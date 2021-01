Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke): Rettung der Betriebe bedeutet Joberhalt

Berlin. Die anhaltenden Einschränkungen durch die Pandemie erzeugen auf dem Arbeitsmarkt immer mehr Spannungen. Zwar ist die Erwerbslosigkeit noch nicht stark angestiegen, aber vor allem für junge Menschen ist die Lage derzeit schwer. Aktuell sind 10,1 Prozent der Berliner ohne Job, bei den 15- bis 20-Jährigen beträgt die Quote 13,1 Prozent. Im Interview mit der Berliner Morgenpost spricht Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) über den aktuellen Stand, Vorwürfe gegen den Online-Handel und die Aussichten auf die Zeit nach der Krise.

Berliner Morgenpost: Frau Breitenbach, während des ersten Lockdowns hat sich der Berliner Arbeitsmarkt „robust“ gezeigt, wie Arbeitsagentur-Chef Bernd Becking sagte. Gilt das bislang auch für den zweiten Lockdown?

Elke Breitenbach: Wenn wir uns die Zahlen bislang ansehen, hatten wir im November in Berlin eine geringere Kurzarbeiterquote als im Bundesdurchschnitt. Aber das sind Zahlen aus der Vergangenheit. Der zweite Lockdown wird jetzt noch einmal schwierig sein. Die Gastronomie liegt seit Monaten danieder. Darüber hinaus gibt es auch andere Branchen, die Probleme haben. Ich hoffe, dass das alles mit den Hilfen funktioniert, der Bund sich beeilt und wir unterstützen können. Wenn wir die Betriebe nicht retten, können wir die Arbeitsplätze nicht erhalten.

Nun gibt es zahlreiche Hilfsprogramme, die aber nicht unendlich fortgeführt werden können. Muss sich Berlin wieder auf eine dauerhaft höhere Arbeitslosigkeit einstellen?

Kanzlerin Angela Merkel und ich haben nicht oft die gleichen Positionen, aber in diesem Punkt teile ich ihre Auffassung. Wenn wir das Geld jetzt nicht zahlen, wo es nötig ist, gehen viele Betriebe in die Insolvenz und die Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze. Wenn man da eine Rechnung macht, wäre es am Ende viel teurer. Deswegen müssen wir Unternehmen so lange wie möglich stützen, damit sie eine Chance haben, wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Ob wir uns wieder auf mehr Erwerbslose einstellen müssen, werden wir sehen. Wir haben auch Branchen, die in der Krise mehr Gewinne gemacht haben.

Wer zum Beispiel?

Teile der Start-up-Szene und der Online-Handel. Es gibt insgesamt große Unterschiede. Würden jetzt viele Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, hätte ich schon die Hoffnung, dass sie einen neuen finden. Aber heute kann das niemand vorhersagen. Wir setzen deshalb auf Qualifizierung und wollen zum Beispiel denjenigen, die sich während der Kurzarbeit qualifizieren lassen, das Kurzarbeitergeld aufstocken.

Das hatten Sie auch während des ersten Lockdowns angeboten, es wurde aber nicht so sehr angenommen. Hat sich da etwas geändert?

Wir sind darauf angewiesen, dass die Regionaldirektionen da mitmachen. Das muss gut vorbereitet sein.

Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass es mit dem Versandhandel und Lieferservice auch Profiteure gibt. Das sind aber gerade Branchen, in denen über schlechte Arbeitsbedingungen und Bezahlung geklagt wird. Bewegen wir uns in einem Teufelskreis, hinein in immer mehr prekäre Beschäftigung?

Das ist so, vor allem bei den bekannten Online-Händlern. Deshalb brauchen wir auch hier klare Regelungen für gute Arbeit und gegen prekäre Beschäftigung. Die Pandemie zeigt gesellschaftliche Verwerfungen wie durch ein Brennglas. Und eine Firma steht ganz besonders dafür: Amazon. Das Unternehmen weigert sich, den Menschen vernünftige Arbeitsbedingungen und Tarifverträge zu geben. Deshalb bestelle ich nie bei Amazon! Prekäre Arbeitsbedingungen gab es nicht schon immer, die sind irgendwann mit den Hartz-Gesetzen gewachsen und zugelassen worden. Online-Handel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, kann auch anders gehen. Doch das muss bundesgesetzlich geregelt werden.

Helfen da die Regelungen des Mindestlohns nicht?

Mindestlohn muss man nur Menschen zahlen, die angestellt sind. Gerade im Bereich der Zusteller gibt es aber viele Selbstständige oder Angestellte, von denen auch nicht bezahlte Arbeitszeiten verlangt werden. Man darf es nicht den Menschen überlassen, sich allein dagegen zu wehren. Wir verlangen klare Regelungen, damit auch für sie gute Arbeitsbedingungen herrschen.

Greifen da nicht Regeln der Scheinselbstständigkeit, wenn Menschen zwölf Stunden pro Tag Waren ausfahren?

Wo kein Kläger, da kein Richter. Menschen, die auf das Arbeitsentgelt angewiesen sind, überlegen sich lieber drei Mal, ob sie sich wirklich dagegen wehren wollen. Die genannten Branchen sind ja auch nicht diejenigen, in denen es Betriebsräte oder ähnliches gibt.

Auf der anderen Seite ist nicht absehbar, dass sich Branchen wie Tourismus, Gastronomie und Hotellerie in absehbarer Zeit wieder bis auf das Vor-Corona-Niveau erholen. Müssen Sie nicht langfristige Strategien entwickeln, wie es für sie weitergeht?

