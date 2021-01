Interview mit BVG-Chefin Wie die BVG das Auto in der Stadt überflüssig machen will

Berlin. Es sind stürmische Zeiten, in denen Eva Kreienkamp den Chefsessel der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) übernommen hat. Mitten in der Corona-Pandemie ist die Managerin am 1. Oktober Vorstandsvorsitzende des Landesbetriebs geworden. Im Interview spricht sie über ihre Pläne mit dem Unternehmen und ihre Vorstellung vom Stadtverkehr der Zukunft.

Frau Kreienkamp, Sie sind seit gut drei Monaten bei der BVG. Welchen Eindruck haben Sie in dieser Zeit von Ihrem neuen Unternehmen gewonnen?

Die BVG ist ein super Unternehmen. Ich war sehr glücklich, diese Position bekommen zu dürfen. Hier habe ich in den letzten drei Monaten so viele Menschen kennengelernt, die hochmotiviert und engagiert mit Bussen und Bahnen Berlin rund um die Uhr mobil halten. Das ist jeden Tag eine enorme Herausforderung und wird durch Corona nochmal verschärft.

Ihre Vorgängerin Sigrid Nikutta trat nach innen und außen sehr lautstark auf. Von Ihnen sind solche Töne bislang nicht bekannt. Wie definieren Sie ihre Rolle als Vorstandsvorsitzende?

In der jetzigen Corona-Situation, die eine besondere Aufmerksamkeit für das Unternehmen braucht, gestalte ich eher nach innen. Mein Weg nach außen geht dann stärker über grundsätzlichere Themen.

Welche sind das?

Qualität und Digitalisierung sind mir wichtig. Dazu will ich die entsprechenden Weichen innerhalb und außerhalb des Unternehmens stellen, um uns auch hier noch weiter nach vorne zu bringen. Gleichzeitig ist die Stadtentwicklung wichtig. Wir sind auf einem Wachstumspfad, da ist es als BVG sinnvoll, dort mitzuwachsen, wo auch die Stadt wachsen wird. Da muss man sehr intensiv mit den Senatsverwaltungen und den Bezirken zusammenarbeiten, um am Puls dran zu sein. Das gilt auch über die Stadtgrenzen hinweg. Brandenburg und Berlin sind eine Metropolregion. Da werden wir stärker als in den Jahren zuvor die Zusammenarbeit suchen.

Wo sehen Sie da mit Blick auf das Netz die größten Lücken?

Beim Netz beschäftigt uns die tangentiale Führung der Linien zwischen den Außenbezirken. Alles läuft bislang von außen in die Stadt hinein. Aber wo die Stadt an den Rändern wächst, müssen wir genauer hinschauen. Das gilt zum Beispiel in Spandau. Da entwickelt sich alles immer weiter nach Westen. Wir sind da auch mit den Wohnungsbaugesellschaften im Gespräch, denn wo autoarme Quartiere entstehen, gibt es eine große Notwendigkeit, guten ÖPNV in seinen verschiedenen Formen einzubringen. Und dann ist die Frage, an welchen Stellen wir schienengebunden weiterwachsen. Da sind verschiedene Strecken schon auf dem Weg oder in Planung.

Zuletzt wurde wieder stärker diskutiert, ob Berlin beim Ausbau des Schienennetzes eher auf U-Bahnen oder Trams setzen sollte. Was ist Ihr Favorit?

Da gibt es keinen Favoriten, sondern einen unterschiedlichen, verkehrlichen Nutzen. Die Frage ist, wo macht was Sinn und wie viele Menschen sind auf einer bestimmten Strecke zu erwarten. Es ist sinnlos, eine U-Bahn im ländlichen Bereich zu bauen. Sie ist in Metropolen sinnvoll, wo viel Verkehr zu erwarten ist. Straßenbahnen können bei tangentialen Verbindungen helfen, wenn etwa klar ist, dass es Clusteransiedlungen von Gewerbe gibt, die gut angebunden sein sollten. Und dann gibt es sicherlich auch Bereiche, wo es sinnvoll ist, den Busverkehr zu stärken, dort wo es Zuzug gibt und in einer Quartiersentwicklung größere Notwendigkeiten entstehen.

