"Wir lassen uns von Corona nicht ins Handwerk pfuschen"

Berlin. Die Wirtschaft in der Hauptstadt hofft auf bessere Zeiten. Im Gespräch mit der Berliner Morgenpost erklären die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer, Beatrice Kramm, und die Präsidentin der Handwerkskammer Carola Zarth, wie die Unternehmen die Corona-Pandemie bislang überstanden haben und blicken auf das, was noch kommen könnte.

Berliner Morgenpost: Im vergangenen Jahr hatten Sie große Teile der Berliner Wirtschaft zum Neujahrsempfang begrüßt. Das fällt wegen Corona in diesem Jahr aus. Wie sehr bedauern Sie das?

Carola Zarth: Ich bedauere das sehr, weil die Vernetzung innerhalb der Berliner Wirtschaft wichtig ist. Dass das jetzt nicht stattfinden kann und auch über die vergangenen Sommermonate nur sehr eingeschränkt möglich war, ist schade.

Beatrice Kramm: Die spannende Erkenntnis dieses Jahres ist, dass man sich zwar per Bildschirm begegnen kann, der persönliche Austausch aber durch nichts zu ersetzen ist. Das ist insofern beruhigend, weil der Mensch offenbar doch sozialer ist als gemeinhin angenommen. Der Neujahrsempfang dient ja vor allem dazu, neue Kontakte zu knüpfen. Dass das jetzt nicht mehr geht, ist bedauerlich. Und wir hoffen, dass das eine Ausnahme bleibt.

Wir haben im vergangenen Jahr über die nahende BER-Eröffnung, eine mögliche Regulierung von Gewerbemieten und die Folgen der Dieselfahrverbote gesprochen. Heute müssen wir darüber reden, wie die Unternehmen die Pandemie überstehen. Fällt es Ihnen schwer, dem vergangenen Jahr etwas Positives abzugewinnen?

Kramm: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass alles etwas Positives hat. Fast alle Unternehmer waren und sind durch Corona gezwungen, einmal ganz anders über ihr Geschäft nachdenken zu müssen. Der Lockdown und die Diskussion über Digitalisierung, digitalen Unterricht oder Homeoffice hat uns alle dazu gebracht, Arbeitsstrukturen und Geschäftsmodelle zu überdenken. Daraus kann viel Neues entstehen. Das ist positiv, weil man sich im Alltagsgeschäft dafür sonst zu selten Zeit nimmt.

Zarth: Für mich war positiv, dass weite Teile des Handwerks als systemrelevant eingestuft wurden. Das hat hoffentlich auch zu einer anderen Wertschätzung dieser Berufe innerhalb der Bevölkerung geführt. Die Menschen haben festgestellt, dass Handwerk wichtig ist. Das ist positiv.

Wie ist denn aktuell die Lage? Müssen wir in nächster Zeit mit massiven Pleiten in Berlin rechnen?

Kramm: Das ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Kleine Reisebüros, das Tourismusgewerbe Gaststätten oder Einzelhändler haben derzeit nahezu keine Möglichkeit, Umsätze zu erzielen. Wenn wir ehrlich sind, werden wir erst wissen, wie die Lage tatsächlich ist, wenn der Lockdown vorbei ist und auch die Insolvenzantragspflicht wieder in alter Form besteht. Vorher ist eine Prognose schwierig.

Das Handwerk war anfangs weniger betroffen von der Corona-Pandemie. Wie ist es mittlerweile?

Zarth: Viele Handwerksbetriebe wie Frisöre oder Kosmetiker sind mittlerweile komplett geschlossen und haben auch nicht die Möglichkeit, wie etwa die Gastronomie, außer Haus zu verkaufen oder ein Online-Portal aufzubauen. Insofern ist die Lage in einigen Bereichen des Handwerks ebenfalls schwierig. Das gilt auch für die Berufe, die unter normalen Umständen von Veranstaltungen oder der Gastronomie leben. Das sind Messebauer, das sind Gebäudereiniger oder auch Bäcker und Fleischer, die mit ihren Produkten für die Verpflegung sorgen.

Kramm: 50 Prozent der Gastronomiebetriebe befürchten eine Insolvenz. Gehen Sie doch mal durch die Straßen und nehmen Sie jedes zweite Restaurant, jedes zweite Hotel weg. Dann sehen Sie, was das heißen würde. Möglicherweise spüren wir alle das derzeit noch nicht so, weil wir gerade sowieso viel zu Hause sind. Ich befürchte aber, dass das Stadtbild nach der Corona-Krise ein ganz anderes sein wird.

