Bushido privat - Leben des Rappers als Doku bei Amazon

Berlin. Der Rapper Bushido empfiehlt seinen Fans eine neue Amazon-Doku über sein Leben als einmalige Gelegenheit, Privates über ihn zu erfahren. „Es ist die einzige Chance, uns wirklich so zu erleben, wie wir auch wirklich sind“, sagte Bushido am Dienstag bei der Jahrespräsentation von Amazon Prime Video. Das gebe es „danach nie wieder“. Es habe „kein Skript in dem Sinne“ gegeben. „Wir haben uns 2018 entschlossen, alles mitzunehmen, egal was passiert.“

„Gerade in den letzten drei Jahren ist beinahe täglich, wöchentlich so viel passiert“, sagte Bushido, der bürgerlich Anis Mohamed Ferchichi heißt. Er wolle nicht zu viel verraten. „Aber Ihr müsst Euch vorstellen: Meine Eltern sind gestorben beispielsweise. Hat bis heute noch nie jemand irgendetwas drüber erfahren. Am Todestag meiner Mutter haben wir gedreht. Das sind Dinge, die praktisch automatisch in die Dreharbeiten mit hineingefallen sind.“

Bushidos Frau: "Man sieht uns, unser Leben, unsere Kinder, unsere Schwächen"

Über die vorübergehende Trennung von seiner Frau 2014 hätten Viele gelesen. „Jeder hat eine Meinung, keiner weiß, was wirklich passiert ist. Wir beide als einzige Personen, die damit zu tun hatten, haben darüber gesprochen.“ Bushidos Ehefrau Anna-Maria deutete Sorgen an, wie die Zuschauer auf manche Szene reagieren könnten: „Da geht so ein Vorhang auf. Man sieht uns, unser Leben, unsere Kinder, unsere Schwächen, vor allen Dingen völlig ungeschönt. Da ist nichts gescriptet.“

Bushido betonte: „Es ist die einzige Chance. Es wird darüber hinaus nie wieder irgendetwas thematisiert von unsere Seite aus, was irgendwie mit unserem privaten Leben zu tun haben könnte.“