Die Verkehrsverwaltung will bald entscheiden, welche neuen U-Bahnprojekte weiterverfolgt werden sollen. Wo hielten Sie den Ausbau für am wichtigsten?

Ich will der Diskussion nicht vorgreifen. Wir sind gemeinsam mit der Senatsverwaltung im Gespräch. Es ist aber im ersten Schritt am Senat zu entscheiden, wo er den größten Nutzen sieht.

Bis eine neue U-Bahnstrecke existiert, vergehen viele Jahre. Wie kann denn kurzfristig der ÖPNV verbessert werden?

Er wird ja schon über verschiedene Dinge verbessert. Das eine ist der Fahrzeugbestand. Unsere Flotte bei U-Bahn, Tram und Bus wird sukzessive erneuert. Das ist ein qualitativer Sprung nach vorne. Der zweite Punkt ist die noch bessere Vernetzung mit anderen Verkehrsanbietern. Wir haben die Plattform Jelbi, die die verschiedenen Mobilitätsanbieter so vernetzt, dass man mit einem Blick durchgängige Reiseketten hinbekommt. Das sind Themen der Zukunft, um sicherzustellen, dass es einfacher ist den ÖPNV zu nutzen. Natürlich müssen wir auch schauen, ob wir situativ die richtigen Linien anbieten. Damit kann aktuell auch gemeint sein, dass wir die Doppeldecker von stärker touristisch genutzten Linien abziehen und stattdessen dort fahren lassen, wo jetzt ein erhöhtes Fahrgastaufkommen ist. Das sind manchmal minimale Veränderungen, die aber einen hohen Nutzen bringen.

Denken Sie auch darüber nach, dort, wo Schienenwege jetzt noch fehlen, den Busverkehr zu verstärken und längere Busspuren einzusetzen?

Wir machen solche Taktverdichtungen, etwa in Spandau und Falkensee. Das werden wir auch im Laufe dieses Jahres sehen. Da, wo neue Nachfrage entsteht, wo zum Beispiel neue Wohnquartiere entstehen, werden wir das Angebot anpassen und erweitern. In Adlershof und Schöneweide eröffnen wir in diesem Jahr eine neue Tramstrecke. Das passt wunderbar, weil dort Wohnungsbau und Gewerbe entsteht. Da ist dann zur rechten Zeit die Infrastruktur schon da. Wenn wir in dieser Art und Weise weitermachen, sind wir für die Bewohner auch das Verkehrsmittel der Wahl, weil sich die Mobilitätsgewohnheiten ja gerade am Anfang bilden.

Im Idealfall entstehen die Schienenverbindungen zeitgleich mit den Wohnprojekten. An anderer Stelle ist das aber nicht geschehen. Hängt Berlin in dieser Entwicklung hinterher?

Das ist ein Erkenntnisprozess. Wir verändern unsere Sicht darauf, was eine lebenswerte Stadt ist. Wir kommen aus einer Gesellschaft, in der Verkehr lange Zeit mit dem Automobil gleichgesetzt wurde. Städte wurden deshalb drum herum konzipiert. Langsam, aber sicher setzt sich als Erkenntnis durch, dass multimodale Optionen funktionieren und öffentlicher Verkehr einen Beitrag zur Reduktion des Klimawandels leistet. Deshalb ist es gut und wichtig, die Infrastruktur schon da zu haben, wenn die ersten Mieter einziehen.

Um den privaten Autoverkehr in der Stadt wird eine sehr hitzige Debatte geführt. Wie stehen Sie zu dem Thema?