Nun wird viel über die Hilfen und die verschiedenen Programme geredet. Wie ist die Erfahrung aus der Praxis: Kommt das wirklich bei den Unternehmen an?

Kramm: Die Erfahrung aus der Praxis ist sehr divers. Insgesamt dauert das alles zu lange. Es wird viel von den Wirtschaftshilfen geredet, aber das Geld muss auch fließen. Den Unternehmen geht schlichtweg das Geld aus. Vielen Firmen fehlen gerade jetzt am Jahresanfang die notwendigen Mittel, um Einmalzahlungen wie etwa Versicherungen zu begleichen. Manche Hilfen haben so hohe Anforderungen, dass gerade kleine Unternehmen daran verzweifeln. Abschlagszahlungen haben wir lange gefordert, nun kommen sie endlich. Das ist ein Anfang, aber noch nicht genug.

Braucht man wieder so ein Programm wie am Anfang in Berlin, wo schnell viel Geld an viele Selbstständigen verteilt wurde?

Kramm: Die Abschlagszahlungen zwischen 5000 und 50.000 Euro sollen genau dazu dienen. Natürlich muss man jetzt prüfen, ob das für die Solo-Selbstständigen ausreicht. Denn sie haben häufig kaum Fixkosten, müssen aber trotzdem irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das vergisst man dann leicht. Wir erinnern deshalb die Berliner Politik immer wieder daran, Förderlücken zu schließen und auf den Einzelfall zu gucken.

Ist das Entgegenkommen im Handwerk bei den Vermietern der Gewerbeimmobilien aus Ihrer Sicht ausreichend, Frau Zarth?

Zarth: Ich habe im Sommer viele Handwerksbetriebe besucht, um mich über die Situation zu erkundigen. Das Problem im Handwerk ist eher grundsätzlich und in dem Sinne, dass die Betriebe aufgrund von fehlenden Flächen aus der Stadt verdrängt werden.

In der Politik gibt es aber die Kritik, dass viele Soforthilfen an die Unternehmen für Fixkosten wie Mieten oder Leasinggebühren verwendet werden müssen. In dem Sinne subventioniert der Staat einen bestimmten Sektor, nämlich die Vermieter. Muss man da nicht über eine gerechtere Lastenverteilung nachdenken?

Kramm: Das ist so nicht ganz richtig. Viele gewerbliche Vermieter haben die Mieten gesenkt oder zurückgestellt. Zum Beispiel darf man nicht vergessen, dass gewerbliche Vermieter ja auch auf die Einnahmen angewiesen sind – für ihren Lebensunterhalt. Oft müssten Kredite für die Baufinanzierungen bedient werden. Es kann also schnell ein Dominoeffekt werden. Unser Vorschlag ist, dass alle weiter aufeinander zugehen. Ein Beispiel: Der Vermieter verzichtet auf ein Viertel der Miete, der Staat übernimmt ein weiteres Viertel der Miete und der Mieter zahlt dann nur noch die Hälfte. Klar ist, dass wir die Situation nur überstehen, wenn jeder sich bewegt.

Was halten Sie von Vorschlägen, wie eine Sonderumlage für den Online-Handel, der ja sehr von der Corona-Krise profitiert hat?

Zarth: Wir wollen nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern einfach die Möglichkeiten haben, weiter arbeiten zu können.

Kramm: Ich halte nichts davon, Umlagen einzuführen. Stattdessen muss man darüber nachdenken, wie man Online-Händler aus dem Ausland in der EU vernünftig besteuern kann, damit sie im fairen Wettbewerb zu stationären Händlern stehen und ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens tragen.

Wir sehen in einigen Bereichen der Wirtschaft, dass vermehrt Homeoffice gemacht wird. Glauben Sie, dass es langfristig deswegen größere Veränderungen im Bereich Büroflächen geben wird?

Kramm: Wir haben grundsätzlich noch immer zu wenige Büroflächen, wenn wir davon ausgehen, dass Berlin bald wieder wächst. Selbstverständlich überlegt sich jedes Unternehmen, wie es Flächen effektiv einsetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da eine weitere Flexibilisierung gibt. Ich glaube aber, nach dem Homeoffice wird es erstmal eine riesige Welle zurück ins Büro geben. Danach wird man sich neu sortieren müssen.

Zarth: Brot backen im Homeoffice geht genauso schlecht wie Auto reparieren oder Dach decken. Ich bin ein großer Freund davon Gewerbeflächen so umzugestalten, dass auch Handwerksbetriebe darin Platz finden. Das geht zum Beispiel in Einkaufszentren. Generell plädiere ich dafür, bei der Stadtplanung immer das Handwerk mitzudenken, auch mit Blick auf die Anfahrtswege. Wir brauchen Handwerk in der Stadt, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen.

