Corona in Berlin: Impfstoff-Lieferung verschoben - Für Kalayci "ein Schock"

Berlin. Ingeborg Schwerdtfeger war zufrieden, als ihre Begleiterin sie am Montagmorgen in ihrem Rollstuhl aus der Halle 21 des Berliner Messegeländes schob. Die 95-Jährige hat sich gerade gegen das Coronavirus impfen lassen. Sie gehörte zu den ersten, die das in der Messe erledigen konnten. „Ich fühle mich sehr gut“, sagte Schwerdtfeger. „Alle da drin waren sehr freundlich. Und alles war super organisiert.“ Am Montag hat das dritte Impfzentrum Berlins am Messedamm eröffnet. Schwerdtfeger gehörte zu 200 Über-90-Jährigen, die dort am ersten Tag mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer versorgt wurden.