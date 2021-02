Wetter in Berlin: Schnee und Kälte - So läuft es bei S-Bahn und im Verkehr

In Berlin kommt es wegen Schnee und Kälte im Nah- und Fernverkehr weiter zu Behinderungen. Alle Infos in unserem Wetter-Blog.

In Berlin und Brandenburg startet die Woche mit eisigen Temperaturen.

Bei der S-Bahn kommt es in Berlin nur noch vereinzelt zu Verspätungen und Ausfällen.

Warnung vor eisglatten Straßen in Berlin.

Regional- und Fernverkehr immer noch massiv eingeschränkt.

Die Wettervorhersagen und Prognosen für das Winter-Wetter in Berlin und Brandenburg finden Sie unten.

Berlin/Potsdam. Spiegelglatte Straßen, starke Windböen und eisige Temperaturen: Der Wintereinbruch mit starkem Schneefall hat Berlin und Brandenburg seit Sonntag fest im Griff. Die Temperaturen bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt. Die Berliner Morgenpost berichtet im Newsblog über die Wetterlage in der Region.

15.26 Uhr: Taxiunternehmer - "Es ist eine Vollkatastrophe"

Die Berliner Taxis fahren weiterhin. Wegen schlecht geräumter Straßen gibt es aber vermehrt Staus, und es kommt zu Verspätungen. Auch Krankentransporte sind betroffen. „Es ist eine Vollkatastrophe“, sagt Thomas Wonneberger, Inhaber eines Taxiunternehmens.

15.23 Uhr: Erste Zwischenbilanz des UKB

Im Unfallkrankenhaus Berlin (ukb) wurden seit dem Wintereinbruch 25 Patienten, die durch die Glätte verunfallt sind, behandelt. „Der Großteil der Patienten kam am ersten Wochenende mit Schnee, vergangenes Wochenende waren es fünf Patienten“, sagt Angela Kijewski, Sprecherin am ukb. Unter den Verunfallten seien alle Altersgruppen vertreten, von Kindern bis zu Senioren. Unfälle passierten häufig, weil die Leute ungeeignetes Schuhwerk trügen oder die Rutschgefahr mit dem Fahrrad unterschätzten. Kijewski empfiehlt, sich dem Wetter angemessen fortzubewegen: „Die Pinguine machen es uns vor, kleine Trippelschritte sind bei Glätte besser.“

15.19 Uhr: Bezirksamt Pankow warnt vor vereisten Spielplätzen

Weil Bodenbeläge auf Pankower Spielplätzen vereist sein könnten, warnt das Bezirksamt vor Verletzungsgefahr. Durch den aktuellen Wintereinbruch mit starkem Frost sei der Fallschutz auf den Spielplätzen wahrscheinlich eingefroren, heißt es in einer Mitteilung. Ein vereister Fallschutz könne Stürze von Kindern „nicht mehr in ausreichendem Maße dämpfen“. Dadurch seien Verletzungen bis hin zu Knochenbrüchen möglich. Das Bezirksamt Pankow verbietet die Benutzung der Spielplätze aber nicht, sondern rät Eltern und Kindern nur zu erhöhter Vorsicht.

15.12 Uhr: Das sind die aktuellen Einschränkungen bei der Berliner S-Bahn

Witterungsbedingt kommt es bei der S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen. Auf folgenden Linien Einschränkungen:

Linie S3 : der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Erkner und Warschauer Straße angeboten werden

: der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Erkner und Warschauer Straße angeboten werden Linien S41 und S42 verkehren nur im 10-Minuten-Takt

verkehren nur im 10-Minuten-Takt Linie S46: verkehrt nur Königs Wusterhausen <> Schöneweide, bitte nutzen Sie zwischen Südkreuz und Schöneweide die Linie S45

verkehrt nur Königs Wusterhausen <> Schöneweide, bitte nutzen Sie zwischen Südkreuz und Schöneweide die Linie S45 Linie S47 : verkehrt nur Spindlersfeld <> Schöneweide, bitte nutzen Sie ab Schöneweide die Linie S45

: verkehrt nur Spindlersfeld <> Schöneweide, bitte nutzen Sie ab Schöneweide die Linie S45 Linie S7 : verkehrt Ahrensfelde <> Olympiastadion, sowie Wannsee <> Potsdam Hauptbahnhof, zur Umfahrung bitte Linie S1 benutzen

: verkehrt Ahrensfelde <> Olympiastadion, sowie Wannsee <> Potsdam Hauptbahnhof, zur Umfahrung bitte Linie S1 benutzen Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Westkreuz <> Wannsee eingerichtet.

