Trotz Corona: 80 neue Firmen-Ansiedlungen in Berlin

Berlin. Auch im Angesicht der weltweiten Coronavirus-Pandemie war Berlin weiter als Standort für Firmen gefragt. Das geht aus bislang unveröffentlichten Zahlen der Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner hervor. Demnach verzeichneten die Standortwerber im vergangenen Jahr 80 Neu-Ansiedlungen von Unternehmen. Das war nur etwas weniger als 2019. In dem Jahr verzeichnete Berlin Partner 85 Neu-Ansiedlungen in der Stadt.

2020 zog unter anderem der Siemens-Ableger Energy nach Berlin, auch die Deutschland-Zentrale von Sony Music bezog neue Räumlichkeiten in Schöneberg. Zuvor hatte das Unternehmen seinen Sitz in München. Aus den Ansiedlungsprojekten heraus sollen in den kommenden Jahren etwa 3000 neue Arbeitsplätze entstehen (2019: 3894 neue Jobs).

9000 neue Jobs wurden geschaffen

Berlin Partner will die offiziellen Zahlen erst Anfang Februar präsentieren. Im vergangenen Jahr nannten die Standortwerber zusätzlich zu neu geschaffenen Jobs durch neue Ansiedlungen auch die Zahl der durch bestehende Unternehmen entstandenen Arbeitsplätze. Insgesamt waren damals in von Berlin Partner betreuten Firmen fast 9000 neue Jobs geschaffen worden.

Die Corona-Pandemie bleibe eine Herausforderung für die Wirtschaft, und die Politik tue alles dafür, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) der Berliner Morgenpost. „Daher bin ich stolz, dass durch die erfolgreiche Neuansiedlung von 80 Unternehmen über 3000 neue Arbeitsplätze in der Hauptstadt entstehen. Das kreative Umfeld und das Image Berlins bleiben zentraler Ankerpunkt für innovative Unternehmen und Start-ups“, erklärte Pop weiter.

Berlin-Partner-Chef Stefan Franzke hält mit Blick auf das neue Jahr ähnliche Zahlen bei Neu-Ansiedlungen für möglich. Gleichzeitig wisse er, dass einige Unternehmer ganz besonders unter den Corona-Einschränkungen litten und sorgenvoll in die Zukunft blickten. „Ihnen verspreche ich: Wir sind für Sie da!“

Zuletzt hatte es aber auch Kritik an der Wirtschaftsfreundlichkeit Berlins gegeben. „In unserer Stadt fehlt es leider immer noch an einer Willkommenskultur. Unternehmen scheitern am Service und am Willen der Politik, gute Rahmenbedingungen zu schaffen“, hatte etwa der CDU-Politiker Christian Gräff erklärt.