Sorge um die Zukunft des Yaam

Das Geld für die Investitionen liegt bereit. Aber dafür braucht der Club Yaam in Friedrichshain einen besseren Mietvertrag.

Es ist einer der Vorzeigeclubs im Bezirk. Im Yaam begegnen sich normalerweise die Kulturen. Musik, afrikanische Gastgeber an Foodständen, Party, Ausstellungen und Familienleben an einem Ort, gegenüber dem Friedrichshainer Ostbahnhof vereint. Doch die Privat-Betreiber stehen – neben der Corona-Schließung – vor einer Reihe Probleme: Geländesperrung wegen des maroden Spreeufers, kein langfristiger Mietvertrag, dafür aber ein Guthaben von mehreren 100.000 Euro – an die sie aber nicht heran können.