Am besten ist es, wenn wir den öffentlichen Verkehr so attraktiv gestalten, dass es keine Notwendigkeit gibt, mit dem Auto zu fahren. In manchen Fällen ist es aber ja tatsächlich so, dass das Auto die einzige Form von Mobilität anbietet. Wenn sie vom Land in die Stadt wollen und weit und breit keine öffentlichen Verkehrsmittel da sind, die den Namen verdienen, dann fahren die Menschen mit dem Auto. Innerhalb der Stadt mit dem Auto zu fahren, verstehe ich jedoch nicht. Hier ist das ÖPNV-Netz dicht. Zugleich sind Autos auch etwas, das einigen Menschen großen Spaß macht. Vielleicht ist das irgendwann wie mit Pferden. Die waren früher nötig. Heute sind sie eine Passion, ein Hobby.

Sie wollen neue Mobilitätsangebote schaffen. Worum geht es da genau?

Insgesamt geht es um gute Kombinationen. Wir fahren mit großen Bussen in Gegenden, wo gar nicht so viel Bedarf ist. Deswegen brauchen wir zum Beispiel Rufbusse in den Außenbezirken. Wir wollen da integrierte Reiseketten hinbekommen. Das Rückgrat ist unser Kerngeschäft aus Bus, U-Bahn und Tram. Daneben kann man dann die Fahrt mit einem Roller oder eine ICE-Fahrt einbeziehen. Über unsere Plattform Jelbi wollen wir da den besten und effektivsten Weg von A nach B anbieten. Vom klassischen ÖPNV über Angebote wie Fahrrad, E-Roller, E-Auto bis hin zum Taxi werden dann Kombinationen möglich sein. Wir arbeiten hier ja heute schon erfolgreich mit Partnern zusammen. Welchen Anteil dieser Zusatzangebote wir dann selber fahren, also ob nur wir alle Rufbusse selbst liefern, oder das auch andere machen, das müssen wir bald entscheiden.

Seit einiger Zeit bieten Sie bereits den Berlkönig an. Aber dessen Zukunft ist noch immer unklar. Wie soll es da weitergehen?

Wir schreiben jetzt eine kombinierte Leistung aus in Richtung Rufbus, barrierefreie Busangebote und auch den Berlkönig, um da eine möglichst große Handlungsflexibilität zu haben und ein Angebot zu schaffen, dass sich über die Zeit auch finanziell trägt. Wir werden sicherlich nicht den Berlkönig flächendeckend in der gesamten Innenstadt haben. Es geht eher darum, das Berlkönig-Angebot als gute Ergänzung soweit mit zu integrieren, dass es sich im Gesamtergebnis rechnet und wir nicht drauf zahlen müssen. Wir wollen gerade in den Außenbezirken zu einem noch besseren Angebot kommen. Deswegen haben wir vor allem auch den Berlkönig BC am Stadtrand ins Leben gerufen. Da haben wir das Problem, dass unser Angebot noch nicht überall so dicht ist.

Gerade der Berlkönig BC wird von den Nutzern bislang aber kaum angenommen.

Es ist auch da ein Lerneffekt, der vor uns steht, damit wir bereit sind, Sharing-Angebote auch diesem Kontext wahrzunehmen. Über die Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, Sammeltaxis mit ganz kurzfristiger Reaktionszeit anzubieten. Dass sich die Nutzer darauf auch einlassen, das ist die eigentliche Herausforderung.

Durch die Corona-Pandemie arbeiten derzeit viele Menschen im Homeoffice. Muss darauf mit anderen Tarifangeboten reagiert werden?

Ja, da müssen und wollen wir drauf reagieren. Auf der einen Seite haben wir für Vielfahrer und Pendler Abos und für Gelegenheitsnutzer Tageskarten. Wenn wir jetzt eine Welt haben, in der manche Menschen nur noch drei Tage in der Woche ins Büro fahren, aber zwei Tage zu Hause bleiben und stattdessen den ÖPNV nehmen, um andere Dinge in der Stadt zu erleben, brauchen wir darauf zugeschnittene Tarifmodelle. Wir sind dabei mit dem VBB (Anm. d. R.: Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg) Gespräche zu führen, wie Tarife und das Ticketing aussehen könnten. Wir können uns da Best-Buy-Möglichkeiten vorstellen und aufladbare Karten, von denen abgebucht wird, je nachdem wie weit und oft jemand gefahren ist. Das ist noch in den Kinderschuhen, aber da müssen wir hin, sodass es auch Hybrid-Formen von guten Tarifen für unsere Fahrgäste gibt. Ich bin zuversichtlich, dass wir die finden werden.