Der Regierende Bürgermeister hat Unternehmen vorgeworfen, sie würden trotz Pandemie weiter machen wie bisher und ihre Mitarbeiter nicht ins Homeoffice lassen. Sind die Arbeitgeber mit Schuld an der Ausbreitung des Virus?

Kramm: Diese Schuldzuweisung ist falsch, fehl am Platz und kontraproduktiv. Abgesehen davon kann nicht jede Firma aus dem Homeoffice heraus arbeiten und auch nicht jeder Arbeitnehmer kann so einfach von zu Hause aus arbeiten. Das gilt übrigens auch für die Verwaltung. Ich finde den Vorwurf auch für das Miteinander schwierig. Die Wirtschaft trägt die Maßnahmen mit und zahlt dafür trotz aller finanziellen Hilfen einen hohen Preis. Jetzt muss es doch darum gehen, gemeinsam die Pandemie in den Griff zu bekommen und den Neustart zu planen.

Zarth: Ich war auch überrascht über die Äußerungen von Michael Müller. In seiner Neujahrsansprache hatte er noch allen Berlinern gedankt, dass wir so gut zusammengehalten haben. Viele Betriebsinhaber haben mir berichtet, wie sie mit der Lage umgehen. Sie haben die Teams halbiert, ihre Arbeitszeiten flexibler gestaltet. So hatten Mitarbeiter die Möglichkeit, dann zu arbeiten, wenn sie die Kinderbetreuung organisiert hatten. Gerade im Handwerk geht es ja um kleine Betriebe, die sehr kreativ geworden sind. Keiner ist darauf aus, nicht arbeiten zu können, weil es Corona-Fälle gibt.

Es wird viel über Schnelltests diskutiert, die für alle anwendbar sein sollen. So etwas wird ja an Filmsets und im Profisport gemacht. Kann man das flächendeckend ermöglichen und würde das für Veranstaltungen und Meetings einen Durchbruch bringen?

Kramm: Ich halte das für sinnvoll. Schnelltests sind fast unverzichtbar, solange wir nicht ein Impfstadium erreicht haben, das ein entspanntes Miteinander ermöglicht. An Filmsets kommt man sich ja zwangsläufig nahe, bei uns sind deshalb überall FFP2-Masken obligatorisch, und es werden Schnelltests gemacht. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie haben schnell Klarheit, ob der Schnupfen des Kollegen Corona-bedingt ist oder nicht. Ehrlicherweise muss man natürlich sagen, dass mit Schnelltests auch ein Risiko verbunden ist. Wenn der Test ausschlägt, heißt das ja noch nicht, dass man Corona-infiziert ist. Also muss man sofort alles stoppen und die Leute zum PCR-Test schicken. Wir haben an jedem Set Hygienebeauftragte, die darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. Das ist komplex, aber auch richtig. Denn nur dadurch können wir überhaupt weiterarbeiten.

Kann man nicht aber mithilfe der Schnelltest wieder große Publikumsmessen stattfinden lassen?

Zarth: Zumindest für den Messebau wäre das hilfreich. Schnelltests werden auch schon angewandt, etwa im Gebäudereiniger-Handwerk für Einsatzorte wie Krankenhäuser oder den Flughafen BER.

Aus- und Weiterbildung drohen in der Corona-Krise auf der Strecke zu bleiben. Warum hat die Pandemie dazu geführt, dass die Unternehmen diese wichtigen Zukunftsthemen aus den Augen verloren haben?

Kramm: Das sehe ich anders. Ja, es gibt vor allem in den Branchen weniger Ausbildungsplätze, die besonders von den verschiedenen Lockdowns betroffen sind. Unternehmen, die nicht wissen, ob und wie sie die Krise überhaupt überleben, können auch nicht seriös Ausbildungsplätze anbieten. Zugleich haben wir im letzten Jahr 25 Prozent mehr angemeldete Ausbildungsplätze, die die Unternehmen nicht besetzen konnten. Nichtsdestotrotz ist Ausbildung das Zukunftsthema. Unternehmen brauchen auch in Zukunft ausgebildete Fachkräfte und wissen das auch. Das gilt auch für die jetzt besonders betroffenen Branchen, deshalb sehen wir die Entwicklung dort mit Sorge. Gemeinsame Initiativen wie das Ausbildungshotel sind da sehr hilfreich. Wir müssen gemeinsam überlegen, ob sich dieses Modell auf andere Branchen übertragen lässt. Dazu kommt das bekannte Matching-Problem, also das Zusammenbringen von Jugendlichen und Unternehmen. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass Jugendliche eine bessere Berufsorientierung bekommen, damit sie besser entscheiden können, was sie werden wollen. Die Jugendberufsagentur war jedenfalls nicht nah genug an den Schulen.

