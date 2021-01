Wissam Remmo: Härtere Haft für Goldmünzen-Dieb

Nach dem Einbruch in das Bode-Museum erhielt Wissam Remmo eine Jugendstrafe. Nun wurde er 24 und kommt wohl in ein "echtes" Gefängnis.

Berlin. Es war einer der spektakulärsten Diebstähle der vergangenen Jahrzehnte: Wissam Remmo, Spross des gleichnamigen polizeibekannten arabischen Clans, brach im März 2017 mit mindestens zwei Komplizen in das Bode-Museum auf der Museumsinsel ein und stahl die 100 Kilogramm schwere Goldmünze „Big Maple Leaf“. Die Ermittler kamen ihm auf die Spur. Ab Januar 2019 musste Wissam Remmo sich vor Gericht verantworten.

Als „Schuss vor den Bug“ empfand er den Prozess offenbar nicht. Im November 2019 nutzte er eine Verhandlungspause mutmaßlich für einen weiteren Coup: den nicht minder spektakulären Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden, bei dem Diamanten und Brillanten im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen wurden.

Die Strafakte des Wissam Remmo umfasst viele weitere Taten. Die volle Härte des Gesetzes bekam die Clan-Größe bisher trotzdem nicht zu spüren. Denn als er seine Taten verübte, war Wissam Remmo noch jung. Er erhielt nur Jugendstrafen, wenige Tage Arrest etwa oder ein Anti-Gewalt-Training.

Die Haft sollte er in einem vergleichsweise komfortablen Jugendgefängnis verbringen

Auch beim Einbruch in das Bode-Museum war Wissam Remmo erst 20 Jahre alt. Vor Gericht galt er somit als Heranwachsender. Die viereinhalb Jahre Gefängnis, zu denen er verurteilt wurde, sollte er im vergleichsweise komfortablem Jugendgefängnis verbringen.

Im Dezember vergangenen Jahres vollendete Wissam Remmo nun aber bereits sein 24. Lebensjahr. Laut Jugendgerichtgesetz muss er daher nun doch in den „Erwachsenen-Knast“. So entschied es Ende vergangenen Jahres die für den Fall zuständige Jugendrichterin, wie Gerichtssprecherin Lisa Jani der Berliner Morgenpost bestätigte. Bevor die Entscheidung vollzogen werden könne, müsse allerdings erst noch über eine Beschwerde der Verteidiger entschieden werden.

Der Umgang der Justiz mit Wissam Remmo hatte Kritik und Unverständnis hervorgerufen. Außenstehenden seien die zunächst milden Urteile und die Verzögerungen „nicht zu vermitteln“, hieß es von der Gewerkschaft der Polizei. Die CDU bezeichnete den Fall als „nicht hinnehmbar“. Der Grund für den Ärger: Das Urteil wegen des Goldmünzen-Diebstahls fiel bereits im Februar 2020. Am 2. Juli erlangte es nach einer zurückgenommen Revision dann Rechtskraft. Wissam Remmo hätte ab diesem Tag im Gefängnis sein können. Tatsächlich aber verzögerte sich der Haftantritt um viele Monate.

In der Berliner Justiz werden die Akten noch mit Hauspost umhergeschoben

Außenstehenden waren diese Verzögerungen kaum zu vermitteln. Doch in der Berliner Justiz waren sie nichts Ungewöhnliches. Akten werden dort noch heute wie in den 1980er Jahren per Post oder Hauspost von einer Stelle zur nächsten transportiert. Mal lagern sie bei der Staatsanwaltschaft, mal bei Gericht, dann wieder in der Registratur. Bis eine Entscheidung vollzogen wird, vergehen so oft viele Monate.

Im Fall Wissam Remmo führte das dazu, dass die Clan-Größe erst kürzlich – also etwa ein halbes Jahr nach Rechtskraft des Urteils – zum Haftantritt geladen wurde. „In absehbarer Zeit“, so sagte eine Gerichtssprecherin, müsse er die Strafe tatsächlich antreten. Weil über die Beschwerde seiner Verteidiger noch nicht entschieden wird, erfolgt die Ladung zunächst für die Jugendstrafanstalt. Wenn die Beschwerde abgelehnt wird – was in Justizkreisen als eher wahrscheinlich gilt –, muss Wissam Remmo dann in ein Erwachsenen-Gefängnis.

Hinter Gittern ist der „notorische Klauer“, als den ihn ein Richter einst bezeichnete, aber ohnehin schon. Seit seiner Festnahme wegen des Verdachts des Einbruchs ins Grüne Gewölbe im November vergangenen Jahres befindet er sich in Untersuchungshaft in Sachsen. Ob er dort bleibt oder zur Verbüßung der Strafhaft wegen des Goldmünzen-Diebstahls nach Berlin verlegt wird, ist noch nicht entschieden.

Vor allem die Sichtung der Speichermedien braucht Zeit

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden teilte unterdessen mit, dass die Ausfertigung einer Anklage wegen des Einbruchs ins Grüne Gewölbe noch „eine Weile“ dauern werde. Die Ermittlungen seien sehr umfangreich, vor allem weil die Sichtung der Speichermedien Zeit brauche. Nach der jüngsten Razzia in Berlin seien weitere Beweismittel hinzugekommen, darunter acht Handys.

Neben Wissam Remmo steht auch ein weiterer Angehöriger des Remmo-Clans im Fokus der sächsischen Ermittler. Auch er befindet sich in Untersuchungshaft. Zwei ebenfalls tatverdächtige Zwillingsbrüder des Clans konnten bei der Razzia im vergangenen November dagegen zunächst entkommen. Einer wurde dann Mitte Dezember gefasst. Nach dem anderen wird international gefahndet. Von den gestohlenen Schmuckstücken aus dem Grünen Gewölbe fehlt immer noch jede Spur.