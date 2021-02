Wetter in Berlin und Brandenburg: Ausfälle bei S-Bahn und Bahn, Verkehr behindert

Bereits zuvor hatte es in diesem Winter in Berlin geschneit. Eine Joggerin läuft bei Schnee durch den Tiergarten. Eine Auswahl von Schneebildern.

Am Sonntag, den 7. Februar, fing es auch in Berlin am Morgen an zu schneien.

Wetter in Berlin Schnee in Berlin und Brandenburg: Bahnverkehr weiter gestört

In Berlin und Brandenburg schneit es seit Sonntag, die Temperaturen sinken.

Bei der S-Bahn in Berlin sorgte das Wetter für Verzögerungen und Ausfälle.

Auf Berlins Straßen blieb es weitgehend ruhig.

Ab Montag kommt eine Dauerfrost-Woche.

Die Wettervorhersagen und Prognosen für das Winter-Wetter in Berlin und Brandenburg finden Sie unten.

Berlin/Potsdam. Verschneite Straßen, starke Windböen und eisige Temperaturen: Der Wintereinbruch mit starkem Schneefall hat Berlin und Brandenburg seit Sonntag fest im Griff. Schnee und Kälte führten vor allem zu Störungen bei der Berliner S-Bahn. Die Berliner Stadtreinigung war im Dauereinsatz, die Feuerwehr musste vor allem zu Rodelunfällen ausrücken. Immerhin blieb es auf den Straßen Berlins ruhig: Die Polizei verzeichnete am Sonntag keine Unfälle, die durch Glätte verursacht wurden.

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben auch in den kommenden Tagen weit unter dem Gefrierpunkt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sei am Montag mit Dauerfrost und bis zu zehn Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei bis zu minus zehn Grad. Durch Windböen komme es vor allem im Norden von Berlin und Brandenburg zu Schneeverwehungen. Der DWD hat eine amtliche Wetterwarnung wegen strengen Frostes herausgegeben, diese gilt bis 18 Uhr. Am Dienstag lassen Schneefall und Wind den Meteorologen zufolge allmählich nach. Am Mittwoch falle tagsüber meist kein Schnee mehr. An beiden Tagen liegen die Temperaturen zwischen minus fünf und minus acht Grad

Auch am Wochenbeginn Behinderungen im Bahnverkehr

Die Schneemassen sorgten im Berliner Nahverkehr vor allem beim S-Bahnbetrieb für Ausfälle und Verspätungen. Auch am Montag müssen sich Fahrgäste den ganzen Tag auf Behinderungen einstellen. Betroffen ist auch der Regionalbahnverkehr, wie Bahnsprecherin Anja Bröker am Morgen sagte. Nach dem Schneewochenende sei das Schneetief am Wochenbeginn noch nicht vorbei. Sie empfahl Fahrgästen dringend, sich vor Reisebeginn über ihre Verbindung zu informieren. Der Fernverkehr von Berlin in Richtung Hannover/Köln, Erfurt, Frankfurt und München ist weiterhin eingetellt. Alle Einschränkungen finden Sie auch auf der Internetseite der Bahn.

Beim S-Bahnverkehr gibt es noch immer Einschränkungen:

die Linie S8 verkehrt nur zwischen Birkenwerder und Schöneweide, Fahrgäste nutzen bitte zwischen Schöneweide und Grünau bzw. Zeuthen die Linie S46

verkehrt nur zwischen Birkenwerder und Schöneweide, Fahrgäste nutzen bitte zwischen Schöneweide und Grünau bzw. Zeuthen die Linie S46 auf der Linie S85 kommt es zu vereinzelten Ausfällen

kommt es zu vereinzelten Ausfällen Linie S3: Zwischen Erkner und Warschauer Straße fahren die Züge im 10-Minuten-Takt

Auf ihrer Internetseite informiert die S-Bahn über witterungsbedingte Störungen.