Haltestellen des Ersatzverkehrs:

Westkreuz - Halenseestraße (Haltestelle Bus 104)

Grunewald - kann nicht angefahren werden (Straßenbehinderungen durch LKW)

Nikolassee - Halenseestraße (Haltestelle Bus 104)

Wannsee - Kronprinzessinnenweg (Haltestelle Bus 114, 118, 620)

Linie S75: verkehrt nur Wartenberg <> Lichtenberg

verkehrt nur Wartenberg <> Lichtenberg Linie S8 : verkehrt nur Birkenwerder <> Ostkreuz, bitte nutzen Sie zur Umfahrung die Linien S45 bis Neukölln und dann die Linie S42 in Richtung Ostkreuz Ostkreuz

: verkehrt nur Birkenwerder <> Ostkreuz, bitte nutzen Sie zur Umfahrung die Linien S45 bis Neukölln und dann die Linie S42 in Richtung Ostkreuz Ostkreuz Linie S85 : verkehrt nicht

: verkehrt nicht Linie S9: verkehrt Spandau <> Lichtenberg, sowie Schöneweide <> Flughafen Terminal 1,2

Auf den Linien S1, S2, S25, S26, S45 und S5 kommt es zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen. Alle Störungen bei der Berliner S-Bahn finden Sie auch auf der Störungsseite des Unternehmens.

15.06 Uhr: Ersatzhaltestelle Grunewald kann nicht angefahren werden

Update #S7: die Ersatzhaltestelle Bahnhof #Grunewald kann derzeit nicht angefahren werden, da sich mehrere LKW fest gefahren haben. https://t.co/mgUzvBVWcF — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) February 8, 2021

14.52 Uhr: Schifffahrt wegen der Witterung stark eingeschränkt

Die Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) ist aufgrund von Eisbildung für die gesamte Schifffahrt gesperrt worden, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

14.20 Uhr: Nicht mehr Unfälle mit Verletzten als sonst

„Es gibt aktuell nicht mehr Verkehrsunfälle mit verletzten Personen als an anderen Tagen“, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei der "Berliner Morgenpost". Auf vielen Straßen liege jedoch Schnee und die Autofahrer rufe man dazu auf, vorsichtig zu fahren. Die Anzahl der in den letzten Tagen durch Schnee und Glätte ausgelösten Unfälle ist aktuell noch nicht bekannt.

Schnee in Berlin - die schönsten Bilder

Ein Mann wartet am Bahnhof auf die S-Bahn. Aktuell gibt es witterungsbedingte Einschränkungen im gesamten Berliner S-Bahn-Netz. Foto: Kira Hofmann/dpa

Ein Angestellter des Hotel Adlon reinigt bei eisigen Temperaturen den Gehweg vor dem Brandenburger Tor vom Schnee. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Ein Passant fotografiert alleine auf dem Pariser Platz das Brandenburger Tor im Schnee. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Eine Frau befreit in Berlin-Kreuzberg ihr Auto vom Schnee. Foto: AFP

Ein Streufahrzeug der BSR fährt am Morgen bei eisigen Temperaturen durch Berlin-Mitte. Foto: dpa



Eine S-Bahn fährt bei eisiger Kälte in einen Bahnhof in Charlottenburg ein. Foto: dpa

Nächtlicher Spaziergang am Berliner Dom in Mitte. Foto: dpa

Am Gendarmenmarkt in Mitte kann man Schlitten fahren.

Noch besser geht es an einem der Berliner Rodelberge.

Am Sonntag, den 7. Februar, fing es auch in Berlin am Morgen an zu schneien. Foto: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency via Getty Images



Der Wind führte zu einem regelrechten Schneegestöber. Foto: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency via Getty Images

Das unangenehme Wetter hielt so manchen trotzdem nicht von einem Sonntagsspaziergang ab. Foto: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency via Getty Images

Das Schneegestöber hielt bis zum Nachmittag an. Foto: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency via Getty Images

Eis und Schnee auf der Krummen Lanke. Foto: Philipp Siebert

Schwäne im Hubertussee in Grunewald. Foto: Sofia Mareschow



Schnee auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Alexander Dinger

Der Berliner Fernsehturm zeichnet sich bei Schneefall nur leicht als Silhouette gegen den grauen Himmel ab. Foto: dpa

Bereits zuvor hatte es in diesem Winter in Berlin geschneit. Eine Joggerin läuft bei Schnee durch den Tiergarten. Eine Auswahl von Schneebildern. Foto: Christoph Soeder / dpa

Bei sonnigem Wetter gehen die Berliner auf dem Tempelhofer Feld spazieren. Foto: Fabian Sommer / dpa

Spaziergang im Tiergarten. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP



Bei frostigem, aber sonnigen Wetter fahren die Berliner im Volkspark Schöneberg Schlitten. Foto: Fabian Sommer / dpa

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt.

