Corona-Krise: Der Lieferboom hat Schattenseiten

Lieferando-Fahrer Ozan Sakar in Berlin: Im Schnitt schafft er etwa 20 Auslieferungen am Tag. Wegen Corona boomt das Geschäft der Lieferdienste.

Berlin. Ozan Sakar (45) ist bereit für seine Schicht. In orangener Montur bestehend aus Helm, Jacke und Warmhalterucksack steht er an der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg und wartet auf den ersten Auftrag. Sakar, der bereits seit 2017 für verschiedenen Anbieter Essen in Berlin ausliefert, ist zufrieden mit seiner Arbeit.