Zarth: Im Handwerk wurden zum Glück nur wenige Ausbildungsverhältnisse vorzeitig gelöst. Betriebe und ehrenamtliche Prüfer haben toll gearbeitet und unter Hygiene- und Abstandsregeln die Prüfungen ermöglicht. Wir sehen aber auch einen Rückgang bei den Neuverträgen für Auszubildende um rund zehn Prozent.

Fürchten Sie, dass durch die monatelangen Online-Kurse an den Hochschulen und die Schwierigkeiten an den Schulen Absolventen mit noch größeren Lücken als sonst schon beklagt auf den Arbeitsmarkt kommen?

Zarth: Das wird die Lage auf jeden Fall verschärfen. Schon vor Corona hatten wir zehn Prozent Schulabgänger ohne Abschluss, die oft genug durchs Raster fallen. Ich befürchte, dass aufgrund der Probleme mit der Digitalisierung an den Schulen und den Schwierigkeiten, die bestimmte Schülergruppen mit dem Lernen zu Hause haben, irgendwann die Wirtschaft aufgefordert wird, diese Lücken zu schließen. Das wird so nicht möglich sein. Wir werden nicht alles auffangen können. Da mache ich mir große Sorgen.

2021 ist ja auch ein Superwahljahr. Welche Wahl ist wichtiger für Berlin, die zum Bundestag oder die zum Berliner Abgeordnetenhaus?

Kramm: Wir haben zurzeit wirklich andere Sorgen als Wahlkampf. Ich hoffe, das ist allen Politikern bewusst. Ich bin ein wenig schockiert, dass einige Politiker jetzt über Corona-Themen in den Wahlkampf starten. Das ist doch jetzt nicht das Thema für Berlin. Unser Thema ist der Neustart, und zwar ein schneller. Wenn die Politik jetzt aus parteipolitischen Gründen die dafür nötigen Schritte verhindert, ist das ein ganz großer Fehler. Ich kann nur appellieren, den Wahlkampf so kurz wie möglich zu halten.

Zarth: Wir wollen die Stadt am Laufen halten und wieder richtig zum Laufen bringen. Da sind alle gefordert, Regierung und Opposition.

Was wäre denn für ein Wahlprogramm nötig, um den Neustart zu unterstützen? Darüber kann man ja politisch streiten.

Kramm: Man sollte Investitionen in Nachhaltigkeit und Digitalisierung anders behandeln. Es braucht Investitionshilfen etwa für die Gastronomie, Veranstaltungs- oder Tourismusbranche, damit diese sich auf den Neustart mit oder nach Corona vorbereiten können. Man sollte den Verlustrücktrag noch weiter strecken. Dafür brauchen wir gemeinsame Gespräche, eine gemeinsame Strategie und einen politischen Schulterschluss. Und zwar jetzt und nicht erst nach dem Ende der Epidemie.

Hat die Wirtschaft denn eine Wunsch-Regierungskonstellation?

Kramm: Wir wünschen uns eine Regierung, die die Wirtschaft als Partner und nicht als Gegner sieht.

Zarth: Wir arbeiten mit dem, was wir bekommen und schauen dann mal, was wir gemeinsam für die Stadt erreichen können.

Im letzten Jahr hatten Sie die Hoffnung geäußert, es könnten in Berlin goldene 2020er-Jahre geben. Ist das jetzt noch möglich?

Kramm: Wir sind ja erst im Jahr 2021, die 20er-Jahre dauern also noch eine Weile. Konjunkturexperten sagen, dass es ein- bis anderthalb Jahre dauert, bis wir das Vorkrisenniveau erreicht haben. Wir müssen uns also jetzt daran machen, den Neustart vorbereiten. Dazu gehören übrigens auch Aufgaben wie die engere Verzahnung mit Brandenburg oder die weitere Stärkung des Wissenschaft- und Gesundheitsstandorts Berlin. Also ja: Wenn wir jetzt loslegen, ist das durchaus noch möglich.

Zarth: Aufgeben gilt nicht. Natürlich halten wir an diesem Ziel fest. Wir krempeln die Ärmel und lassen uns von Corona nicht ins Handwerk pfuschen.