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt.

Andrang beim Rodeln.

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt.



Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt.

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt.

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt.

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt.

Autos sind in Berlin-Mitte vom Schnee bedeckt. Foto: Fabian Sommer / dpa



Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt.

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt.

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt.

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt.



14.18 Uhr: Lieferdienst Wolt stellt Betrieb wegen des Wetters ein

Der Lieferdienst Wolt hat seine Lieferungen aufgrund der Witterungsverhältnisse vorläufig eingestellt. Das teilt eine Wolt-Sprecherin auf Nachfrage der "Berliner Morgenpost" mit. Zu Unfällen sei es bislang noch nicht gekommen, so die Sprecherin.

13.37 Uhr: Bahn stellt Aufenthaltszüge am Hauptbahnhof bereit

Wegen des extremen Wetters verkehren von Berlin aus nach Auskunft der Deutschen Bahn (DB) bis auf weiteres keine Fernverkehrszüge in Richtung Hannover/Köln, München und Erfurt. Auch auf der Strecke nach Hamburg fallen einige Züge aus oder verspäten sich. Für wartende Fahrgäste am Berliner Hauptbahnhof gebe es Aufenthaltszüge, in denen die Passagiere warten können, teile ein Bahnsprecher mit. Aktuelle Informationen zu den Verbindungen können auf der DB App eingesehen werden. Außerdem wurde eine kostenfreie Servicehotline unter der Telefonnummer 08000 996633 eingerichtet.​

13.52 Uhr: A100 - Auffahrt Siemensdamm wegen Eisglätte geschlossen

Auf der #A1000 wurde jetzt die Einfahrt Siemensdamm aufgrund von #Eisglätte geschlossen. pic.twitter.com/pxGKv7rq3a — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) February 8, 2021

13.50 Uhr: Schneeverwehungen auf der B103

Wer heute mit dem Auto auf der B103 in Richtung Temelhof unterwegs, bekommt es mit steilen Schneewehen zu tun.Die meisten Autofahrer sind vorsichtig und rücksichtsvoll unterwegs. Ein paar schwarze Schafe sind natürlich auch dabei: Der Fahrer einer eleganten weißen Limousine etwa, der von hinten mit der Lichthupe drängelt - und das auf der äußerst rechten Spur.

13.38 Uhr: Eisgang auf der Spree

13.35 Uhr: Einschränkungen im S-Bahn-Betrieb

Witterungsbedingt kommt es bei der S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen. Auf folgenden Linien Einschränkungen:

Linie S3 : der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Erkner und Warschauer Straße angeboten werden

: der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Erkner und Warschauer Straße angeboten werden Linie S46: verkehrt nur Königs Wusterhausen <> Schöneweide, bitte nutzen Sie zwischen Südkreuz und Schöneweide die Linie S45

verkehrt nur Königs Wusterhausen <> Schöneweide, bitte nutzen Sie zwischen Südkreuz und Schöneweide die Linie S45 Linie S7 : verkehrt Ahrensfelde <> Olympiastadion, sowie Wannsee <> Potsdam Hauptbahnhof, zur Umfahrung bitte Linie S1 benutzen

: verkehrt Ahrensfelde <> Olympiastadion, sowie Wannsee <> Potsdam Hauptbahnhof, zur Umfahrung bitte Linie S1 benutzen Linie S75: verkehrt nur Wartenberg <> Lichtenberg

verkehrt nur Wartenberg <> Lichtenberg Linie S8 : verkehrt nur Birkenwerder <> Schöneweide, bitte nutzen Sie zwischen Schöneweide und Grünau bzw. Zeuthen die Linie S46

: verkehrt nur Birkenwerder <> Schöneweide, bitte nutzen Sie zwischen Schöneweide und Grünau bzw. Zeuthen die Linie S46 Linie S85 : verkehrt nicht

: verkehrt nicht Linie S9: verkehrt Spandau <> Lichtenberg, sowie Schöneweide <> Flughafen Terminal 1,2

Die Linien S1, S2, S25, S26, S41, S42, S45, S47 und S5 fahren planmäßig.

