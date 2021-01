Coronavirus: Erste Privilegien für Geimpfte

Biontech vs. Moderna: zwei Corona-Impfstoffe und was sie unterscheidet

Berlin. Die Bundesregierung plant nun doch Privilegien für Geimpfte und Menschen, die nach einer Corona-Infektion als immun gelten. Das berichtet das „Handelsblatt“. Demnach werden in der von Bundesinnen- und Bundesgesundheitsministerium neu erarbeiteten Musterquarantäneverordnung Ausnahmen von der Test- und Quarantänepflicht für Reisende aufgeführt. Damit sollen Pflichttests und die Quarantäne für jene Reiserückkehrer entfallen, die eine „Impfdokumentation über eine mindestens 14 Tage vor Einreise bei ihnen vollständig abgeschlossene Schutzimpfung gegen das Coronavirus Sars-CoV-2“ vorlegen können.

Auch Immunität nach einer überstandenen Corona-Infektion soll zu Sonderrechten führen: Laut Musterverordnung gilt die Ausnahmeregelung auch für „Personen, die über ein ärztliches Zeugnis über eine bei Einreise mindestens 21 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegende, durch Nukleinsäurenachweis bestätigte Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 verfügen“.

Über mögliche Vorteile für Geimpfte in der Corona-Pandemie wird kontrovers diskutiert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte stets betont, dass es für Geimpfte keine Privilegien geben solle, solange noch nicht alle Menschen die Chance auf eine Impfung hatten.

Der Deutsche Städtetag forderte Bund und Länder zu mehr Tempo bei den Corona-Impfungen auf. Städtetagspräsident Burkhard Jung sagte: „Derzeit impfen überwiegend mobile Teams in Pflege- und Altenheimen. Das ist wichtig. Dadurch stehen aber die Impfzentren überwiegend leer. Hier muss die Impfkampagne zügig an Fahrt gewinnen.“ Die Menschen setzten große Hoffnungen in rasche, flächendeckende Impfungen. „Diese dürfen nicht enttäuscht werden.“

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, noch gebe es nicht genügend Impfstoff, deshalb erscheine manches Impfzentrum möglicherweise zu groß. „Doch bald wird sich das ändern“, betonte er. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte am Sonnabend, bislang seien bereits mehr als 500.000 Menschen in Deutschland geimpft worden.

Berliner sollen sich Impfstoff aussuchen können

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) betonte am Sonnabend bei einem Besuch während eines Testlaufs des Impfzentrums im Velodrom, dass die Berliner künftig bestimmen dürften, welcher Impfstoff bei ihnen zum Einsatz kommen solle. „Alle Bürgerinnen und Bürger sollen die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, mit welchem Impfstoff sie geimpft werden wollen“, sagte Kalayci.

In dem einzig in Betrieb befindlichen Impfzentrum in der Arena in Treptow wird derzeit lediglich das Mittel von Biontech eingesetzt, ab nächster Woche soll in Berlin aber auch der Impfstoff der Herstellers Moderna verwendet werden. Kalayci rechnet damit, dass am Donnerstag im Impfzentrum Erika-Heß-Eisstadion in Wedding die ersten Dosen des US-Herstellerszum Einsatz kommen.

Schärfere Corona-Regeln in Berlin ab Sonntag

In der Berlin gelten seit Sonntag noch schärfere Kontaktbeschränkungen als bislang. Private Treffen sind nur noch mit der eigenen Familie oder Wohngemeinschaft sowie höchstens einem weiteren Menschen erlaubt. Zusätzliche Kinder sind nicht zulässig, außer wenn das Treffen mit Alleinerziehenden stattfindet. Damit sollen die privaten Kontakte weiter reduziert werden. Die Senatsverwaltung für Gesundheit meldete am Sonnabend 13 weitere Tote und 732 Neuinfektionen. In Berlin will der Senat am Dienstag über die Bewegungseinschränkung beraten.

Für Bewohner von Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 sind seit Sonnabend touristische Reisen und Sport außerhalb eines Radius von 15 Kilometern verboten. Inzwischen sind elf Landkreise und die drei Städte Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) betroffen.

Schulstart in Berlin unklar

Unklar ist, wann die Schulen in Berlin wieder starten. Der erst für den 11. und dann für den 18. Januar geplante allgemeine Schulbeginn ist weiter aufgeschoben. Nun will der Senat am 19. Januar entscheiden, wie es ab dem 25. Januar weiter geht. AfD und FDP machten sich am Sonnabend für einen möglichst baldigen Schulstart unter Sicherheitsvorkehrungen stark. „Es gab gute Gründe dafür, die Schulen bereits früher wieder zu öffnen.“ Gerade für die jüngsten Schüler sei Unterricht durch die Lehrer sehr wichtig. Voraussetzung seien Maßnahmen gegen Corona-Infektionen: zwei Schnelltests pro Woche für Lehrer und Schüler sowie FFP-2-Masken für Lehrer und Plexiglas am Lehrerpult sowie eine gut koordinierte Schülerbeförderung in Partnerschaft mit Reisebusunternehmen, so der FDP-Bildungspolitiker Paul Fresdorf.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete die kommenden Wochen als „die wohl schwierigsten der Pandemie“. Deshalb mahnte sie in ihrer am Sonnabend veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft zu Besonnenheit und Rücksicht. Zugleich sieht sie Hoffnung auf Besserung. „Je konsequenter wir heute sind, desto schneller werden wir den Zustand der Kontrolle wiederherstellen können, desto kürzer wird die Zeit sein, in der wir mit solchen Einschränkungen leben müssen“, sagte Merkel.

Sie rechne fest mit einem höheren Tempo beim Impfen. „Es ist ein langsamer Start. Ein paar Hunderttausend sind geimpft, und jeden Tag werden es mehr. Das Tempo wird zunehmen.“ Es werde genügend Impfstoff für alle verfügbar sein, so Merkel. „Wir werden Monat für Monat mehr Menschen und schließlich jedem, der es möchte, ein Impfangebot machen können.“