Was genau sind Best-Buy-Modelle?

Da wird gemessen, wie oft Sie beispielsweise in einer Woche fahren und davon ausgehend wird in der Abrechnung der für Sie günstigste Preis berechnet. Angenommen Sie sind oft genug in einer Woche gefahren, müssen Sie dafür keine Einzel- oder Tageskarten zahlen, sondern wir buchen Ihnen eine Wochenkarte ab.

Und was sind Ihre Pläne für aufladbare Karten?

Wir wollen eine aufladbare Prepaidkarte einführen, wo per Touch-Scan beim Fahrscheinverkauf der entsprechende Betrag abgebucht wird. Wenn diese Systeme intelligenter werden, kann man z.B. auch messen, wie häufig jemand gefahren ist und was abgebucht oder vielleicht als Bonus sogar wieder draufgeladen wird.

Die Corona-Pandemie hat auch die BVG massiv getroffen. Können Sie die Auswirkungen für das vergangene Jahr beziffern?

Das vergangene Jahr war wirklich schwer für die BVG. Wir sind jetzt bei 50 bis 60 Prozent unseres normalen Fahrgastaufkommens. Das ist schon wirklich wenig. Gleichzeitig wollen wir auch unser gesamtes Programm fahren, denn für die Menschen, die uns brauchen, müssen wir den entsprechenden Platz zum Abstandhalten zur Verfügung stellen. Das hat wirtschaftliche Folgen. Wir rechnen mit 190 Millionen Euro an Einnahmeverlusten. Die werden abgepuffert durch 160 Millionen Euro aus dem ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes und durch einen Ausgleich vom Land. Wir haben aber auch Eigenanstrengungen unternommen, um Kosten zu sparen, etwa bei den Einstellungen und den Investitionen und so nochmal 30 Millionen Euro Eigenanteil beigesteuert.

Sie sind seit vielen Jahren Managerin im Verkehrssektor. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Verkehrspolitik in Berlin?

Berlin ist eine Modellstadt für die Republik. Die Entwicklungen hier werden als bundesweite Debatten wahrgenommen. Wir müssen eine Mobilitätswende vornehmen, wenn wir unsere Emissionen senken wollen. Da halte ich Berlin für ausgesprochen engagiert. Eine Wende ist in einem demokratischen System mit wesentlichen Debatten verbunden. Da prallen verschiedene Interessen aufeinander. Genau in diesem Prozess ist Berlin gerade. Das ist nicht leicht, aber es ist auf jeden Fall erkennbar ein Gestaltungswille da.

Wer ist Eva Kreienkamp?

Im April 2020 gab Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grün) bekannt, dass Eva Kreienkamp die Nachfolge der 2019 ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden der BVG, Sigrid Nikutta, antreten wird. Nach dem Studium der Mathematik arbeitete Kreienkamp zunächst bei der Amadeus Dataprocessing GmbH in Erding bevor sie 1991 als Projektmanagerin bei der Allianz AG einstieg. 2004 baute sie ihr eigenes Beratungsunternehmen auf. 2009 wechselte Kreienkamp in den Verkehrssektor und übernahm erst die Finanzleitung, dann die Geschäftsführung des privaten Bahnunternehmens Hamburg-Köln-Express (HKX).

Bevor sie im Oktober 2020 Vorstandsvorsitzende der BVG wurde, war die 58-Jährige fünf Jahre lang Geschäftsführerin bei der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) und dort maßgeblich für die digitale Transformation des Unternehmens sowie den Bau großer Infrastrukturprojekte verantwortlich. BM