13.28 Uhr: BR Volleys mit winterlicher Verspätung nach Kasan

Die BR Volleys sind heute mit einer Stunde Verspätung Richtung Moskau/Kasan abgeflogen. In Kasan findet der zweite Teil der Champions-League-Vorrunde statt. Dienstag spielen die Berliner gegen Ach Ljubljana, Mittwoch gegen Zenit Kasan. Der Flieger startete mit Verspätung, weil er zu spät aus Frankfurt in Berlin eintraf.

Alba Berlin fliegt heute Nachmittag nach Stuttgart; von dort geht es per Bus weiter nach Crailsheim, wo die Berliner am Dienstagabend ein Bundesligaspiel bei den Crailsheim Merlins bestreiten. Stand jetzt soll es laut Alba-Geschäftsstelle pünktlich losgehen.

13.24 Uhr: Fährbetrieb eingestellt

F12: Der Fährbetrieb ist Witterungsbedingt eingestellt. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) February 8, 2021

13.12 Uhr: Autobahnpolizei sperrt Abfahrt der A111

Die Abfahrt Waidmannsluster Damm der A11 musste heute Morgen wegen zu viel Schnee gesperrt werden, nachdem sich dort ein PKW überschlagen hatte.

Viel Schnee & eisglatte Fahrbahnen in Berlin. Der Winter hat Einzug gehalten ❄️

Unsere Kolleg. der #Autobahnpolizei mussten heute Vormittag auf der #A111 die Abfahrt Waidmannsluster Damm sperren, nachdem sich dort ein PKW überschlagen hatte. Bitte fahren Sie vorsichtig!

^tsm pic.twitter.com/lDubACQ8qC — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 8, 2021

13.07 Uhr: Kleinwagen überschlägt sich auf glatter Straße

Wie die Feuerwehr meldet, hat sich auf dem Hermsdorfer Damm in Tegel am Vormittag ein Kleinwagen überschlagen. Drei Personen, darunter zwei Kinder, wurden leicht verletzt.

#Verkehrsunfall auf dem #Hermsdorfer_Damm in #Tegel

Dort hat sich am Vormittag ein PKW überschlagen. 3 Personen, darunter 2 Kinder, wurden leicht verletzt vom #Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.#TD und das LHF der #Lehrfeuerwache richteten den Pkw anschließend wieder auf. pic.twitter.com/YLP2UWWIEE — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 8, 2021

13.04 Uhr: Mehr Heizungsausfälle gemeldet

„Immer dann, wenn es richtig zur Sache geht, merken wir einen erhöhten Heizungsausfall“, sagt Michael Perski von der Sanitär- und Heizungsbau-Firma Permitec in Wilmersdorf. Grund dafür sei die schlechte oder fehlende Wartung der Heizungsanlagen. Aber nicht nur Heizungen in Wohngebäuden fallen wegen der extremen Kälte aus.

13.01 Uhr: Winterwunderland Friedrichstraße

Foto: Julian Würzer

Die autofreie Friedrichstraße in Mitte ist an diesem Montag kaum für Radfahrer befahrbar. Die Fahrbahn ist nicht geräumt und nur unzureichend gestreut. Lediglich vereinzelte Mitarbeiter von Lieferdiensten fahren auf dem Abschnitt.

Den ausbleibenden Verkehr nutzt am Montagmittag eine Frau, um mit ihrem Kinderwagen spazieren zu gehen.

12.56 Uhr: Rutschgefahr am U-Bahnhof Unter den Linden

Foto: Julian Würzer

Fahrgäste am U-Bahnhof Unter den Linden müssen aufpassen, am Eingang nicht auszurutschen. Die Treppen sind gestreut, der Eingangsbereich hingegen ist spiegelglatt. Schneewehen tragen den Schnee dorthin. Kein Schild weist auf die schmierige Situation hin. Zudem funktioniert auch die Rolltreppe nicht.

12.44 Uhr: Langlauffreuden im Volkspark Friedrichshain

Foto: Nora Hoffbauer

Der Wintereinbruch in Berlin hat auch am Montag Sportbegeisterte in die Parks gezogen. Im Volkspark Friedrichshain wurde am Morgen eine Langläuferin dabei beobachtet, wie sich mit Skiern und Stöcken den Weg durch den Schnee bahnte. Auch einige Rodler zog es erneut auf die Parkhügel.

