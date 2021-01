Corona in Berlin: Pflegeheime sind die Hotspots der Pandemie

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie hat die Marke von zwei Millionen Fällen überschritten. on the Alexanderplatz

60 Prozent aller Corona-Todesfälle gehen auf Infektionen in Heimen zurück. In 310 Einrichtungen gab es positive Testungen.

Berlin. In Berlins Alten- und Pflegeheimen sind bisher 1034 Bewohner an oder mit dem Coronavirus verstorben. Das sind fast 60 Prozent aller in Berlin bisher seit Beginn der Pandemie registrierten Todesfälle. Fast 6000 Bewohner und 2622 Beschäftigte haben sich angesteckt. Damit findet fast die Hälfte des amtlich registrierten Infektionsgeschehens in den Pflegeheimen statt. Insgesamt leben etwa 30.000 Menschen in den Heimen.

Diese Zahlen stehen in einem internen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom 14. Januar, der der Morgenpost vorliegt. Demnach haben sich allein in den vergangenen vier Wochen bei 60 Ausbrüchen in den Heimen 1008 Personen angesteckt. In 310 Einrichtungen habe es positive Testungen gegeben. Gegenwärtig sind 1426 Bewohner und 574 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert.

Auch wegen dieser kritischen Lage hat Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) vergangene Woche für Häuser mit positiven Corona-Fällen ein Besuchsverbot verhängt. Dieses soll eine Woche nach Bekanntwerden einer Infektion gelten. Ausnahmen sind für sterbenskranke und demente Bewohner vorgesehen.

Corona in Berliner Heimen: Betreiber kritisieren Besuchsverbot

Heimbetreiber kritisieren diese „Isolation“ der älteren Menschen scharf. „Wir verstehen nicht, warum Isolation von grundsätzlich gesunden älteren Menschen erzwungen wird, wenn sie nicht nötig ist. Wir fordern die sofortige Rücknahme der Verordnung“, sagte Alexander Slotty, Landesgeschäfstführer der Volkssolidarität.

Thomas Böhlke, Geschäftsführer der Altenzentrum Erfülltes Leben gGmbH und der Paritätisches Seniorenwohnen gGmbH, sagte, er halte diese Regelungen für inakzeptabel: „Wir können wegen einer einzelnen infizierten Person nicht sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner einer Einrichtung in Geiselhaft nehmen.“