Im Süden Brandenburgs kommt es auch am Montag zu Einschränkungen im Regionalverkehr der Bahn. Beim RE1 zwischen Magdeburg und Cottbus kann es zu Verspätungen kommen. Zu Verspätungen und Ausfällen kommt es auch auf den Linien RE7, RE10/RB43, RB11, RE18 und RB49.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen der Bahn finden Sie HIER.

Auch Autofahrer müssen sich zum Wochenstart auf glatte Straßen einstellen. So warnte der Berliner Verkehrsinformationsdienst (VIZ) auf Twitter vor extremer Glätte auf der Statdautobahn.

Verkehr der BVG weitgehend störungsfrei

Der Bus-, Straßen- und U-Bahnverkehr in Berlin funktionierte trotz der Schneemassen weitgehend störungsfrei, wie Petra Nelken, Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bilanzierte. Einzig der Betrieb der Tramverbindung M2 zwischen den Stationen Ostseestraße und Heinersdorf war am Sonntag vorübergehend eingestellt worden. Eine Straßenbahn war wegen des Neuschnees vom Gleis abgekommen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis wurde eingerichtet. Bis zum Abend konnte die Tram aber wieder auf die Gleise gesetzt werden, so Nelken. Zudem sei es vor allem am Stadtrand zu Verzögerungen bei verschiedenen Buslinien gekommen, diese seien jedoch nicht gravierend gewesen, sagte Nelken.

Zehn Verletzte bei Rodelunfall im Volkspark Friedrichshain

Der Feuerwehr wurden am späten Sonntagnachmittag gleich mehrere Schlittenunfälle gemeldet. Bei einer Kollision von Schlitten, auf denen Eltern mit ihren Kindern saßen, seien im Volkspark Friedrichshain zehn Personen leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Dort seien drei Schlitten zusammengestoßen, so die Feuerwehr auf Twitter.

Lesen Sie auch: Verkehrsminister wegen Schneechaos: Lieber zu Hause bleiben

Auf dem Teufelsberg in Grunewald habe ein Mann wegen der Glätte die Kontrolle über seinen Schlitten verloren, wobei er ebenfalls leicht verletzt worden sei. Der Transport des Verletzten habe Probleme bereitet, so der Sprecher. Wegen der Glätte hätten sich Einsatzkräfte und Fahrzeuge nur schwer fortbewegen können. „Außerdem haben die Rodler keine Rücksicht auf den Krankentransport genommen“, sagte der Sprecher. „Sie sind einfach auf die Einsatzkräfte zugefahren. Sie mussten deshalb manchmal zur Seite springen.“ Wegen der erschwerten Bedingungen habe es schließlich zwei Stunden gedauert, bis das Team den Verletzten über die Rodelbahn und durch den Wald in das nächste Krankenhaus bringen konnte.

Im Süden Berlins schneite es am heftigsten

Alle Hände voll zu hatten die Einsatzkräfte der Berliner Stadtreinigung (BSR) – insbesondere im Süden Berlins. Dort schneite es am heftigsten. „Wir sind mit allen verfügbaren Kräften und Fahrzeugen im Einsatz“, so die Sprecherin am Sonntag. Etwa 2200 Mitarbeiter seien auf Fahrbahnen, Fahrradwegen oder Fußgängerüberwegen im Einsatz, hinzu kommen 540 Räum- und Streufahrzeuge. Die Situation sei aber beherrschbar, so die Sprecherin weiter.

Auf den Brandenburger Autobahnen waren Mitarbeiter des Winterdienstes im Großeinsatz. Im Süden und Westen Brandenburgs waren sie mit schwerer Technik unterwegs, um die Fahrbahnen vom Schnee zu befreien. Schwerpunkt seien dabei der Berliner Ring bei Michendorf, die A15 Richtung Cottbus und die A9 nach Süden gewesen, sagte Florian Zettel, Sprecher der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH. Größere Behinderungen auf den Straßen blieben aber aus. „Die Autofahrer haben ihre Fahrweise offenbar den Verkehrsverhältnissen angepasst“, sagte eine Sprecherin des Polizei-Lagedienstes Brandenburg.

