Streit um Vorstandsposten geht in die nächste Runde

Die Berufung des SPD-Mannes Volker Härtig in die Wohnraumversorgung spaltet die Koalition. Mieter-Initiativen kündigen Protest an.

Berlin. Seit Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) kurz vor Weihnachten Volker Härtig als neues Vorstandsmitglied der Wohnraumversorgung Berlin - Anstalt öffentlichen Rechts (WVB) vorgestellt hat, hängt der Koalitionsfrieden zwischen SPD auf der einen sowie Linke und Grüne auf der anderen Seite mehr als schief. Obwohl der SPD-Mann Härtig seinen Posten zum 1. Januar bereits angetreten hat, wird sich der Senat am Dienstag erneut mit der Personalie beschäftigen, wie Katrin Dietl, Sprecherin von Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke), der Berliner Morgenpost sagte. Es gebe "unterschiedliche Rechtspositionen" zwischen den beiden Senatsverwaltungen, "wer wen entsenden darf", sagte Dietl zur Begründung.

Richtungsstreit in der Wohnungspolitik

Tatsächlich geht es bei der Frage, wer die Nachfolge von Jan Kuhnert antritt, der Ende dieses Monats als einer von zwei Vorständen der WVB ausscheidet, um weit mehr als unterschiedliche Rechtspositionen. Kuhnert war Mitinitiator des Berliner Mietenvolksentscheids, in dessen Folge die WVB 2016 errichtet wurde. Die Behörde, die bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung angesiedelt ist, hat die Aufgabe, die sechs Berliner Landeswohnungsunternehmen zu kontrollieren und politische Leitlinien zu verfassen.

Stadtplaner und Projektentwickler Volker Härtig gilt dagegen bei Linken und Grünen gleichermaßen "als Vertreter der Immobilien-Lobby und expliziter Gegner einer sozialen Mietenpolitik und von Mieter-Initiativen", wie etwa die Grünen-Abgeordnete Canan Bayram schreibt. Unvergessen insbesondere bei den Linken ist auch, dass Härtig 2018 eine Abstimmung initiierte, ob Scheels Amtsvorgängerin Katrin Lompscher (Linke) entlassen werden soll, weil sie den Neubau nicht voranbringe. Zudem hatte sich der 64-Jährige auch wiederholt kritisch zum rot-rot-grünen Mietendeckel geäußert.

Rein formal ist die Sache dabei ganz einfach: Der Vorstand der WVB besteht aus zwei Mitgliedern. Die Senatsverwaltung für Finanzen und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen bestimmen hierfür jeweils ein Mitglied. Auf Vorschlag der Stadtentwicklungsverwaltung wurde im Mai 2020 Ulrike Hamann mit dieser Aufgabe betreut. Hamann war wie Kuhnert eine der Mitinitiatoren des Mietenvolksentscheids und forschte zuletzt als Politik- und Sozialwissenschaftlerin an der Humboldt Universität zu den Themen Wohnen und Migration.

"Natürlich hat der Finanzsenator ein Vorschlagsrecht", betont Scheels Sprecherin Dietl. Es gehe nicht darum, ob Härtig fachlich geeignet ist oder nicht, sondern ob es formal die Aufgabe der Finanzverwaltung ist, einem Vorstand der WVB einen Vertrag zu geben. Die WVB sei schließlich eine nachgeordnete Behörde der Stadtentwicklungsverwaltung. "Deshalb müssen Verträge mit Externen von uns unterschrieben werden", sagt Dietl. Diese Position werde gerade rechtlich geprüft. Bislang sei bei der Stadtentwicklungsverwaltung weder ein Auswahlvermerk noch ein Entsendungsschreiben angekommen.

Kritikern gilt Härtig als Vertreter der "Betonfraktion"

Dass Linke und Grüne sich mit der Person Härtig schwer tun, hängt jedoch in erster Linie damit zusammen, dass Härtig bei zahlreichen Mieten- und stadtentwicklungspolitischen Initiativen in der Stadt nicht gut ankommt. Im Gegenteil: Ihnen gilt Härtig als Vertreter der "Betonfraktion", wie es in dem Protestschreiben eines Bündnisses heißt -, weil er gegen steigende Mieten nicht auf Regulierungsmaßnahmen wie den Mietendeckel, sondern auf die Ausweitung des Wohnungsbestandes durch Neubau setzt.

Am heutigen Montag hat das Bündnis deshalb eine "plakative Aktion" vor dem Roten Rathaus angekündigt. Ausgerechnet Volker Härtig zum Vorstand der Aufsichtsbehörde zu machen, werten sie als "Affront gegen das von ihnen für die Berliner*innen erstrittene Wohnraumversorgungsgesetz (WoVG)". Die Personalie schließe nahtlos an die Äußerungen der Berliner SPD-Vorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh an, "mit denen die SPD-Parteispitze einen Schwenk hin zu einer profitorientierten Stadtentwicklungspolitik machte. Offenbar will die SPD bei den renditeorientierten Investoren punkten“, heißt es in einer eigens eingerichteten Website „warum-spd.de“.

Bei der Senatsverwaltung für Finanzen zeigt man sich bislang unbeeindruckt von der Kritik. Der Entsendung von Volker Härtig sei ein Auswahlverfahren vorausgegangen, teilt Sprecherin Eva Henkel mit. Ein Vetorecht der Stadtentwicklungsverwaltung gebe es zudem nicht. Es gelte auch weiterhin, was der Finanzsenator schon im Dezember gesagt habe: "Es fällt schon auf, dass sich die Kritiker - wenn überhaupt - nur negativ mit dem Thema Neubau beschäftigen." Dabei werde Berlin nur durch massiven Neubau aus der Wohnungsnot herauskommen, zudem sein Berlin mit dem Mietendeckel die Verpflichtung zu massivem Neubau eingegangen.

Volker Härtig selbst wollte sich auf Nachfrage am Freitag vorerst nicht zu der Debatte um seine Person äußern.