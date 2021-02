Corona in Berlin: 17 weitere Tote, 396 neue Infizierte, Inzidenz bei 62,9

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Berlin nachweislich 124.131 Menschen infiziert. 2573 Menschen sind bislang in Berlin mit oder an Covid-19 gestorben. 114.151 Patienten gelten inzwischen als genesen. 7407 Menschen sind aktuell in Berlin mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 62,9.

Berlin. Die Corona-Pandemie hat Berlin weiter im Griff. Impfungen, Inzidenz, Fallzahlen, Lockdown: In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg ständig auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

21.16 Uhr: Berliner Senat berät auf Sondersitzung über Lockdown-Verlängerung

Der Berliner Senat ist am Donnerstagabend zu einer Sondersitzung zur Corona-Krise zusammengekommen. Bei dem Treffen geht es vor allem um die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März. Eine entsprechende Bund-Länder-Vereinbarung muss auf Landesebene umgesetzt und in der Infektionsschutzverordnung verankert werden. Eine Ausnahme ist für Friseure geplant: Sie sollen bereits ab 1. März wieder öffnen dürfen. Mit der schrittweisen Öffnung der Schulen soll es am 22. Februar losgehen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen zunächst Schüler der Klassenstufen 1 bis 3 sowie die Abschlussklassen in die Schulen zurückkehren. Für sie soll es dann Wechselunterricht geben.

19.15 Uhr: Coronavirus-Variante breitet sich aus - Vivantes Klinikum Spandau nimmt keine Patienten mehr auf

Wegen der Ausbreitung der britischen Coronavirus-Variante B 1.1.7 nimmt das Vivantes Klinikum Spandau derzeit keine stationären Patienten mehr auf. Das teilte der Klinikkonzern am Donnerstagabend mit. Bislang seien 55 Infektionen mit der Virusvariante bestätigt worden, davon 17 bei Mitarbeitern (Stand 11.02.21). Das Virus sei in verschiedenen Fachbereichen des Hauses nachgewiesen worden. Die Rettungsstelle bleibe nur für die Erstversorgung von Schlaganfallpatienten geöffnet. Für eine stationäre Versorgung werden diese Patienten bei Bedarf anschließend verlegt. Der Konzern teilte mit, das Klinikum sei nicht unter Quarantäne gestellt worden. Auch eine sogenannte Pendelquarantäne wie zuletzt im Humboldt-Klinikum sei nicht verhängt worden. "Nach derzeitigen Erkenntnissen spricht alles dafür, dass das Virus durch einen Patienten mit Reiseanamnese in das Klinikum eingetragen wurde", heißt es in der Mitteilung weiter. Um das Infektionsgeschehen am Klinikum Spandau zu beobachten, gebe es tägliche Schnelltests für Mitarbeiter. Zudem erhalten Mitarbeiter und Patienten zweimal wöchentlich einen PCR-Test.

16.16 Uhr: 17 weitere Tote in Berlin, 396 Neuinfektionen, Inzidenz bei 62,9

In Berlin sind 17 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 2573.

396 neue Infektionen wurden bestätigt, 546 waren es am Mittwoch. 7407 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 7703 waren es am Mittwoch. 114.151 Menschen gelten inzwischen als genesen.

304 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, zwei Patienten weniger als am Mittwoch. 1031 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern, 29 weniger als am Mittwoch.

Die Berliner Corona-Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 24,7 Prozent weiter auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 62,9 weiter rot. Die Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 0,7 Grün.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Die 7-Tage-Inzidenzen in den Berliner Bezirken

16 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog

Wir eröffnen unser neues Newsblog zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg. Alle bisherigen Nachrichten und Zahlen zur Entwicklung der Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg finden Sie hier.

