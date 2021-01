Grünfläche statt Asphalt auf der Spandauer Straße? Das Bezirksamt fordert eine "radikale Zurücknahme" des motorisierten Individualverkehrs am Rathausforum.

Verkehr Bezirk will autofreie Spandauer Straße

Berlin. Das Bezirksamt Mitte will sich für ein autofreies historisches Zentrum in Berlin einsetzen. Das geht aus einem Beschluss des Bezirksamts vom 12. Januar hervor. Dem Schreiben zufolge solle der motorisierte Individualverkehr auf der Spandauer Straße und der Karl-Liebknecht-Straße „radikal“ zurückgenommen werden. Dafür soll der Freiraum zwischen Humboldt-Forum und Fernsehturm aufgewertet werden.

Laut dem Beschluss des Bezirksamts ist Mitte durch besonders von Lärm und Luftverschmutzung durch den Autoverkehr betroffen. Laut Berliner Senat fahren mehr als 18.000 Autos täglich über die vierspurige Spandauer Straße. Sie wirkt wie eine riesige asphaltierte Trennfläche zwischen dem Rathausforum und dem Marx-Engels-Forum.

Die beiden Flächen sollen, wie berichtet, neugestaltet werden. Dazu sollen Landschaftsarchitekten in den kommenden Monaten entsprechende Entwürfe liefern. Die Umgestaltung könnte der Ausschreibung zufolge im Jahr 2024 beginnen. Die Architekten sind dazu angehalten, Visionen für das Jahr 2040 vorzulegen. In diesem Zuge soll sich auch auf den Straßen etwas verändern. Die Architekten sollen auch Umwelt- und Verkehrsfragen in ihren Entwürfen berücksichtigen, die künftig aufgegriffen werden können.

Ansätze gibt es aber bereits. Die Forderung, die beiden vielbefahrenen Straßen in der historischen Mitte autofrei zu gestalten sind nicht neu – die konkrete Positionierung des Bezirksamtes hingegen schon. Mehrere Initiativen wie die "Offene Mitte Berlin" und "Changing Cities" setzen sich seit Jahren dafür ein. Im Jahr 2019 meldeten sie eine Demonstration unter dem Namen „autofreier Protestpicknick“ auf der Spandauer Straße an und warben für eine autofreie Flaniermeile vom Humboldt-Forum bis zum Alexanderplatz. Ein Bild zeigte statt der Spandauer Straße eine Grünfläche. Auch Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) sprach sich damals öffentlich für das Vorhaben aus.

Laut dem Beschluss des Bezirksamts ist Mitte durch den Autoverkehr besonders von Lärm und Luftverschmutzung betroffen. Auch deshalb will das Bezirksamt die Umsetzung der Verkehrswende noch entschiedener vorantreiben. Dafür solle der Senat künftig stärker in die Pflicht genommen werden, den Autoverkehr im Bezirk zu reduzieren und den Umweltverbund, Fuß- und Radverkehr sowie Personennahverkehr zu stärken.