12.34 Uhr: Handball-Füchse auf dem Weg nach Schweden vorerst gestoppt

Den Füchsen Berlin hat das Wetter einen Strich durch die Reise-Rechnung gemacht. Auf dem Weg nach Kristianstad (Schweden), wo Berlins Handballer am Dienstagabend in der European League antreten, war schon in Rostock vorerst Endstation. Die Fähre, die den Tross nach Trelleborg bringen sollte, war wegen Sturmwarnung gestrichen worden. Also ging es im Mannschaftsbus kurzerhand weiter nach Lübeck, wo per kürzerer Fährüberfahrt Puttgarden angesteuert wurde. Dort angekommen ging es bei stürmischen Böen weiter nach Rødby (Dänemark). Die Ankunft in Kristianstad ist für den Abend geplant.

12.32 Uhr: Bislang keine witterungsbedingten Flugausfälle am BER

Schnee und Eis hatten bislang noch keine Auswirkungen auf geplante Starts und Landungen am Hauptstadt-Flughafen BER in Schönefeld. Wie eine Sprecherin auf Anfrage der Berliner Morgenpost mitteilte, laufe der Flugbetrieb gut. Bis zum Mittag habe es bislang keine Flugausfälle gegeben, lediglich eine Verspätung sei aufgetreten. Am Montag sollen insgesamt 80 Flugzeuge am BER starten und landen. Es gebe aber jede Menge zu tun, sagte die Sprecherin.

„Unsere Winterdienstflotte ist seit gestern Nacht rund um die Uhr im Dauereinsatz, um Start- und Landebahn, Rollwege und Vorfelder zu räumen und zu enteisen“, erklärte sie. Die Flugbetriebsfläche ist insgesamt rund 300 Hektar groß. Der Aufwand für den Winterdienst sei allerdings unabhängig von den Flugbewegungen hoch. „Kaum ist die Runde geschafft, geht es im nächsten Moment von vorne wieder los“, sagte die Sprecherin. In Schönefeld schneie es gerade ziemlich.

12.10 Uhr: Eingeschränkter S-Bahn Verkehr

Foto: Julian Würzer

Die Wetterlage macht sich auch am S-Bahnhof Ostkreuz bemerkbar. An den Aufgängen fallen vereinzelt Rolltreppen aus. An den Bahnsteigen zeigen die Anzeigetafeln Verspätungen an. So fällt beispielsweise die S85 in Richtung Pankow aus. Generell meldet sie S-Bahn Berlin witterungsbedingte Einschränkungen im gesamten Netz. Vom Ostkreuz in Richtung Alexanderplatz funktioniert der Schienenverkehr bislang allerdings einwandfrei.

12.04 Uhr: Hier ist Radfahren unmöglich

Foto: Julian Würzer

Auf dem Markgrafendamm in Friedrichshain in Richtung Bahnhof Ostkreuz sind die Radwege nicht mehr sichtbar. Auf dem eigentlichen Radweg sammelt sich der Schnee dort, wo eigentlich der Radweg ist. Radfahrer schieben ihre Räder über die Gehwege, da die Fahrbahn zu glatt und rutschig ist.

11.54 Uhr: BSR - "Haben die Lage gut im Griff"

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) arbeitet nach eigenen Angaben rund um die Uhr. Alle verfügbaren der insgesamt 2200 Winterdienstkräfte befreien wichtige Fahrbahnen sowie Radfahrstreifen mit 540 Räum- und Streufahrzeugen von Schnee und Eis. „Insbesondere angesichts des dauerhaften Schneefalls haben wir die Lage recht gut im Griff“, sagt Sebastian Harnisch, Sprecher der BSR. In der Regel sind die BSR-Beschäftigten in zwei Schichten unterwegs - aufgrund der extremen Wetterlage aktuell in drei Schichten.

11.42 Uhr: Auch Lieferdienste vom Wintereinbruch betroffen

Der Wintereinbruch in Berlin hat auch Auswirkungen auf die Lieferdienste. Zwar seien die Fahrer derzeit noch im Einsatz, so ein Sprecher auf Nachfrage der Berliner Morgenpost, allerdings habe Sicherheit Priorität. „Wenn Auslieferungen wegen Eis und Schnee nicht mehr möglich ist, pausieren wir unsere Flotte, bis die Bedingungen besser sind“, sagt der Lieferando-Sprecher. Bislang könne es zumindest zu Verspätungen kommen, da wegen der Wetterlage mehr Menschen bestellen und die Bedingungen auf den Straßen schlecht sind. Direkte Auswirkungen auf die Bestellung per App habe das aber nicht. Lediglich die Auswahl an Restaurants könnte sich verringern, da die Lieferflotten pausieren können. Restaurants mit eigenen Fahrern könnten aber weiterhin ausliefern. In anderen Städten, etwa in Leipzig und Hannover, hat Lieferando den Betrieb wegen des Schneefalls und der Glätte eingeschränkt.

