Fräulein Juli weint abends in der Ecke

Das Café "Fräulein Juli" in Lichterfelde bietet im Lockdown Backwaren zum Mitnehmen an. Inhaberin Julia Krawelitzki bittet ihre Kunden: "Kommt zu uns und vergesst uns nicht!"

Berlin. Düstere Aussichten. "Es fehlt ein Lichtblick", sagt Fräulein Juli, die eigentlich Julia Krawelitzki heißt. Die 33 Jahre alte Berlinerin ist die Sorte Mensch, die man sich unter einem sonnigen Gemüt vorstellen würde: eine blonde Powerfrau mit Lachfältchen und strahlenden Augen, die normalerweise nichts erschüttern kann. Doch die Zeiten sind nicht normal. Die Corona-Krise macht sie mürbe, das permanente Durchhaltenmüssen geht an die Substanz, sagt sie. Die junge selbstständige Unternehmerin beschreibt sich als "eine von vielen, die zurzeit um ihren Traum bangen müssen."

Ihr Traum ist ihr eigenes Café namens "Fräulein Juli" in Lichterfelde. Sie hat es im September 2019 in der Lorenzstraße 63 eröffnet, bezahlt mittlerweile 19 Mitarbeiter, hauptsächlich Teilzeitkräfte und Studenten, aber auch vier Vollzeitbeschäftigte und eine Auszubildende. Ihr Pech: Weil sie ihren Laden als Inhaberin im Herbst 2020 umfirmiert hat, bekommt sie nun kein Kurzarbeitergeld. Entlassen will sie niemanden, beteuert Julia Krawelitzki. Ihr Laden ist alles für sie. Ihren Mitarbeitern habe sie versprochen, "dass wir es schaffen werden". Sie will nicht insolvent gehen. Aber abends sitzt sie manchmal zu Hause in der Ecke und weint.

Fräulein Juli will nicht meckern, denn "meckern kann jeder und ich möchte im Moment bestimmt auch nicht mit den Politikern tauschen, die schwere Entscheidungen treffen müssen." Aber die staatliche Überbrückungshilfe komme viel zu schleppend, mittlerweile sei bei ihr erst das Geld für die erste Novemberhälfte angekommen, nur 6000 Euro. Für Dezember und Januar noch gar nichts. Auf dem Konto sehe es schlimm aus. Miete, Gehälter, laufende Kosten, Kredit. Wie lange kann sie noch weitermachen? "Ich weiß es nicht." Wie gesagt, um motiviert durchzuhalten, fehle der Lichtblick - ein bestimmter Zeitpunkt, an dem es wieder bergauf gehe. Den sieht die 33-Jährige nicht. "Man muss sich doch nur mal anschauen, wie viele Läden hier im Kiez schon geschlossen haben und auch in meinem Bekanntenkreis ist das leider so", erzählt sie.

Innenraum des "Fräulein Juli" musste funktional umgebaut werden

Die traurigen Gesichter der Krise sind in Berlin mittlerweile unübersehbar. Je länger der Lockdown dauert, desto mehr werden es. In der Corona-Krise bangen zahlreiche selbstständige Unternehmer um ihre Existenz. Einer Umfrage der "Wirtschafts-Woche" im Dezember zufolge fürchten zwei von drei Gründern in Deutschland um die Existenz ihres Unternehmens. "Fräulein Juli" hat es zwar noch besser die meisten anderen Betriebe im Einzelhandel - der kleine Betrieb darf immerhin öffnen und hatte bisher auch an keinem einzigen Tag geschlossen. Aber ihre Waffeln, Torten, Kekse und anderen Backwaren aus eigener Herstellung dürfen gemäß Infektionsschutzverordnung nur noch zum Mitnehmen angeboten werden. Niemand darf mehr verweilen.

Dabei sei ihr Café doch ein Ort, um sich gemütlich hinzusetzen, ein Ort zum Runterkommen und zum Leutetreffen. Nun sind die Tische an die Wand gerückt, die Stühle übereinander gestapelt. Der Innenraum musste funktional umgebaut werden, um bloß keinen Gast dazu zu animieren, sich setzen zu wollen. "Mein Laden war immer voller Leben. Ich könnte heulen, wenn ich das so sehe", sagt Julia Krawelitzki. Eigentlich ist die Berlinerin gelernte Medienmanagerin und nicht etwa Konditorin, doch sie entschied sich vor vier Jahren, dass sie "niemand sein wollte, der vor seinem Macbook vereinsamt".

Stattdessen entwarf sie für sich ein neues Lebenskonzept als eigene Chefin in der Gastro-Branche. Mit Waren, die ihre angestellten Konditoren in einer Backstube im Goerzwerk produzieren. Für die Backstube muss sie natürlich auch Miete zahlen, so wie für das Laden-Café in der Lorenzstraße und zwei Stellplätze für ihre zurzeit brachliegenden Anhänger, mit denen sie sonst mobiles Catering für Veranstaltungen anbietet.

Butterstreusel schmecken wie von Oma persönlich gebacken

Warum Julia Krawelitzki durchhalten will: Weil sie von ihrem Konzept überzeugt ist. Der Kiez habe ihr "Fräulein Juli" verblüffend gut angenommen, ihr sozusagen die Bude eingerannt. Sie achte streng auf die Qualität aller Zutaten. Ihre Butterstreusel sollen so lecker, gut und buttrig schmecken wie von Oma persönlich gebacken. Der Trend gehe zum Handwerk, ist sie überzeugt. "Die Leute unterstützen es, wenn etwas wirklich selbstgemacht ist und wenn für einen Teig keine Backmischungen verwendet werden."

In den kommenden Wochen will sie eine neue Idee anbieten: Brot im Pfandglas. Auch neue Kuchensorten entwickelt sie mit ihrem Team. "Wir wollen beweisen, dass es sich immer noch lohnt, zu uns zu kommen", sagt die Inhaberin in der Hoffnung, dass die Kunden sie nicht vergessen. "Bitte seht uns, bitte kommt weiter her!" Sie wünscht sich, "dass gerade jetzt mehr Menschen den Weg zu uns finden und mir damit helfen, das Versprechen gegenüber meinen Mitarbeitern nicht zu brechen." Von 10 bis 18 Uhr hat "Fräulein Juli" täglich geöffnet.