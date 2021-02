Großmarkt will nun doch Mieterlass für Händler gewähren

Berlin. Nach lautstarker Kritik am Agieren der beiden zuständigen Senatsverwaltungen für Finanzen und Wirtschaft ist der Berliner Großmarkt nun doch bereit, seinen Mietern einen Teil der Mieten zu erlassen. Das geht aus einem Brief der Berliner Großmarkt GmbH (BGM) hervor, der Ende dieser Woche an die Mieter auf dem Gelände an der Beusselstraße in Moabit verschickt wurde.

In dem Schreiben, das der Berliner Morgenpost vorliegt, heißt es zwar, dass keine pauschalen Miet- oder Teilmieterlasse gewährt werden könnten. „Die Anträge auf den Verzicht auf Mietzahlungen werden wir auf schriftlichen Antrag prüfen und in begründeten Einzelfällen teilweise positiv bescheiden“, kündigte BGM-Chefin Petra Cardinal allerdings an. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte, der Senat ermögliche seit Beginn der Krise Erleichterungen wie Mietstundungen. „Für diejenigen, die trotz staatlicher Hilfen Schwierigkeiten haben, werden Lösungen wie Mieterlässe auf den Weg gebracht“, so Pop.

Linken-Politiker Gindra hatte Lösungen gefordert

Zuvor hatte der Großmarkt lediglich Stundungen der Mietzahlungen angeboten. Das hatte in den vergangenen Wochen zu Kritik geführt. Zuletzt hatte der wirtschaftspolitische Sprecher der Linken-Fraktion, Harald Gindra, die Finanz- und die Wirtschaftsverwaltung aufgefordert, die BGM anzuweisen, mit betroffenen Mietern Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Bei Härtefällen sollte auch ein Erlass der Mietzahlungen in Erwägung gezogen werden, so Gindra. Zuvor war auch bekannt geworden, dass die landeseigenen Wohnungsgesellschaften betroffenen Gewerbemietern in der Corona-Krise bereits Mietzahlungen in Höhe von fast fünf Millionen Euro erlassen hatten.

Um so viel Geld geht es auf dem Berliner Großmarkt noch nicht: Zwischen Januar und November des vergangenen Jahres haben sich Morgenpost-Informationen zufolge Mietrückstände von etwa 1,9 Millionen Euro angesammelt. Etwa 700.000 Euro davon müssten noch die Mieter der Fruchthof-Genossenschaft leisten. Der Zusammenschluss der Händler in einer der Hallen an der Beusselstraße musste zwischenzeitlich trotz einzelner Mietstundungen durch die BGM schon zwei Insolvenzen hinnehmen. Insgesamt sind unter dem Dach der Fruchthof-Genossenschaft 78 Händler tätig. Firmen dort sind vor allem wegen des Lockdowns in Schwierigkeiten geraten. Weil Restaurants geschlossen sind und auch Hotels nicht im gewohnten Umfang ihre Speisen anbieten, sind die Umsätze der Fruchthofhändler nach Angaben der Genossenschaft um bis zu 70 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 zurückgegangen.

Fruchthof-Genossenschaft begrüßt das Angebot, ist aber noch skeptisch

Genossenschaftsvorstand Dieter Krauß begrüßte am Freitag das neue Entgegenkommen der Großmarkt GmbH. „Die Bereitschaft, sich auf die Mieter zuzubewegen, finde ich ausdrücklich positiv“, sagte Krauß. Offen sei aus seiner Sicht noch, wie sich ein möglicher Mietverzicht durch die BGM exakt darstelle. Der Fruchthof hatte ursprünglich vorgeschlagen, sich bei den Mieterlässen an den Umsatzrückgängen der Händler zu orientieren – und in prozentual gleicher Höhe des Rückgang auf die Miete zu verzichten. Davon jedoch ist in dem Schreiben des Großmarkts nichts zu lesen.