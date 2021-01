Junge Baugenossenschaften beklagen Hemmnisse für Wohnungsbau

Berlin. Dass das Verhältnis zwischen den Berliner Wohnungsbaugenossenschaften und dem rot-rot-grünen Senat als angespannt gilt, ist bekannt. Neu dagegen ist, dass nun auch das "Bündnis junge Genossenschaften in Berlin" (BjG) offen eine Kursänderung in der Wohnungspolitik fordert. Zu dem Bündnis zählen durchaus Genossenschaften, die eher dem links-alternativen Spektrum zuzurechnen sind. Doch nachdem sich Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke), der im August 2020 die Nachfolge der zurückgetretenen Senatorin Katrin Lompscher (Linke) angetreten hatte, sich für ihre Anliegen genauso unzugänglich zeigt wie seine Vorgängerin, macht sich nun Enttäuschung breit.

Das aus 25 Genossenschaften bestehende Bündnis, zu dem unter anderem die Freiraumkooperative eG, das Forum Kreuzberger Wohngenossenschaft eG, aber auch Schwergewichte wie die im Jahr 2000 gegründete Bremer Höhe oder die umstrittene Diese eG gehören, hat sowohl im Oktober als auch Dezember 2020 an Senator Scheel geschrieben. In dem Thesenpapier unter der Überschrift "Probleme der Genossenschaftsförderung und Grundstücksvergabe" weist das 2017 gegründete Bündnis Scheel auf "gravierende und den genossenschaftlichen Wohnungsbau hemmende Hindernisse" hin.

Genossenschaften stellen elf Prozent des Berliner Wohnungsbestandes

So beklagen die Genossenschaften den vom Senat gewählten Weg, keine Grundstücke zum Zwecke der Errichtung von Wohnbauten mehr zu veräußern – auch nicht an Genossenschaften, die für sicheres, selbstbestimmtes und preisgünstiges Wohnen in der Stadt stehen. Alle Genossenschaften zusammen geben in Berlin aktuell mit ihren rund 200.000 Wohnungen etwa 500.000 Berlinern ein Zuhause. Im Schnitt liegt die Miete bei ihnen nach eigenen Angaben bei 5,60 Euro Monatsmiete pro Quadratmeter und Monat (2019) und damit einen Euro unter dem Berliner Mietspiegel 2019.

Problematisches Erbbaurechtkonstrukt

Derzeit verfügen „junge“ und „alte“ Genossenschaften in Berlin über etwa elf Prozent des gesamten Wohnungsbestandes in den Hauptstadt. "Diesen stabil zu halten heißt, in den nächsten 15 Jahren mindestens 20.000 Wohnungen durch Genossenschaften zu errichten", schreiben die Verfasser. Doch das vom Land Berlin eingeführte Erbbaurechtkonstrukt verhindere dies. Es vermindert den Beleihungswert, sodass nur wenige Kreditinstitute zur Finanzierung solcher Vorhaben bereit seien. "Die wenigen, die sich darauf einlassen", sehen den Beleihungswert bei lediglich 20 bis 30 Prozent im Vergleich zum Volleigentum.

Auch die kurze Dauer der von der landeseigenen Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) angebotenen Erbbaurechtsverträge von 60 Jahren bereiteten Probleme, so das Bündnis. In diesem Zeitraum seien die Herstellungskosten gerade so eben refinanziert. "Wir hatten wiederholt eine Vertragsdauer von mindestens 99 Jahren angeregt", heißt es in dem Schreiben vom 22. Dezember. "Alles zusammen genommen führt dazu, dass die betreffenden Genossenschaften mit außergewöhnlich hohem Eigenkapital agieren müssen, was gerade für uns Genossenschaften schwierig ist und den Förderzwecken zuwider läuft", heißt es weiter.

Bislang keine Antwort vom Senator

Zudem würden bei den Ausschreibungen in den Konzeptverfahren als Bemessungsgrundlage für die Konzeptverfahren bis zu 5500 Euro je Quadratmeter angesetzt. Zielführender wäre es, den reinen Ertragswert anzusetzen, schlagen die Genossenschaftler vor. Ebenfalls geändert werden sollte laut ihrem Schreiben die sogenannte Aufteilungspflicht bei Neubauförderung, auf die die landeseigene Investitionsbank IBB besteht. Dieses verursache nicht nur zusätzliche Kosten und Probleme bei der Hausbewirtschaftung, sondern die Realteilung der Gebäude nach dem Wohneigentumsgesetz WEG sei mit dem Genossenschaftsgedanken nicht vereinbar.

"Auf unsere beiden Briefe vom Oktober als auch vom Dezember haben wir noch keinerlei Antwort bekommen", berichtet Ulf Heitmann, Vorstand der Genossenschaft „Bremer Höhe“ und Sprecher des BjG. Einzig der Bestandserwerb werde vom Land aktuell gefördert, wenn Bezirke das Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten unbedingt ausüben wollten, diese jedoch ablehnten. Am Neubau durch die Genossenschaften gibt es aber nach wie vor kein Interesse", stellt Heitmann fest. "Wir sind bereit, zu dem Neubau beizutragen, benötigen jedoch die Unterstützung der Berliner Landespolitik insbesondere bei der Grundstücksvergabe", versichert er.

Unterstützung durch die "älteren" Genossenschaften

Die "älteren" Genossenschaften springen den "jungen" bei. "Auch wenn es zwischen den 'jungen' und 'älteren' Genossenschaften Unterschiede gibt – insbesondere die wirtschaftliche Basis und Finanzkraft – sind die Forderungen der jungen Genossenschaften nachzuvollziehen und richtig", sagt Frank Schrecker, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Berolina. "Die Regelungen zum Erbbaurecht konterkarieren unsere Bemühungen, die Neubaukosten und die damit verbundenen Mieten zu begrenzen. Das Erbbaurecht führt zu wesentlich höheren finanziellen Belastungen, welche durch die Mieten refinanziert werden müssen."

Von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hieß es am Montag auf Nachfrage der Berliner Morgenpost, dass der Brief der jungen Genossen angekommen sei und sich in der Beantwortung befinde. Für Liegenschaften und Konzeptverfahren sei jedoch die Senatsverwaltung für Finanzen verfahrensverantwortlich, inhaltliche Forderungen müssten deshalb bitte dort gestellt werden. "Bislang wurde für elf Bestandserwerbsvorhaben Förderung bewilligt", so Sprecherin Katrin Dietl. Es werde zudem erwartet, dass für weitere Bestandserwerbsvorhaben und für einige Neubauvorhaben Förderung bewilligt werde. "Aktuell seien drei Konzeptverfahren unter anderem für Genossenschaften ausgeschrieben und acht Verfahren für 2021 angekündigt. "Ziel ist es, diese Verfahren bis zum Ende der Legislaturperiode abzuschließen und die Grundstücke für eine Bebauung zu vergeben", kündigt Dietl an.



Kritik äußerte dazu am Montag die oppositionelle CDU: "Entgegen allen Beteuerungen des Senats finden die Genossenschaften immer noch kein Gehör und bekommen für den Neubau keine Grundstücke", so der baupolitische Sprecher der CDU, Christian Gräff. Es sei bemerkenswert, dass selbst die "alternativ angehauchten" Genossenschaften an Rot-Rot-Grün verzweifelten.