11.30 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor strengem Frost

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist am Montag mit Dauerfrost und bis zu zehn Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei bis zu minus zehn Grad. Durch Windböen komme es vor allem im Norden von Berlin und Brandenburg zu Schneeverwehungen. Der DWD gab eine amtliche Wetterwarnung wegen strengen Frostes heraus, diese gilt bis 18 Uhr. Am Dienstag lassen Schneefall und Wind den Meteorologen zufolge allmählich nach. Am Mittwoch falle tagsüber meist kein Schnee mehr. An beiden Tagen liegen die Temperaturen zwischen minus fünf und minus acht Grad.

10.05 Uhr: Auch zum Wochenbeginn Behinderungen im Bahnverkehr

Der Schnee sorgte im Berliner Nahverkehr am Sonntag vor allem bei der S-Bahn für Ausfälle und Verspätungen. Auch am Montag müssen sich Fahrgäste auf Behinderungen einstellen. Betroffen ist auch der Regionalbahnverkehr, wie Bahnsprecherin Anja Bröker am Morgen sagte. Nach dem Schneewochenende sei das Schneetief am Wochenbeginn noch nicht vorbei. Sie empfahl Fahrgästen dringend, sich vor Reisebeginn über ihre Verbindung zu informieren. Der Fernverkehr von Berlin in Richtung Hannover/Köln, Erfurt, Frankfurt und München ist weiterhin eingetellt. Alle Einschränkungen finden Sie auch auf der Internetseite der Bahn.

9.10 Uhr: Weiter Einschränkungen bei der S-Bahn

Beim S-Bahnverkehr gibt es noch immer Einschränkungen, es komme aber nur noch vereinzelt zu Verspätungen, teilte die S-Bahn am Montagmorgen mit:

Linie S3 : der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Erkner und Warschauer Straße angeboten werden

: der 10-Minuten-Takt kann nur zwischen Erkner und Warschauer Straße angeboten werden Linie S8 : verkehrt nur Birkenwerder <> Schöneweide, bitte nutzen Sie zwischen Schöneweide und Grünau bzw. Zeuthen die Linie S46

: verkehrt nur Birkenwerder <> Schöneweide, bitte nutzen Sie zwischen Schöneweide und Grünau bzw. Zeuthen die Linie S46 Linie S85: es kommt zu vereinzelten Zugausfällen

Auf ihrer Internetseite informiert die S-Bahn über witterungsbedingte Störungen.

Schnee und Glätte sorgen vor allem im Süden Brandenburgs auch am Montag für Verspätungen und Ausfälle im Regionalverkehr. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind vor allem die Regionen um Cottbus und Calau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) betroffen. Fahrgäste der Linien RE1, RE7, RE10/RB43, RB11, RE18 und RB49 müssen sich auf Behinderungen einstellen. In den übrigen Regionen Brandenburgs komme es nur vereinzelt zu Verspätungen und Ausfällen. Hier laufe der Schienenverkehr trotz der extremen Wetterlage weitgehend reibungslos.

In Cottbus wurde allerdings am Montagvormittag der Straßenbahnverkehr komplett eingestellt. Grund seien Weichenstörungen durch Schneeverwehungen und vereinzelte Stromausfälle. Auf sämtlichen Straßenbahnlinien wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen der Bahn finden Sie HIER.

8 Uhr: Warnung vor extrem glatten Straßen

Auch Autofahrer müssen sich zum Wochenstart auf glatte Straßen einstellen. So warnte der Berliner Verkehrsinformationsdienst (VIZ) auf Twitter vor extremer Glätte auf den Statdautobahnen. Dort solle auf Grund der Wetterlage nicht schneller als 60 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Autofahrer müssen mehr Zeit einplanen.

Auf den #Stadtautobahnen nur Tempo 60km/h! Im #Straßennebennetz extreme #Glätte. Wer heute mit dem Fahrzeug unterwegs ist, unbedingt mehr #Zeit einplanen! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) February 8, 2021

Auch die Berliner Stadtreinigung (BSR) warnte vor glatten Fahrbahnen und Gehwegen. Sie kündigte an, wichtige Fahrbahnen, Radwege und - wo erforderlich - Fußgängerüberwege zu streuen. Auch Nebenstraßen würden nach und nach geräumt. Am Sonntag war es auf den Straßen in Berlin ruhig: Die Polizei verzeichnete keine Unfälle, die durch Glätte verursacht wurden.