Weitgehend problemfrei lief am Sonntag der Betrieb am Hauptstadtflughafen BER. Vereinzelt sei es wegen des Winterwetters zu Flugverspätungen gekommen, wie eine Sprecherin mitteilte: „Ausfälle gab es wegen Schnee und Eis aber nicht.“ Man sei mit etwa 40 Spezialfahrzeugen rund um die Uhr im Einsatz, um Start- und Landebahn, Rollwege sowie Vorfelder von Schnee und Eis zu befreien. „Wir räumen, räumen, räumen“, sagte die Sprecherin. Geräumt werde auf einer Fläche von 350 Hektar auf der nördlichen Start- und Landebahn, den Rollwegen und dem Vorfeld. Je Schicht seien 40 Mitarbeiter eingesetzt.

Am stärksten betroffen vom Schneesturm war am Sonntag allerdings die Mitte Deutschlands, zwischen dem westlichen Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Dort brachte der Wintereinbruch die Räumdienste an ihre Grenzen. Die Polizei musste dort spiegelglatte Autobahnen sperren, es gab Hunderte Unfälle. Busse standen vielerorts still. Autos blieben in tiefen Schneewehen stecken.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Das ist die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

Montag, 8. Februar 2020: Stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise leichter bis mäßiger Schneefall, in der Niederlausitz nur noch wenig, sonst relativ verbreitet fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee. Temperaturen von -10 bis -6 Grad bei mäßigem Nordostwind. In der Nacht zu Dienstag stark bewölkt, gebietsweise noch leichter Schneefall. Die Temperaturen sinken auf -10 bis -14 Grad.

Stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise leichter bis mäßiger Schneefall, in der Niederlausitz nur noch wenig, sonst relativ verbreitet fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee. Temperaturen von -10 bis -6 Grad bei mäßigem Nordostwind. In der Nacht zu Dienstag stark bewölkt, gebietsweise noch leichter Schneefall. Die Temperaturen sinken auf -10 bis -14 Grad. Dienstag, 9. Februar 2020: Viele Wolken, vorübergehend geringfügiger Schneefall. Höchstwerte -8 bis -5 Grad. In der Nacht zum Mittwoch lockert es auf, meist niederschlagsfrei, nur örtlich noch etwas Schneefalll. Tiefsttemperaturen von -10 bis -15 Grad.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) finden Sie auch auf den DWD-Seiten.

Polizei warnt vor dem Betreten der Eisflächen

Die Polizei in Brandenburg warnt davor, die Eisflächen zu betreten. Trotz der zurückliegenden Frosttage sei noch nirgendwo eine tragende Eisfläche vorhanden, sagte der Leiter der Wasserschutzpolizei in der Polizeidirektion West, Joachim Pötschke. "Wer zugefrorene Seen, Flüsse und Kanäle betritt, gefährdet sich und andere!"

"Oftmals trügt der Schein! Trotz geschlossener Eisdecke auf Seen, Flüssen und Kanälen gibt es keine Garantie für ein sicheres Betreten!", so Pötschke. Die Stärke des Eises werde durch viele Faktoren bestimmt, wie beispielsweise Fließgeschwindigkeit, einfließende Abwässer, die Schifffahrt oder Schnee. Auch könnten Strudel vom Gewässergrund wärmeres Wasser nach oben transportieren und dadurch das Eis dünn halten, diese Stellen seien nicht zu erkennen. Die Wasserschutzpolizei rät daher grundsätzlich davon ab, zugefrorene Seen, Flüsse und Kanäle zu betreten.

Das Wetter für Berlin und die Welt - immer aktuell

Faszinierend: Eis und Schnee auf dem Michigan-See Faszinierend: Eis und Schnee auf dem Michigan-See