Wie soll man da beurteilen, wie es weitergeht? Das ist schwierig. Hier geht es auch um den Kulturbereich. Wir müssen sehen, dass wir so lange wie möglich helfen. Auch künftig werden Fachkräfte benötigt. Deswegen haben wir auch das Ausbildungshotel ins Leben gerufen. Es geht jetzt mit den Impfungen los, und wir hoffen, dass wir im Laufe dieses Jahres wieder ein anderes Leben haben werden und die Nachfrage in diesen Branchen wieder steigt. Die Gastronomie könnte sich schnell erholen, auch ohne Tourismus. Auch wir Berlinerinnen und Berliner wollen ja wieder ausgehen.

Sind denn im Ausbildungshotel alle Stellen besetzt?

Ja. Im Januar werden wir mit einem zweiten Ausbildungshotel an den Start gehen. Dazu sind wir mit einigen Hotels in Verhandlung. Wir haben jetzt 18 Auszubildende, die ihre Ausbildung beenden mussten, nachdem der Arbeitgeber ihre Verträge aufgelöst hat oder weil es Insolvenzen gab. Nächstes Jahr werden wir dann 36 Ausbildungsplätze haben. Insgesamt wollen wir hier bis zu 100 Ausbildungsplätze anbieten.

Ist so etwas auch für andere Berufe geplant?

Dazu müssen wir uns die Branchen genau ansehen. Gerade sind wir in Gesprächen mit der Friseurinnung, ob wir da ähnliche kreative Lösungen auf den Weg bringen können.

Diese öffentlichen Ausbildungsplätze decken nur einen kleinen Teil ab. Müssen wir uns künftig auf ähnlich hohe Arbeitslosenquoten bei jungen Menschen einstellen wie in anderen europäischen Ländern?

Das glaube ich nicht. Wir stellen aber fest, dass jetzt vor allem junge Menschen ihre Arbeit verlieren, diejenigen, die gerade ihre Ausbildung beendet haben. Es kommt hinzu, dass viele junge Menschen gar keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Die ohnehin schon schlechte Situation in Berlin ist noch einmal schlechter geworden. Rein rechnerisch haben wir mehr als 20.000 Bewerberinnen und Bewerber, es stehen aber nur etwa 14.000 Ausbildungsplätze bereit. Genauer kann man erst im Frühjahr sagen, wie viele Ausbildungsverträge tatsächlich abgeschlossen wurden. Es ist außerdem nicht so, dass die jungen Menschen massenhaft auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt drängen, weil eine große Unsicherheit herrscht. So mancher macht erst einmal ein soziales Jahr.

Wäre es nicht sinnvoll, die Jugendberufsagenturen zu stärken, damit man diese Generation der Schulabgänger nicht aus dem Blick verliert?

Wir stärken sie ja. Aber bei Jugendberufsagenturen ist es so wie anderswo auch. Es werden weniger direkte Beratungsgespräche geführt, sondern andere Wege und Formate angeboten, um die jungen Leute zu beraten. Dennoch ist nicht zu vergessen, dass durch die Beratung der Jugendberufsagentur nicht ein weiterer Ausbildungsplatz geschaffen wird, dafür sind die Unternehmen zuständig.

Verändern sich in der Krise die Berufswünsche von jungen Menschen?

Das ist noch nicht klar. Ich höre aus den Regionaldirektionen, dass es einen Trend zu mehr Sicherheit gibt. Es kommen vermehrt Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben und nach einer Umschulung fragen.

Könnte das insgesamt ein positiver Effekt sein, dass sich Jugendliche mehr für andere oder neue Berufe interessieren – bislang werden ja vor allem klassische Berufe wie Kfz-Mechatroniker und Friseurin nachgefragt?

Das muss man sehen. Sie werden allerdings schwer jemanden für das Bäckerhandwerk gewinnen, der sich für Autos begeistert. Doch ich glaube schon, dass diese Krise den Blick für andere Berufe öffnet. Sie öffnet auch den Blick darauf, dass sich eine Ausbildung lohnt. Denn diejenigen, die zuerst die Arbeit verlieren, sind die, die keinen Berufsabschluss haben.

Die unsichere Situation für viele Arbeits- und Ausbildungsplätze wirkt sich auch sozial aus. Fürchten Sie Langzeitfolgen?

Ja. Ich glaube, der Gesundheitsbereich steht vor besonderen Herausforderungen. Es ist für viele Menschen schwer erträglich, alleine und isoliert zu sein. Berlin ist Single-Hauptstadt. Deswegen ist das Land einen anderen Weg gegangen, was Weihnachten angeht. Und natürlich befürchten wir – wie schon in der ersten Welle – einen Anstieg der häuslichen Gewalt. Deswegen bleiben auch alle Hilfsangebote erreichbar.

Erreichen Sie die betroffenen Menschen in Zeiten des Lockdowns auch?

Das tun wir. Natürlich müssen die von häuslicher Gewalt betroffenen Menschen nicht warten, bis der Lockdown zu Ende ist, um den Notruf zu erreichen oder ein Frauenhaus. Das gilt auch für andere Bereiche. Alle Beratungsstellen machen ihre Arbeit weiter, wenn auch in anderer Form.

Wie lange lässt sich so eine Situation für eine Gesellschaft aushalten?

Die Frage ist immer, was ist die Alternative? Das hat ja noch niemand so erlebt. Lockern können wir wieder, wenn die Infektionszahlen zurückgehen. Wir sehen jetzt beispielsweise in Brandenburg, dass Intensivstationen randvoll sind. Natürlich ist es schrecklich, wenn wir alleinstehenden älteren Menschen sagen müssen, sie sollen ihre sozialen Kontakte drastisch reduzieren.