7.10 Uhr: In Brandenburg nur wenige Unfälle im Berufsverkehr

Trotz Schnee und Glatteis kam es am Montagmorgen in Brandenburg nur zu vergleichsweise wenigen Unfällen im Straßenverkehr. Von Mitternacht bis 9 Uhr habe es 15 Unfälle mit Blechschäden und vier weitere Kollisionen mit Verletzten gegeben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Brandenburger Polizei. Etwa Zwei Drittel dieser Unfälle seien auf das Winterwetter zurückzuführen. Am Sonntag wurden 108 Verkehrsunfälle gezählt, darunter 57 witterungsbedingte.

7 Uhr: Verkehr der BVG weitgehend störungsfrei

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) kommt es wegen der extremen Wetterlage kaum zu Einschränkungen. Vereinzelt sei im Laufe des Montagvormittags ein Bus stehen geblieben, teilte ein BVG-Sprecher auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit. „Wenn sich wegen Glätte ein Stau bildet, stehen unsere Busse auch“, sagte er. Aber das mache sich bei einer Flotte von 1500 Bussen kaum bemerkbar.

Auch im Straßenbahn-Verkehr und im U-Bahn-Betrieb habe es bislang keine Auffälligkeiten gegeben. „Wir kommen bislang gut durch den Tag“, so der Sprecher. Nicht einmal vereiste Eingänge an den U-Bahnhöfen würden der BVG Probleme bereiten. Man habe die Situation im Blick und könne entsprechend nachjustieren.

Auch am Sonntag funktionierte der Bus-, Straßen- und U-Bahnverkehr in Berlin trotz der Schneemassen weitgehend störungsfrei, wie Sprecherin Petra Nelken bilanzierte. Einzig der Betrieb der Tramverbindung M2 zwischen den Stationen Ostseestraße und Heinersdorf war am Sonntag vorübergehend eingestellt worden. Eine Straßenbahn war wegen des Neuschnees vom Gleis abgekommen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis wurde eingerichtet. Bis zum Abend konnte die Tram aber wieder auf die Gleise gesetzt werden, so Nelken. Zudem sei es vor allem am Stadtrand zu Verzögerungen bei verschiedenen Buslinien gekommen, diese seien jedoch nicht gravierend gewesen, sagte Nelken.

Zehn Verletzte bei Rodelunfall im Volkspark Friedrichshain

Der Feuerwehr wurden am späten Sonntagnachmittag gleich mehrere Schlittenunfälle gemeldet. Bei einer Kollision von Schlitten, auf denen Eltern mit ihren Kindern saßen, seien im Volkspark Friedrichshain zehn Personen leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Dort seien drei Schlitten zusammengestoßen, so die Feuerwehr auf Twitter.

Schneefall: Berliner holen die Schlitten raus Schneefall: Berliner holen die Schlitten raus

Auf dem Teufelsberg in Grunewald habe ein Mann wegen der Glätte die Kontrolle über seinen Schlitten verloren, wobei er ebenfalls leicht verletzt worden sei. Der Transport des Verletzten habe Probleme bereitet, so der Sprecher. Wegen der Glätte hätten sich Einsatzkräfte und Fahrzeuge nur schwer fortbewegen können. „Außerdem haben die Rodler keine Rücksicht auf den Krankentransport genommen“, sagte der Sprecher. „Sie sind einfach auf die Einsatzkräfte zugefahren. Sie mussten deshalb manchmal zur Seite springen.“ Wegen der erschwerten Bedingungen habe es schließlich zwei Stunden gedauert, bis das Team den Verletzten über die Rodelbahn und durch den Wald in das nächste Krankenhaus bringen konnte.

Im Süden Berlins schneite es am heftigsten

Alle Hände voll zu hatten die Einsatzkräfte der Berliner Stadtreinigung (BSR) – insbesondere im Süden Berlins. Dort schneite es am heftigsten. „Wir sind mit allen verfügbaren Kräften und Fahrzeugen im Einsatz“, so die Sprecherin am Sonntag. Etwa 2200 Mitarbeiter seien auf Fahrbahnen, Fahrradwegen oder Fußgängerüberwegen im Einsatz, hinzu kommen 540 Räum- und Streufahrzeuge. Die Situation sei aber beherrschbar, so die Sprecherin weiter.

