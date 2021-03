Unfälle 75-Jähriger fährt Radfahrer an und kracht in BVG-Häuschen

Berlin. Ein 75-Jähriger ist anscheinend unkontrolliert mit seinem Auto durch Berlin gefahren und hat dabei gleiche mehrere Unfälle gebaut. Der Mann sei am Mittwochmittag am Großen Stern in Tiergarten von der Straße abgekommen und gegen einen am Rand abgestellten Anhänger gestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Seine Fahrt habe er danach ungebremst auf dem Gehweg fortgesetzt, wo er mit einem 29 Jahre alten Fahrradfahrer zusammenstieß, der sich dabei schwere Verletzungen zuzog.

Der Mann sei mit seinem Auto jedoch auf dem Fußweg geblieben und schließlich in ein Wartehäuschen der BVG gekracht. Die dort wartenden Menschen seien zur Seite gesprungen. Niemand von ihnen sei verletzt worden. Doch der 75-Jährige zog sich schwere Verletzungen an Kopf, Rumpf und Beinen zu. Ersten Angaben zufolge sei es möglich, dass der Mann einen Schlaganfall erlitt und so die Kontrolle über sein Auto verlor. Die Unfallstelle war für knapp zwei Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210304-99-687274/2