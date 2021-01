Bürger haben kein Interesse an Planung für Hauptstadtregion

Berlin. Vor 25 Jahren lehnten die Brandenburger bei einer Volksabstimmung einem Zusammenschluss mit Berlin ab. Seitdem ist viel geschehen, gerade das Berliner Umland hat einen rasanten Aufschwung genommen. Doch das bringt auch Probleme mit sich: Pendler stehen im Stau, der öffentliche Nahverkehr ist überlastet, die Zersiedelung zerstört Naturräume, um Schul- und Kitaplätze und den Wohnungsbau wird vielerorts länderübergreifend heftig gerungen.

Themen genug also, die den Bürgern auf den Nägeln brennen. Umso verwunderlicher, dass sich bei dem vor einem Monat gestarteten "Bürgerbeteiligungsverfahren zum Strategischen Gesamtrahmen für Berlin und Brandenburg" lediglich rund 60 Bürgerinnen und Bürgern beider Länder beteiligt haben.

Weil das digitale Beteiligungsverfahren bereits am 17. Januar enden soll, rufen Brandenburgs Chefin der Staatskanzlei, Ministerin Kathrin Schneider (SPD), und der Chef der Berliner Senatskanzlei, Christian Gaebler (SPD), die Berliner und Brandenburger nun erneut auf, sich zu beteiligen und ihre Ideen einzubringen. „Bei der Online-Beteiligung ist noch Luft nach oben", so Schneider. "Ich freue mich, wenn jetzt auf der Zielgeraden noch viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Ihre Meinung ist uns wichtig. Denn bei der gemeinsamen Strategie für Berlin und Brandenburg kommt es nicht nur auf die Politik an", appelliert die Ministerin.

Bürokratische Formulierungen schrecken ab

Hauptursache für das mangelnde Interesse der Berliner und Brandenburger, dem Ideenaufruf zu folgen, wird in erster Linie wohl das schlechte Timing des Starts nahezu parallel zur Debatte um den verschärften Corona-Lockdown gewesen sein. Auch die fehlende Werbung und die trockene Behördensprache, in der der Beteiligungsaufruf verfasst ist, spielen eine Rolle. "Der Begriff ‚Gesamtrahmen‘ mag bürokratisch klingen, aber was wir machen, wird sich ganz konkret auf das tägliche Leben der Menschen auswirken", so Ministerin Schneider weiter.

Sechs Millionen Menschen leben in der Hauptstadtregion

Auch ihr Berliner Kollege, Senatskanzlei-Chef Gaebler, schließt sich dem erneuten Aufruf an. "Ich hoffe, dass noch viele Menschen diese Chance ergreifen und uns an ihren Ideen und Zukunftsvisionen für die Region teilhaben lassen", sagt Gaebler. Sechs Millionen Menschen würden aktuell in einer der dynamischsten Regionen in Deutschland und Europa leben. Sie biete Potential für Innovation, Wirtschaft, Arbeit, Kultur, Leben, Wohnen, Infrastruktur, Forschung oder Gesundheit auf vielerlei Ebenen. "Daran kann, darf und sollte sich jeder beteiligen", betont Gaebler.

Die Ergebnisse der Online-Beteiligung sollen nach Auswertung durch die Fachressorts der Länder im Frühjahr 2021 in die finale Fassung des Strategischen Gesamtrahmens und seine Vorhaben einfließen. Die meisten Beiträge gab es bisher zu den Themen Mobilität und Siedlungsentwicklung. Interessierte können die digitale Plattform unter www.berlin-brandenburg.de/zusammenarbeit einsehen und ihre Vorschläge noch bis Montag kommender Woche dort einstellen.