Auf den Brandenburger Autobahnen waren Mitarbeiter des Winterdienstes im Großeinsatz. Im Süden und Westen Brandenburgs waren sie mit schwerer Technik unterwegs, um die Fahrbahnen vom Schnee zu befreien. Schwerpunkt seien dabei der Berliner Ring bei Michendorf, die A15 Richtung Cottbus und die A9 nach Süden gewesen, sagte Florian Zettel, Sprecher der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH. Größere Behinderungen auf den Straßen blieben aber aus. „Die Autofahrer haben ihre Fahrweise offenbar den Verkehrsverhältnissen angepasst“, sagte eine Sprecherin des Polizei-Lagedienstes Brandenburg.

Weitgehend problemfrei lief am Sonntag der Betrieb am Hauptstadtflughafen BER. Vereinzelt sei es wegen des Winterwetters zu Flugverspätungen gekommen, wie eine Sprecherin mitteilte: „Ausfälle gab es wegen Schnee und Eis aber nicht.“ Man sei mit etwa 40 Spezialfahrzeugen rund um die Uhr im Einsatz, um Start- und Landebahn, Rollwege sowie Vorfelder von Schnee und Eis zu befreien. „Wir räumen, räumen, räumen“, sagte die Sprecherin. Geräumt werde auf einer Fläche von 350 Hektar auf der nördlichen Start- und Landebahn, den Rollwegen und dem Vorfeld. Je Schicht seien 40 Mitarbeiter eingesetzt.

Lesen Sie auch: Schnee und klirrende Kälte - Bahn hat weiter Probleme

Am stärksten betroffen vom Schneesturm war am Sonntag allerdings die Mitte Deutschlands, zwischen dem westlichen Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Dort brachte der Wintereinbruch die Räumdienste an ihre Grenzen. Die Polizei musste dort spiegelglatte Autobahnen sperren, es gab Hunderte Unfälle. Busse standen vielerorts still. Autos blieben in tiefen Schneewehen stecken.

Wintereinbruch sorgt für Verkehrsbehinderungen Wintereinbruch sorgt für Verkehrsbehinderungen

Wetter in Berlin und Brandenburg: Das ist die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

Montag, 8. Februar 2020: Stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise leichter bis mäßiger Schneefall, in der Niederlausitz nur noch wenig, sonst relativ verbreitet fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee. Temperaturen von -10 bis -6 Grad bei mäßigem Nordostwind. In der Nacht zu Dienstag stark bewölkt, gebietsweise noch leichter Schneefall. Die Temperaturen sinken auf -10 bis -14 Grad.

Stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise leichter bis mäßiger Schneefall, in der Niederlausitz nur noch wenig, sonst relativ verbreitet fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee. Temperaturen von -10 bis -6 Grad bei mäßigem Nordostwind. In der Nacht zu Dienstag stark bewölkt, gebietsweise noch leichter Schneefall. Die Temperaturen sinken auf -10 bis -14 Grad. Dienstag, 9. Februar 2020: Viele Wolken, vorübergehend geringfügiger Schneefall. Höchstwerte -8 bis -5 Grad. In der Nacht zum Mittwoch lockert es auf, meist niederschlagsfrei, nur örtlich noch etwas Schneefalll. Tiefsttemperaturen von -10 bis -15 Grad.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) finden Sie auch auf den DWD-Seiten.

Polizei warnt vor dem Betreten der Eisflächen

Die Polizei in Brandenburg warnt davor, die Eisflächen zu betreten. Trotz der zurückliegenden Frosttage sei noch nirgendwo eine tragende Eisfläche vorhanden, sagte der Leiter der Wasserschutzpolizei in der Polizeidirektion West, Joachim Pötschke. "Wer zugefrorene Seen, Flüsse und Kanäle betritt, gefährdet sich und andere!"

"Oftmals trügt der Schein! Trotz geschlossener Eisdecke auf Seen, Flüssen und Kanälen gibt es keine Garantie für ein sicheres Betreten!", so Pötschke. Die Stärke des Eises werde durch viele Faktoren bestimmt, wie beispielsweise Fließgeschwindigkeit, einfließende Abwässer, die Schifffahrt oder Schnee. Auch könnten Strudel vom Gewässergrund wärmeres Wasser nach oben transportieren und dadurch das Eis dünn halten, diese Stellen seien nicht zu erkennen. Die Wasserschutzpolizei rät daher grundsätzlich davon ab, zugefrorene Seen, Flüsse und Kanäle zu betreten.

Das Wetter für Berlin und die Welt - immer aktuell