfungen am Montag vorläufig gestoppt worden. Dort kam laut der Vereinigung bisher der Impfstoff von Astrazeneca zum Einsatz. Zuvor hatte das Paul-Ehrlich-Institut notwendige weitere Untersuchungen empfohlen. Aktuell lägen keine Informationen vor, wie es mit dem Impfen in den Praxen weitergehe, so die KV Berlin.

Die Vereinigung halte weiter an der Forderung fest, dass so schnell wie möglich in den Arztpraxen geimpft werden sollen. „Nur mit einem umfassenden Impfangebot in den Praxen kann eine schnelle Steigerung der Impfquote erreicht werden“, heißt es vonseiten der KV Berlin. Dafür könnten auch die anderen zugelassenen Impfstoffe eingesetzt werden.

14.40 Uhr: Brandenburger Schüler können sich zu Hause testen

Brandenburger Schülerinnen und Schüler können sich künftig freiwillig zu Hause auf das Coronavirus testen. Damit ändert das Bildungsministerium seine Teststrategie, wie es am Dienstag mitteilte. Zunächst sollte in den Schulen getestet werden. „Die Praxis hat gezeigt, dass die am schnellsten verfügbaren und seit Freitag ausgelieferten Selbsttests in der Handhabung zu kompliziert für Schulen und Kinder sind“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Sie appellierte an Eltern und Schüler, die Tests zu nutzen.

Schüler erhalten nun in jeder Woche zwei Testkits der Firma Beijing Hotgen Biotech; bis zu den Sommerferien stehen rund 2,3 Millionen Stück bereit. Die zweite Lieferung soll ab Donnerstag die Schulen erreichen. Die bisher bereits ausgelieferten Selbsttests der Firma Roche können nun auch die Lehrer nutzen.

14.01 Uhr: Senat verzichtet auf weitere Lockerungen und verschiebt Schulstart

Der Senat wird vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen vorerst keine weiteren Lockerungen für Berlin beschließen. Ursprünglich wollte der Senat weitere Öffnungen, zum Beispiel für die Außengastronomie, beschließen, wenn die Inzidenz stabil unter 100 Infektionen je 100.000 Einwohner liegt. Das ist zwar der Fall, allerdings steigen die Zahlen seit zwei Wochen und könnten schon bald die 100er-Marke durchbrechen. Vor diesem Hintergrund verzichtet der Senat vorerst auf weitere Lockerungen. Zunächst soll die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag abgewartet werden.

Berlin verschiebt zudem den Schulstart für die 7. bis 9. Klassen. Sie sollen jetzt erst nach den Osterferien im Wechselunterricht zurück an die Schulen kommen. Das beschloss der Senat nach Informationen der Berliner Morgenpost am Dienstag. Ursprünglich sollten sie am 22. März zurückkehren.

Der Senat habe entschieden, an dem festzuhalten, was bisher schon möglich sei, „aber dass wir uns weitere Dinge nicht zutrauen können“, so der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD). Weder für die Gastronomie noch für den Einzelhandel sind damit weitere Öffnungen geplant.

Die bisherigen Regelungen zum Einkaufen nach vorheriger Terminvereinbarung seien nicht das, was man mit Flanieren und Shopping-Erlebnis verbinde. „Aber es geht“, sagte Müller. „Ich bitte um Verständnis, dass es nicht mehr geben kann.“

13.56 Uhr: Studenten können nicht bestandene Prüfungen wiederholen

Studenten an Berlins Hochschulen können auch im bevorstehenden Sommersemester nicht bestandene Prüfungen wiederholen. Damit soll den anhaltenden Belastungen während der Corona-Pandemie im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf Prüfungen und der Teilnahme daran Rechnung getragen werden. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat der Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Außerdem sollen Junior- und andere Professuren mit befristeter Laufzeit um bis zu ein Jahr verlängert werden können.

13.45 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog zum Coronavirus in Berlin

