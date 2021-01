Senat lässt alle Berliner Straßen fotografieren

Berlin. Der Berliner Senat lässt in den kommenden Monaten das komplette Straßennetz der Hauptstadt fotografieren und vermessen. Eine entsprechende Ausschreibung hat die Senatsverkehrsverwaltung auf der Vergabeplattform des Landes veröffentlicht. Demnach soll ein Unternehmen zwischen April und August 2021 im Auftrag des Landes alle Berliner Straßen per Auto abfahren und dabei Aufnahmen machen. Laut Ausschreibung sollen dadurch Bild- und 3D-Daten der gesamten Stadtansicht gesammelt werden. Ziel ist es, die gewonnene Daten und Aufnahmen anschließend in einer von allen Berliner Behörden nutzbaren Online-Ansicht zur Verfügung zu stellen.

Damit werde allen zuständigen Behörden ein aktueller und berlinweit einheitlicher Bilddatenbestand geliefert, teilte die Senatsverkehrsverwaltung auf Anfrage mit. Gebraucht würden die Aufnahmen für Planungen, Erlaubnisse sowie Genehmigungen für Baumaßnahmen. „Das neu erfasste Datenmaterial soll die Arbeitsabläufe der für Straße und Verkehr zuständigen Verwaltungen weiter mit aktueller digitaler Technik unterstützen. Dies dient der Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung“, erklärte eine Sprecherin.

Kamerafahrten sollen 5700 Kilometer Straßen in Berlin erfassen

Es ist ein Verfahren, wie es von den Aufnahmen des Dienstes Google-Street-View bekannt ist. Seit Mitte der Nullerjahre fuhren im Auftrag des US-amerikanischen Suchmaschinenriesen Autos mit auf dem Dach montierten 360-Grad-Kameras durch Deutschlands Städte und fotografierten dabei die Straßen. Heraus kam ein digital begehbarer Stadtraum. Auf ähnliche Weise sollen nun die Daten für das Berliner Projekt gewonnen werden.

Im normalen Fließverkehr sollen die beauftragten Fahrzeuge in diesem Jahr durch die Hauptstadt fahren und die Stadt dabei bis in die letzte Gasse ablichten und vermessen. Auch vor Plätzen und Parkwegen macht das Projekt nicht Halt. Wo keine Autos fahren können, sollen entweder kleinere Schmalspurfahrzeuge oder Fußgänger mit tragbaren Erfassungssystemen die Aufnahmen machen, heißt es in der Ausschreibung. Insgesamt sollen so Bilder von rund 5700 Kilometern Straßen, Wegen, Tunneln, Brücken und Fußgängerzonen sowie 60 Kilometern Plätzen und Parkplätzen erfasst werden.

Anders als beim damaligen Google-Projekt ist allerdings nicht geplant, auch die anliegenden Häuser vollständig zu fotografieren. Erfasst werden sollen für das 3-D-Modell vielmehr der Straßenraum bis zu fünf Meter seitlich über die Fahrbahngrenze hinaus und bis in eine Höhe von maximal sechs Metern.

Die bisherigen Aufnahmen der Verwaltung sind veraltet

Entstehen soll so eine absolute Detailaufnahme der Stadt. Auf den hochauflösenden Bilddaten sollen selbst auf 15 Meter entfernten Verkehrszeichen Schriften mit fünf Zentimetern Schrifthöhe und ein Zentimeter Strichstärke noch klar lesbar sein, fordert die Verkehrsverwaltung von den Bewerbern. Selbst filigrane Objekte im Straßenraum „müssen in der 3-D-Information erhalten bleiben und Kanten bildpixelscharf abgebildet werden können“, heißt es. Positionsdaten sollen in dem Modell mit einer Genauigkeit von maximal zehn Zentimetern angegeben werden.

Genaue, digitale Straßenaufnahmen sind für die Behörden enorm wichtig. Nur so lassen sich mit verhältnismäßig wenig Aufwand Fahrbahngestaltungen neu planen und umgestalten. Das nun geplante Projekt ist denn auch nicht das erste Mal, dass Berlin digital vermessen wird. Bereits in den Jahren 2014 und 2015 wurde der gesamte öffentliche Straßenraum Berlins von Autos, die mit Kameras ausgestattet waren, abgefahren und die Aufnahmen anschließend digitalisiert. Auch genaue Luftbilder der Stadt liegen vor und wurden zuletzt im Jahr 2019 durch Überflüge aufgenommen.

Trotzdem müssen nun neue Fotos her. „Neue Aufnahmen sind notwendig, weil die bestehenden digitalen Straßenbilder veraltet sind“, teilte die Senatsverkehrsverwaltung mit. Der aus dem Jahr 2015 stammende Datenbestand sei für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nicht mehr ausreichend, da es seit 2015 im öffentlichen Straßenland „zahlreiche bauliche und verkehrliche Änderungen“ gegeben habe.

Testfahrten beginnen in Kreuzberg

Wer um seine persönlichen Daten Angst hat, muss sich jedoch keine Sorgen machen. Die Daten sollen nach den geltenden Datenschutzgesetzen anonymisiert, Personen und Fahrzeugkennzeichen unkenntlich gemacht werden, fordert der Senat in der Ausschreibung. Köpfe von Personen etwa müssen demnach derart unkenntlich gemacht werden, „dass keine Rückschlüsse auf die Identität der Person möglich sind“.

Alle Bewerber sind zudem schon vor dem eigentlichen Projekt aufgefordert, die Qualität ihrer Aufnahmen entlang einer Teststrecke zu beweisen. Ausgewählt als Versuchsfeld wurde von der Senatsverkehrsverwaltung dazu ein Korridor zwischen Kottbusser Tor, Paul-Lincke-Ufer und Manteuffelstraße in Kreuzberg. Dort könnten schon jetzt die Kameras-Autos rollen.

Zuletzt sah man auf Berlins Straßen auch wieder mit 360-Grad-Kameras ausgestattete Autos im Auftrag von Google umherfahren. Geplant ist offenbar jedoch nicht, die Fotos der digitalen Stadtansicht zu erneuern. Auf Anfrage der „B.Z.“ hatte Google in der Vergangenheit mitgeteilt, die Fahrten dienten allein dazu, das Kartenmaterial von Google Maps zu aktualisieren und zu verbessern, indem dadurch neue Streckenführungen, Straßennamen sowie Geschäfte berücksichtigt würden. Unterwegs seien die Autos dazu im gesamten Bundesgebiet.

Bilder bei Google-Street-View zeigen noch Reste des Palasts der Republik

International bildet Deutschland in Sachen Google-Street-View eine große Ausnahme. Während aus den meisten Ländern relativ aktuelle Aufnahmen von Straßen auf der Plattform zu finden sind, stammen die deutschen Bilder noch aus den Nullerjahren. Wer mit der Anwendung durch Berlins Straßen streift, erlebt eine wahre Zeitreise: Auf der Museumsinsel werden die Reste des Palasts der Republik gerade erst abgebaut, von den beiden Hochhäusern „Upper West“ und „Zoofenster“ in der City West ist noch nichts zu sehen und rund um die damals noch O2 World genannte Arena findet sich nichts als Brache. Dennoch hat Google von einer Aktualisierung bislang abgesehen.