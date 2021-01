Die "Jauch-Kuppel" zieht nach Düsseldorf um

Berlin ist eine Erfolgsgeschichte - und Berlin ist das Vorbild für Düsseldorf. Dort errichtet die Euref AG nun einen neuen Campus, der ein internationales Schaufenster für die Energiewende werden soll. Inklusive „Jauch-Kuppel“, die in der kommenden Woche im Gasometer abgebaut und dann nach Düsseldorf transportiert wird.



„Jauch-Kuppel“ wird sie in Berlin und von den Euref-Verantwortlichen genannt, denn von dort wurde die wöchentliche Talkshow „Günther Jauch“ - benannt nach dem Moderator - mit Schwerpunkt auf politischen und gesellschaftliche Themen gesendet. Die Live-Sendung war ab dem 11. September 2011 am Sonntagabend um 21.45 Uhr in der ARD ausgestrahlt worden und dauerte 60 Minuten. Nach gut vier Jahren, am 29. November 2015 war dann wieder Schluss - und Anne Will übernahm erneut die Sendung, die allerdings wieder wie in der Zeit zuvor in Adlershof produziert wird.



Entwurf entstand anlässlich der Fußball-WM



Die Kuppel selbst war im Jahr 2006 anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft entworfen worden, zu ihrer Form hatte damals die gläserne Reichstags-Kuppel inspiriert. Nach dem Ende der Talksendung wurde die „Jauch-Kuppel“ für Veranstaltungen genutzt, bis zu 600 Menschen konnten dort Platz finden. So traf man sich dort zu Filmpremieren, Parteitagen, Fraktions-Sommerfesten oder Konferenzen. Nun ist auch diese Zeit vorbei - in Düsseldorf soll die Kuppel dann als Event-Location genutzt werden.



Nach dem erfolgreichen Campus-Aufbau in Berlin soll in Nordrhein-Westfalen der zweite Campus entstehen, bei dem es um diese Themen geht: Energiewende, Mobilität der Zukunft, Smart Building, Energieeffizienz, Klimaschutz. Von Anfang an werden dort die CO2-Ziele der Bundesregierung für das Jahr 2050 erfüllt - so wie in Berlin auch schon.

Die Lage unmittelbar zum Flughafen Düsseldorf biete zugleich die besten Voraussetzungen bei Projekten zur Mobilitätsentwicklung, ob in der Luft, auf der Straße oder der Schiene, so die Euref AG. Die Gesellschaft hofft auf Start-ups, aber auch auf innovative und etablierte Unternehmen, die den Campus als Standort nutzen wollen. „Der Gründer- und Unternehmergeist, die gute Erreichbarkeit, die Attraktivität für internationale Talente, all das zeichnet Düsseldorf aus unserer Sicht aus“, sagt Vorstandschef Reinhard Müller.



Die Ziele sind sehr ehrgeizig



Die Ziele sind wieder einmal ehrgeizig. Geplant ist der Bau von zwei Gebäuden mit einer 65.000 Quadratemeter Mietfläche. Im Hauptgebäude soll der Campus mit drei Atrien entstehen, die Freiflächen werden von einem Solardach überspannt. Darüber hinaus sollen Pflanzen das gute Klima fördern, unterstützt durch die Dachkonstruktion und eine besondere Lüftungstechnik.

Schon ab dem Jahr 2022 sollen dort rund 3500 Menschen arbeiten. Man wolle durch „intelligente Architektur“, durch den Einsatz regenerativer Energieträger, neue Energiespeicher und die „konsequente Vernetzung modernster Technik“ einen Zukunftsort schaffen, hieß es. Und dieser soll dann ein Modell sein, das in vielen anderen Großstädten umgesetzt werden kann. „Der Euref-Campus Düsseldorf ist ein echter Zukunftsort“, ist Müller überzeugt​.



Und glaubt man den Machern, dann wird denjenigen, die sich in Düsseldorf ansiedeln oder die dort zu Besuch kommen, auch einiges geboten. Wie in Berlin auch wird auf gute Gastronomie und ein vielfältiges Angebot gr0ßen Wert gelegt. So sind in NRW auf dem Campus allein fünf Gastronomiebetriebe, eine Bio-Bäckerei und auch ein Imbiss, kuratiert von Spitzenköchin Cornelia Poletto, geplant.